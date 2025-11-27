יום חמישי, 27.11.2025 שעה 20:01
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
"כיף שבלאט חזר לנבחרת, יש לו הרבה ניסיון"

נתנאל ארצי ל"שיחת היום": "צריכים לבוא ולהילחם ולא לחשוב שאנחנו פחות טובים, מאמינים שאפשר לעשות משהו. למדנו בינתיים על דברים שקרו ביורובאסקט"

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל בכדורסל תחל את דרכה אל עבר המונדובאסקט כבר מחר (שישי, 20:30), עם המשחק הראשון שיפתח את קמפיין המוקדמות מול אלופת אירופה והעולם, נבחרת גרמניה, כשמספר ימים אחר כך תשחק נגד קרואטיה. שחקנה של הפועל חולון, נתנאל ארצי, שנמנה בין שחקני הסגל, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ על הציפיות והתחושות לקראת צמד המשחקים.

מה נשמע?
”בסדר גמור”.

תספר לנו על ההכנות. אתם בסגל מאוד חסר, חלק מהשחקנים הצטרפו רק הערב. בסוף אתם נגד אלופת העולם, אלופת אירופה.
”זה לא פשוט לאף אחד מאיתנו פה להתכונן בזמן קצר לנבחרת כמו גרמניה ואנחנו צריכים להתעלות ולהביא את הדברים שמאפיינים את נבחרת ישראל: אופי ולחימה”.

איך אתה רואה את ההתמודדות מולם?
”אנחנו הרבה תלויים בגישה ההתחלתית, צריכים לבוא ולהילחם ולא לחשוב שאנחנו פחות טובים. בשאר הדברים אנחנו סומכים על הצוות המקצועי שיכין אותנו כמה שהוא יכול. אנחנו בסגל טיפה שונה ואנחנו באים באנרגיות טובות ורוח טובה ומאמינים שאפשר לעשות משהו טוב”.

נתנאל ארצי עולה לסל (רועי כפיר)נתנאל ארצי עולה לסל (רועי כפיר)

כמה זה מדגדג לכם להיות באליפות העולם?
“לא יצא לי להיות באליפות העולם אז זו מטרה ענקית וזה תהליך ארוך, זה לא יקרה ברגע. אנחנו נהיה טובים, נהיה בסדר גמור”.

מה דעתך על החזרה של תמיר בלאט לסגל?
“אני שיחקתי עם תמיר עוד מימיי באקדמיה ובנבחרות הצעירות. אני מאוד אוהב את תמיר וכיף שהוא פה, יש לו הרבה ניסיון לתת לנבחרת”.

איך התכוננתם עד כה למשחק נגד גרמניה?
“כרגע אנחנו יותר התמקדנו בנו. אנחנו מחכים שיגיעו שחקני מכבי ויותר נתמקד בצד הגרמני. כרגע יותר התמקדנו בדברים שלנו. למדנו יותר על דברים שקרו ביורובאסקט, דברים שצריך לשפר”.

אז יהיה לכם תדריך וידאו, אימון וזהו למשחק.
”קודם אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולהבין איפה אנחנו יכולים להיות הכי טובים בדברים הבסיסיים ומשם להשתפר”.

נתנאל ארצי ויהל מלמד (רועי כפיר)נתנאל ארצי ויהל מלמד (רועי כפיר)

איך אתה רואה את העונה של הפועל חולון עד כה?
”העונה שלנו כקבוצה כרגע היא באזורים שבהם אנחנו כן צריכים להיות בה”.

חוץ מהתבוסה למכבי תל אביב שלא הגעתם למשחק הזה.
”אנחנו קבוצה ממש חדשה ויש פה תהליך ארוך שצריך להיבנות ולסמוך על הדבר הזה. אנחנו עדיין לומדים להכיר אחד את השני. יש לנו עוד הזדמנות באירופה נגד בורסאספור ומשם יש את הפליי-אין שאנחנו צריכים לבוא ולהוכיח”.

מה חסר לכם?
“אני חושב שחסרה לנו כימיה, אבל אלו דברים קטנים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. זה עוד טיפה של ניסיון על המגרש יחד. הדברים יתחברו, אני בטוח”.

