ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"הפועל פתח תקווה לא פחות טובה ממכבי חיפה"

אלי מחפוד, שחקן ומאמן העבר של יריבת הירוקים בשבת, ב"שיחת היום": "פיינגזיכט ודרזי? שני צעירים מול הקהל של פ"ת, אם נשתלט על מרכז השדה - ננצח"

|
שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

הפועל פתח תקווה אמנם מציגה כדורגל התקפי, אך כמעט בדומה ליריבתה בשבת (19:30), מכבי חיפה, היא סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון, כשארבעת משחקיה האחרונים הסתיימו בחלוקת נקודות. לקראת המפגש הצפוי מול הירוקים, שחקן ומאמן העבר של הפועל פ”ת, אלי מחפוד, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה נשמע אלי?
”מצוין, בסדר גמור”.

אלי, הקהל של הפועל פ”ת התגבר?
”זה דור חדש של אוהדים. לא משנה מה התוצאה, נגמר המשחק, באים ומוחאים כפיים כמו באירופה. אני כחולם. כשלא היינו מנצחים היו צריכים ניידות כדי להוציא אותנו מהמגרש. כל הכדורגל השתנה”.

אלי מחפוד (שי לוי)אלי מחפוד (שי לוי)

אצל בית”ר ירושלים זה לא היה עובר בשתיקה.
”אצל בית”ר ירושלים זה חריג, אבל קבוצות מפסידות לדוגמה, והאוהדים מוחאים כפיים ומעודדים. הפועל פתח תקווה משחקת כדורגל טוב, עם סדר, תוכנית. ברגע שהקבוצה תתפוס את רצף המשחקים שלה, זה לא הגיוני שהיא תמשיך לא לנצח כי היא משחקת טוב”.

יש לה סיכוי מול מכבי חיפה? היא יכולה לצאת לדרך חדשה?
“היום מכבי חיפה זו לא מכבי חיפה של הקבוצות הגדולות, היא קבוצת מרכז טבלה היום, אין שם את עטר או ברקוביץ’. הפועל פתח תקווה לא פחות טובה מהם”.

זה שהם (חיפה) מעלים שני שחקני נוער בלי דקה בבוגרים יצמצם את הפערים בין הקבוצות?
”אני לא מכיר את השחקנים (פיינגזיכט ודרזי), אבל אלו שחקנים צעירים, מול הקהל של הפועל פתח תקווה. עומר וניר עשו קבוצה שמשחקת כדורגל. אין מקריות במשחק, יש סגל שחקנים טוב. יש קצת בעיות בחלק האחורי, אבל היא יכולה להיות קבוצת פלייאוף עליון בקלות”.

דניאל דרזי (רועי כפיר)דניאל דרזי (רועי כפיר)

מי השחקנים שאתה צופה מהם להוביל מול חיפה בשבת?
”אני חושב וגם אמרתי את זה בתחילת השנה, חסרה מנהיגות במרכז השדה, מישהו שינהיג את הקבוצה ברגעים הקשים. ההפסד לבית”ר זה רק מנהיגות. תומר אלטמן צריך לקחת את המשחק עליו, וגם הזרים. הם צריכים להיות שחקנים דומיננטיים. ברגע שנשתלט על מרכז השדה אני בטוח שננצח את המשחק”.

אתה הולך למשחקים? זה נשמע שאתה שוב מאמן את הקבוצה.
”ברור. יש לי קשר טוב עם המועדון, אני גם מאמן קבוצת הוותיקים, אני היום בא לראות עם הנכדים, כיף לראות את הפועל פתח תקווה”.

