ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"בכר צריך לשנות את המערך ולתת לכיוף לשחק"

איציק אהרונוביץ ל"שיחת היום": "חיפה צריכה לשחק ב-4-4-2, מלמד לצד סטיוארט זו הרתעה רצינית. אי אפשר להמשיך בהרכב עם שחקנים שנכשלים בכל שבוע"

שריף כיוף (עמרי שטיין)
שריף כיוף (עמרי שטיין)

אם יש קבוצה שהפגרה באה לה בזמן טוב, זו מכבי חיפה. הירוקים, תחת המאמן החדש-ישן, ברק בכר, עדיין לא ניצחו בקדנציה השלישית של האיש שהשיב את צלחת האליפות לכרמל בתחילת העשור ובשבת (19:30), הם ישחקו נגד הפועל פתח תקווה בתקווה לצאת לדרך חדשה. הפרשן איציק אהרונוביץ’ עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לדבר על ההכנות של הקבוצה.

מה שלומך?
”תודה לאל ותודה לשואל”.

מכבי חיפה חוזרת מהפגרה מול הפועל פתח תקווה. למה אנחנו צריכים לצפות?
”לפי מה שדורון אמר היום, נראה 4-3-3, הוא יכניס את שני הילדים ינון פיינגזיכט ודניאל דרזי. אני לא חושב שזה מספיק וטוב, הוא צריך לשנות את השיטה, לתת לכיוף לשחק ולא לשים את כל הקלפים עם השוער שלא בא לידי ביטוי בתקופה האחרונה. לא צריך לעשות חשבון וכמובן לתת לגיא מלמד לשחק ולעבוד ל-4-3-3 כי מלמד וסטיוארט זה כוח הרתעה רציני ביותר”.

גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)גיא מלמד (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

למגן השמאלי ינון פיינגזיכט יש את טאבי שהוא אחד השחקנים הטובים בארץ.
“יש לי חולשה לשחקנים שיש להם אחד על אחד. תן לי שחקן כנף שיודע לעשות אחד על אחד, תסתכלו במשחקים באירופה ובעולם, שחקני הכנף שעוברים שחקן או עוברים שחקן ומוציאים רוחב נותנים יתרון מספרי. לצערי במכבי חיפה אין אחד כזה. פעם היו להם הרבה כאלה. אם הוא רוצה להמשיך עם קאני שהוא היה שחקן ספסל בבית”ר, זכותם. הוא לא יציל את המולדת במכבי חיפה”.

מה המצב עם מתיאס נהואל? דורון סיפר שהוא לא מצליח להראות שיפור מנטלי.
“אצל מכבי חיפה כל הקבוצה מנטלית לא מצליחה להתרומם, אצל נהואל זה יותר ממקצועי”.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

מה יהיה במושבה?
“אני אתן את ההרכב שלי כי אני חושב שחייבים לשנות סגנון ושיטת משחק, אי אפשר להמשיך עם כל אלה שנכשלים שבוע אחר שבוע. בגלל זה כיוף אצלי בהרכב”.

אתה מדיח את השוער ושם את כיוף?
”הוא לא טוב”.

איך הוא היה באימונים?
”כיוף ב-1:1 מול מכבי תל אביב היה מצוין. שוער הוא לא כמו שחקן. שחקן שדה משחק מול שחקן שדה. אצל שוער, כל הקבוצה היא היריבה שלו. את זה ירמקוב לא קולט ולא רואה ולכן הוא לא מספיק חד ומפוקס בגולים שהוא סופג”.

אז מה יהיה בשבת?
”אם הוא הולך ב-4-3-3 השקוף והרזה הזה, וגם היכולת לא טובה, אני רואה שחורות במשחק”.

