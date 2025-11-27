יום חמישי, 27.11.2025 שעה 17:55
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

נמני: ניקולאסקו חייב לקבל 5 משחקים בהרכב

כוכב העבר של מכבי ת"א ב"שיחת היום": "הוא חייב לפתוח. גם אם הוא לא טוב, צריך לקבל רצף כדי להראות מה הוא שווה". וגם: המשחק הערב, דור פרץ ודרזי

|
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב תחזור הערב (חמישי) מפגרת הנבחרות ישר אל הזירה האירופית, כשתפגוש את ליון במסגרת המחזור החמישי במפעל. כוכב העבר אבי נמני דיבר לקראת ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אבי, אני הימרתי על מכבי תל אביב, השתגעתי?
”לא, אני לא חושב שהשתגעת. זו לא ליון הגדולה משנים עברו, אני רואה משחק של תיקו היום. אני גם ראיתי שהיא לא עולה עם הרכב חזק, שומרת על שחקנים”.

אתה גם סוכנו של דניאל דרזי שחתם סוף סוף לשלוש עונות במכבי חיפה. מה אתה יכול לספר עליו?
”הוא מאוד מוכשר, בוגר יחסית לשחקנים צעירים. מאוד מחושב, אין לו יותר מדי שטויות של אינסטגרם וכל מיני קשקושים שמפנים את תשומת הלב מכר הדשא. אני מקווה שהוא יקבל הזדמנות ויוכיח שהוא שווה”.

זה נראה שבכר הולך לשלוח אותו למים העמוקים. הוא מוכן לשחק בליגת העל? אני אומר למעלה מחודש שבכר צריך לשים דם חדש בקבוצה.
”זה לא תופס רק למכבי חיפה. שחקנים צעירים צריך לזרוק אותם ולהאמין בהם”.

אבי נמני, דניאל דרזי ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)אבי נמני, דניאל דרזי ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

כבר בגיל 17 אתה היית כוכב.
”בי תמכו ואותי דחפו. יש כאלה שהאמינו בהם, בסוף הם צריכים מישהו שיאמין בהם וידחוף אותם קדימה וזה תופס לכל הקבוצות”.

מכבי תל אביב חוזרת אחרי שלושה שבועות אחרי ההפסד 6:2 לבית”ר, עדיין ללא קמארה אבל עם בליץ’ שזמין. מה דעתך לקראת המשחק הערב?
”אני מקווה מאוד שההפסד לבית”ר עדיין מהדהד ללאזטיץ’ ולשחקנים, כי אם זה מהדהד הם צריכים לבוא ולהוכיח שזה היה משהו חד פעמי. מכבי שיחקה מצוין השנה באירופה נגד פאוק בחוץ. גם מבחינה הגנתית היא הייתה מעולה והגיעה למצבים טובים מבחינה התקפית. גם מול אסטון וילה היא נראתה בסדר. היא לא הייתה מספיק טובה מבחינה התקפית, אבל היא הייתה בסדר. ואז הגיעה המפלה מול בית”ר שהרעידה את כל המועדון. זו הזדמנות טובה לחזור למסלול”.

אמרת הרעידה את המועדון, שמעת משהו?
“זה לא נעים לקבל שישה שערים במשחק בית, אבל לכל מועדון גדול לפעמים יש מעידות כאלה. אני רוצה להאמין ולקוות שזו מעידה חד פעמית. במידה ומכבי תתעלה ותתעשת אז אפשר להמשיך הלאה קדימה”.

זרקו לאזטיץזרקו לאזטיץ' דרוך (רדאד ג'בארה)

לדעתך ניקולאסקו יפתח הערב?
”הוא חייב לפתוח”.

ראינו אותו בנבחרת והוא היה מצוין.
”גם אם הוא לא היה טוב צריך לתת לו חמישה משחקים ברצף ולראות מה הוא שווה”.

בתחושה שלי לאזטיץ’ ינסה לתגמל את אבו פרחי אחרי שחתם על חוזה.
”אני לא חושב”.

יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)יון ניקולאסקו (ראובן שוורץ)

יש להם הערב משחק ובראשון הם בליגה. השאלה אם לאזטיץ’ חושב כבר הערב על רוטציה לליגה? צריך גם להגיד שאין להם רוטציה בהגנה. צריך לזכור שיש להם שבועיים מטורפים.
”אם מכבי רוצה להצליח ולצלוח את השבועיים הקרובים היא צריכה להתרכז אך ורק במשחק של היום. להתרכז רק בליון. יסתיים המשחק בליון, הם יתעסקו במשחק בראשון. זו תהיה טעות לעשות משהו אחר. יהיה להם מספיק זמן להתארגן קדימה. להתחיל לתכנן תכניות זה לא לעניין”.

מה קורה עם דור פרץ והחוזה שלו?
”החוזה שלו מסתיים בסוף העונה וזהו. אנחנו נתעסק בזה כשיסתיימו המשחקים וכל הטיסות”.

דור פרץ (רדאד גדור פרץ (רדאד ג'בארה)

כמה הפערים גדולים בין הצדדים?
”אני לא נכנס לזה, מה יש להתעסק בזה בכלל? כרגע הצדדים צריכים להתעסק בכדורגל, אנחנו לא רוצים להפריע למכבי תל אביב בשום מצב”.

אבל עד ינואר צריך להגיע לעמק השווה, לא? אם אני מכבי חיפה, אני באחד בינואר בא ומנסה להחתים אותו. הוא יכול לעשות גם חו”ל, אבל אם מכבי תל אביב תגיע לינואר כשפרץ לא חתום זו בעיה של הקבוצה.
”יש מספיק זמן להתעסק בסאגה של פרץ”.

תוצאה לסיום?
“1:1”.
 

