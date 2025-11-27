ביזיון ענק: מכבי ת"א הושפלה עם 6:0 נגד ליון

השחקן המצטיין
קורנטן טוליסו, ציון: 9
כבש שלושער והתעלל בהגנת מכבי שנותרה חסרת אונים ולא הייתה קיימת כלל
השחקן המאכזב
דור פרץ, ציון: 3
אפשר לבחור את כולם כמובן, לא יהיה הוגן לבחור רק שחקן אחד, אבל בניגוד לכל השאר שלקחו חלק בבושה הערב, פרץ גם החמיץ מצבים מול השער. לא שזה היה משנה משהו, אבל היה לו חלק ברע גם התקפית וגם הגנתית
צרות באות בצרורות למכבי תל אביב. 18 ימים בלבד אחרי ההפסד הכואב 6:2 לבית”ר ירושלים, מכבי תל אביב קיוותה לחזור מהפגרה בצורה טובה, אך היא התרסקה לחלוטין הערב (חמישי) והפסידה 6:0 לליון בסרביה, זאת במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית.
ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו חשבו שהפגרה הגיעה בדיוק בזמן, זאת כאמור אחרי התבוסה בבלומפילד, אך למרות הכל, על כר הדשא הערב בסרביה, היה נראה שהצהובים לא התאוששו כמעט כלל מהתבוסה, כשהם נראו רע מהפתיחה, הציגו יכולת חלשה ולא היו קיימים, כאשר מנגד הצרפתים חגגו ועשו ככל העולה על רוחם.
האלופה מישראל קיוותה להשיג ניצחון ראשון, ציפתה לרשום שלוש נקודות, אך רצונות וציפיות לחוד, ומציאות לחוד. על כר הדשא רק קבוצה אחת הייתה קיימת, כשכבר אחרי ארבע דקות, ליון עלתה ליתרון, כשכדור רוחב מצד ימין הגיע לאבנר ויניסיוס, שמקרוב לא התבלבל וכבש.
הבליץ של הצרפתים לא עצר שם, הצהובים מנגד לא היו קיימים ולמעט בעיטה אחת של דור פרץ בדקה ה-13, כשבדקה ה-25 ליון שוב חגגה. הפעם, ויניסיוס הגביה לטוליסו שנגח לרשת. עד המחצית, חליו וארלה נפצע והוחלף, האורחת קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, מוסא ניקאטה ניגש לפנדל וכבש, 0:3 כבר אחרי 35 דקות וליון חוגגת בענק.
את המחצית השנייה לאזטיץ’ התחיל עם חילוף של איתמר נוי במקומו של בן לדרמן, אך זה לא שינה הרבה והסיפור היה דומה. טוליסו נכנס לקצב והשלים צמד כבר בדקה ה-51, שתי דקות מאוחר יותר השלים שלושער ובדקה ה-62, המחליף אדם קרבץ הצטרף לחגיגה ועשה 0:6 ענק לליון, כשמנגד מכבי חסרת אונים ובלי סיכוי אפילו לצמק. עד הסיום, שגיב יחזקאל ראה את הכרטיס הצהוב השני והאדום, כשהוא הורחק בתוספת הזמן.
הקריסה המטורפת של מכבי ת”א המשיכה, אחרי השישייה מול בית”ר, היא ספגה הערב שוב שישייה וזה 12 שערים שהצהובים הוציאו בשני משחקים, למעשה זה 12 שערים שהצהובים הוציאו ב-107 דקות (שישה שערים ב-45 דקות במחצית השנייה נגד הקבוצה מהבירה ושישייה נוספת ב-62 מול ליון). אם זה לא מספיק, החבורה של לאזטיץ’ בנתון שלילי של אפס בעיטות למסגרת ב-90 דקות מול הקבוצה מצרפת.
הנתונים האלו מטורפים, כמעט בלתי נשכחים, והתבוסה הזאת תיזכר לעוד הרבה זמן עבור הצהובים, שלא זוכרים גם בתקופות הפחות טובות הפסדים כאלו, כשיותר מהכל, הקהל, שהגיע לא מעט ממנו לסרביה, יצא מאוכזב בענק ויקווה לראות את הקבוצה שלו מתאוששת, כאשר אין הרבה זמן מכיוון שכבר ביום ראשון לאזטיץ’ יפגוש את מ.ס אשדוד בחוץ.
מחצית שניה
'90+2
- זהו זה, זה נגמר! השופט כריסטו טובר שרק לסיום ההתמודדות! מכבי ת"א התבזתה לחלוטין עם 6:0 משפיל לליון, כשטוליסו חוגג עם שלושער גדול והצרפתים השפילו את הצהובים חסרי האונים שספגו הפסד היסטורי
'90+1
- מכבי ת"א נותרה ב-10 שחקנים: אם זה לא מספיק, שגיב יחזקאל קיבל כרטיס צהוב שני וראה את האדום
'86
- גם רודריגז ראה את הכרטיס הצהוב
'79
- תיאו בארישיץ' סיפק תיקול קשה על איתמר נוי וראה את הכרטיס הצהוב
'77
- חילוף אחרון בליון. סטריאנו יצא, אלחנדרו רודריגז נכנס
'74
- חילוף אצל לאזטיץ'. דור פרץ יצא, קרווין אנדרדה נכנס
'69
- נוי נכנס לפנקס של השופט
'69
- גם ויניסיוס יצא, תיאו בארישיץ' נכנס
'69
- חילוף כפול בליון. נילס יצא, גונסאלבש נכנס
'62
- שער! ליון עלתה ל-0:6: זה כבר משפיל ותוצאה היסטורית נוספת. מראה הגביה מחוץ לרחבה ומצא את קרבץ, שמזווית קשה כבש את השישי של הצרפתים שחוגגים
'58
- גם כובש השלושער, טוליסו, פינה את מקומו, חאליס מראה נכנס
'58
- חילוף כפול גם בליון. סולץ יצא, אדם קרבץ נכנס
'57
- גם רביבו יצא, נועם בן הרוש נכנס
'57
- חילוף כפול במכבי. דוידה יצא, יון ניקולאסקו נכנס
'54
- שער! ליון לא מרחמת והיא כבר ב-0:5: לא ייאמן, הצהובים חסרי אונים לחלוטין. שוב פעם סולץ על תקן המבשל, כשפעם נוספת העביר רוחב לטוליסו שכבש והשלים שלושער ענק
'51
- שער! ליון עלתה ל-0:4: החגיגה הצרפתית נמשכת. סולץ הגביה, מצא את טוליסו שנגח לרשת והשלים צמד
'46
- לאזטיץ' ביצע חילוף כבר בפתיחת המחצית השנייה. לדרמן יצא, איתמר נוי נכנס
מחצית ראשונה
'45
- כמעט הרביעי של ליון, אך למזלם של הצהובים, סטריאנו נגח החוצה
'35
- שער! ליון עלתה ל-0:3: הצרפתים עושים ככל העולה על רוחם, כשהצהובים מנגד מתרסקים. השופט שרק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים אחרי הכשלה של רוי רביבו, מוסא ניאקטה ניגש לפנדל, לא התבלבל וכבש
'34
- שגיב יחזקאל נכנס לפנקס של השופט אחרי מחאות כלפי השופט
'31
- גם אסאנטה נכנס לפנקס של השופט
'30
- חילוף כפול במכבי. וארלה נפצע ולא יכול היה להמשיך, שגיב יחזקאל נכנס במקומו
'27
- אושר דוידה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
'25
- שער! ליון עלתה ל-0:2: זה כבר קל מדי לצרפתים. הפעם ויניסיוס על תקן המבשל, כשהוא פרץ באגף שמאל, הגביה ומצא את טוליסו שנגח בקלות מקרוב לרשת
'21
- הזדמנות נוספת טובה לליון. סולץ העביר רוחב מצד ימין, טוליסו חדר פנימה אך בעט החוצה
'17
- הזדמנות נוספת לליון. רביבו הרחיק אחרי קרן, אך הכדור הגיע היישר לדה קרבאליו שניסה בעיטה בנגיעה ופספס את המסגרת
'15
- הזדמנות לליון להכפיל את היתרון. הרמה מצוינת מאגף ימין מצאה את ראשו של מרטין סטריאנו, שעלה מעל כולם, אך הנגיחה שלו מקרוב הלכה החוצה
'13
- הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב. דור פרץ חטף כדור, התקדם מעט ובעט ברגל ימין, אך פספס את המסגרת
'4
- שער! ליון עלתה ל-0:1: לא לפתיחה הזאת ציפתה מכבי. הצרפתים יצאו להתקפה טובה, כדור רוחב מצד ימין הגיע לטוליסו שנגע בכדור ומשפתי הדף, אך הריבאונד הגיע היישר לאנבר ויניסיוס שגלגל לרשת מקרוב
'1
- השופט כריסטו טובר הוציא את ההתמודדות לדרך!