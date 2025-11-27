יום שישי, 28.11.2025 שעה 00:30

דור פרץ (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

ביזיון ענק: מכבי ת"א הושפלה עם 6:0 נגד ליון

השפלה שנייה ברציפות: אחרי ה-6:2 נגד בית"ר, הצהובים סיפקו הופעה נוראית לא פחות והובכו בסרביה נגד הצרפתים, שהרשיתו שישייה כבר אחרי 62 דקות

מערכת ONE | 27/11/2025 22:00
יום חמישי, 27/11/2025, 22:00אצטדיון TSC ארנההליגה האירופית - מחזור 5
ליון
שער אבנר ויניסיוס (4)
שער קורנטן טוליסו (25)
פנדל מוסא ניאקטה (35)
שער קורנטן טוליסו (51)
שער קורנטן טוליסו (53)
שער אדם קרבץ (62)
הסתיים
0 6
שופט: כריסטו טובר
כרטיס אדום שגיב יחזקאל (91)
מכבי ת"א
הליגה האירופית 25-26
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
קורנטן טוליסו, ציון: 9
כבש שלושער והתעלל בהגנת מכבי שנותרה חסרת אונים ולא הייתה קיימת כלל
השחקן המאכזב
דור פרץ, ציון: 3
אפשר לבחור את כולם כמובן, לא יהיה הוגן לבחור רק שחקן אחד, אבל בניגוד לכל השאר שלקחו חלק בבושה הערב, פרץ גם החמיץ מצבים מול השער. לא שזה היה משנה משהו, אבל היה לו חלק ברע גם התקפית וגם הגנתית
צרות באות בצרורות למכבי תל אביב. 18 ימים בלבד אחרי ההפסד הכואב 6:2 לבית”ר ירושלים, מכבי תל אביב קיוותה לחזור מהפגרה בצורה טובה, אך היא התרסקה לחלוטין הערב (חמישי) והפסידה 6:0 לליון בסרביה, זאת במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית.

ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו חשבו שהפגרה הגיעה בדיוק בזמן, זאת כאמור אחרי התבוסה בבלומפילד, אך למרות הכל, על כר הדשא הערב בסרביה, היה נראה שהצהובים לא התאוששו כמעט כלל מהתבוסה, כשהם נראו רע מהפתיחה, הציגו יכולת חלשה ולא היו קיימים, כאשר מנגד הצרפתים חגגו ועשו ככל העולה על רוחם.

האלופה מישראל קיוותה להשיג ניצחון ראשון, ציפתה לרשום שלוש נקודות, אך רצונות וציפיות לחוד, ומציאות לחוד. על כר הדשא רק קבוצה אחת הייתה קיימת, כשכבר אחרי ארבע דקות, ליון עלתה ליתרון, כשכדור רוחב מצד ימין הגיע לאבנר ויניסיוס, שמקרוב לא התבלבל וכבש.

זז'רקו לאזטיץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הבליץ של הצרפתים לא עצר שם, הצהובים מנגד לא היו קיימים ולמעט בעיטה אחת של דור פרץ בדקה ה-13, כשבדקה ה-25 ליון שוב חגגה. הפעם, ויניסיוס הגביה לטוליסו שנגח לרשת. עד המחצית, חליו וארלה נפצע והוחלף, האורחת קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, מוסא ניקאטה ניגש לפנדל וכבש, 0:3 כבר אחרי 35 דקות וליון חוגגת בענק.

את המחצית השנייה לאזטיץ’ התחיל עם חילוף של איתמר נוי במקומו של בן לדרמן, אך זה לא שינה הרבה והסיפור היה דומה. טוליסו נכנס לקצב והשלים צמד כבר בדקה ה-51, שתי דקות מאוחר יותר השלים שלושער ובדקה ה-62, המחליף אדם קרבץ הצטרף לחגיגה ועשה 0:6 ענק לליון, כשמנגד מכבי חסרת אונים ובלי סיכוי אפילו לצמק. עד הסיום, שגיב יחזקאל ראה את הכרטיס הצהוב השני והאדום, כשהוא הורחק בתוספת הזמן.

הקריסה המטורפת של מכבי ת”א המשיכה, אחרי השישייה מול בית”ר, היא ספגה הערב שוב שישייה וזה 12 שערים שהצהובים הוציאו בשני משחקים, למעשה זה 12 שערים שהצהובים הוציאו ב-107 דקות (שישה שערים ב-45 דקות במחצית השנייה נגד הקבוצה מהבירה ושישייה נוספת ב-62 מול ליון). אם זה לא מספיק, החבורה של לאזטיץ’ בנתון שלילי של אפס בעיטות למסגרת ב-90 דקות מול הקבוצה מצרפת.

שגיב יחזקאל (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שגיב יחזקאל (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הנתונים האלו מטורפים, כמעט בלתי נשכחים, והתבוסה הזאת תיזכר לעוד הרבה זמן עבור הצהובים, שלא זוכרים גם בתקופות הפחות טובות הפסדים כאלו, כשיותר מהכל, הקהל, שהגיע לא מעט ממנו לסרביה, יצא מאוכזב בענק ויקווה לראות את הקבוצה שלו מתאוששת, כאשר אין הרבה זמן מכיוון שכבר ביום ראשון לאזטיץ’ יפגוש את מ.ס אשדוד בחוץ.

מחצית שניה
  • '90+2
  • החלטת שופט
  • זהו זה, זה נגמר! השופט כריסטו טובר שרק לסיום ההתמודדות! מכבי ת"א התבזתה לחלוטין עם 6:0 משפיל לליון, כשטוליסו חוגג עם שלושער גדול והצרפתים השפילו את הצהובים חסרי האונים שספגו הפסד היסטורי
  • '90+1
  • כרטיס צהוב שני
  • מכבי ת"א נותרה ב-10 שחקנים: אם זה לא מספיק, שגיב יחזקאל קיבל כרטיס צהוב שני וראה את האדום
  • '86
  • כרטיס צהוב
  • גם רודריגז ראה את הכרטיס הצהוב
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • תיאו בארישיץ' סיפק תיקול קשה על איתמר נוי וראה את הכרטיס הצהוב
  • '77
  • חילוף
  • חילוף אחרון בליון. סטריאנו יצא, אלחנדרו רודריגז נכנס
יון ניקולאסקו (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)יון ניקולאסקו (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '74
  • חילוף
  • חילוף אצל לאזטיץ'. דור פרץ יצא, קרווין אנדרדה נכנס
  • '69
  • כרטיס צהוב
  • נוי נכנס לפנקס של השופט
  • '69
  • חילוף
  • גם ויניסיוס יצא, תיאו בארישיץ' נכנס
  • '69
  • חילוף
  • חילוף כפול בליון. נילס יצא, גונסאלבש נכנס
  • '62
  • שער
  • שער! ליון עלתה ל-0:6: זה כבר משפיל ותוצאה היסטורית נוספת. מראה הגביה מחוץ לרחבה ומצא את קרבץ, שמזווית קשה כבש את השישי של הצרפתים שחוגגים
סייד אבו פרחי (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)סייד אבו פרחי (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '58
  • חילוף
  • גם כובש השלושער, טוליסו, פינה את מקומו, חאליס מראה נכנס
  • '58
  • חילוף
  • חילוף כפול גם בליון. סולץ יצא, אדם קרבץ נכנס
  • '57
  • חילוף
  • גם רביבו יצא, נועם בן הרוש נכנס
  • '57
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי. דוידה יצא, יון ניקולאסקו נכנס
  • '54
  • שער
  • שער! ליון לא מרחמת והיא כבר ב-0:5: לא ייאמן, הצהובים חסרי אונים לחלוטין. שוב פעם סולץ על תקן המבשל, כשפעם נוספת העביר רוחב לטוליסו שכבש והשלים שלושער ענק
  • '51
  • שער
  • שער! ליון עלתה ל-0:4: החגיגה הצרפתית נמשכת. סולץ הגביה, מצא את טוליסו שנגח לרשת והשלים צמד
טייריס אסאנטה (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)טייריס אסאנטה (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '46
  • חילוף
  • לאזטיץ' ביצע חילוף כבר בפתיחת המחצית השנייה. לדרמן יצא, איתמר נוי נכנס
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • כמעט הרביעי של ליון, אך למזלם של הצהובים, סטריאנו נגח החוצה
  • '35
  • שער בפנדל
  • שער! ליון עלתה ל-0:3: הצרפתים עושים ככל העולה על רוחם, כשהצהובים מנגד מתרסקים. השופט שרק לבעיטת עונשין מ-11 מטרים אחרי הכשלה של רוי רביבו, מוסא ניאקטה ניגש לפנדל, לא התבלבל וכבש
  • '34
  • כרטיס צהוב
  • שגיב יחזקאל נכנס לפנקס של השופט אחרי מחאות כלפי השופט
בן לדרמן (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)בן לדרמן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '31
  • כרטיס צהוב
  • גם אסאנטה נכנס לפנקס של השופט
  • '30
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי. וארלה נפצע ולא יכול היה להמשיך, שגיב יחזקאל נכנס במקומו
  • '27
  • כרטיס צהוב
  • אושר דוידה קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
  • '25
  • שער
  • שער! ליון עלתה ל-0:2: זה כבר קל מדי לצרפתים. הפעם ויניסיוס על תקן המבשל, כשהוא פרץ באגף שמאל, הגביה ומצא את טוליסו שנגח בקלות מקרוב לרשת
עידו שחר (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)עידו שחר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '21
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת טובה לליון. סולץ העביר רוחב מצד ימין, טוליסו חדר פנימה אך בעט החוצה
  • '17
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לליון. רביבו הרחיק אחרי קרן, אך הכדור הגיע היישר לדה קרבאליו שניסה בעיטה בנגיעה ופספס את המסגרת
  • '15
  • החמצה
  • הזדמנות לליון להכפיל את היתרון. הרמה מצוינת מאגף ימין מצאה את ראשו של מרטין סטריאנו, שעלה מעל כולם, אך הנגיחה שלו מקרוב הלכה החוצה
דור פרץ בועט (האתר הרשמי של מכבי ת&qout;א)דור פרץ בועט (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
  • '13
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי תל אביב. דור פרץ חטף כדור, התקדם מעט ובעט ברגל ימין, אך פספס את המסגרת
  • '4
  • שער
  • שער! ליון עלתה ל-0:1: לא לפתיחה הזאת ציפתה מכבי. הצרפתים יצאו להתקפה טובה, כדור רוחב מצד ימין הגיע לטוליסו שנגע בכדור ומשפתי הדף, אך הריבאונד הגיע היישר לאנבר ויניסיוס שגלגל לרשת מקרוב
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט כריסטו טובר הוציא את ההתמודדות לדרך!
