ביזיון ענק: מכבי ת"א הושפלה עם 6:0 נגד ליון

דעת המבקר

השחקן המצטיין קורנטן טוליסו, ציון: 9

השחקן המצטיין קורנטן טוליסו, ציון: 9

כבש שלושער והתעלל בהגנת מכבי שנותרה חסרת אונים ולא הייתה קיימת כלל

השחקן המאכזב דור פרץ, ציון: 3

אפשר לבחור את כולם כמובן, לא יהיה הוגן לבחור רק שחקן אחד, אבל בניגוד לכל השאר שלקחו חלק בבושה הערב, פרץ גם החמיץ מצבים מול השער. לא שזה היה משנה משהו, אבל היה לו חלק ברע גם התקפית וגם הגנתית

הרכבים וציונים

צרות באות בצרורות למכבי תל אביב. 18 ימים בלבד אחרי ההפסד הכואב 6:2 לבית”ר ירושלים, מכבי תל אביב קיוותה לחזור מהפגרה בצורה טובה, אך היא התרסקה לחלוטין הערב (חמישי) והפסידה 6:0 לליון בסרביה, זאת במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית.

ז’רקו לאזטיץ’ ושחקניו חשבו שהפגרה הגיעה בדיוק בזמן, זאת כאמור אחרי התבוסה בבלומפילד, אך למרות הכל, על כר הדשא הערב בסרביה, היה נראה שהצהובים לא התאוששו כמעט כלל מהתבוסה, כשהם נראו רע מהפתיחה, הציגו יכולת חלשה ולא היו קיימים, כאשר מנגד הצרפתים חגגו ועשו ככל העולה על רוחם.

האלופה מישראל קיוותה להשיג ניצחון ראשון, ציפתה לרשום שלוש נקודות, אך רצונות וציפיות לחוד, ומציאות לחוד. על כר הדשא רק קבוצה אחת הייתה קיימת, כשכבר אחרי ארבע דקות, ליון עלתה ליתרון, כשכדור רוחב מצד ימין הגיע לאבנר ויניסיוס, שמקרוב לא התבלבל וכבש.

ז'רקו לאזטיץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הבליץ של הצרפתים לא עצר שם, הצהובים מנגד לא היו קיימים ולמעט בעיטה אחת של דור פרץ בדקה ה-13, כשבדקה ה-25 ליון שוב חגגה. הפעם, ויניסיוס הגביה לטוליסו שנגח לרשת. עד המחצית, חליו וארלה נפצע והוחלף, האורחת קיבלה בעיטת עונשין מ-11 מטרים, מוסא ניקאטה ניגש לפנדל וכבש, 0:3 כבר אחרי 35 דקות וליון חוגגת בענק.

את המחצית השנייה לאזטיץ’ התחיל עם חילוף של איתמר נוי במקומו של בן לדרמן, אך זה לא שינה הרבה והסיפור היה דומה. טוליסו נכנס לקצב והשלים צמד כבר בדקה ה-51, שתי דקות מאוחר יותר השלים שלושער ובדקה ה-62, המחליף אדם קרבץ הצטרף לחגיגה ועשה 0:6 ענק לליון, כשמנגד מכבי חסרת אונים ובלי סיכוי אפילו לצמק. עד הסיום, שגיב יחזקאל ראה את הכרטיס הצהוב השני והאדום, כשהוא הורחק בתוספת הזמן.

הקריסה המטורפת של מכבי ת”א המשיכה, אחרי השישייה מול בית”ר, היא ספגה הערב שוב שישייה וזה 12 שערים שהצהובים הוציאו בשני משחקים, למעשה זה 12 שערים שהצהובים הוציאו ב-107 דקות (שישה שערים ב-45 דקות במחצית השנייה נגד הקבוצה מהבירה ושישייה נוספת ב-62 מול ליון). אם זה לא מספיק, החבורה של לאזטיץ’ בנתון שלילי של אפס בעיטות למסגרת ב-90 דקות מול הקבוצה מצרפת.

שגיב יחזקאל (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הנתונים האלו מטורפים, כמעט בלתי נשכחים, והתבוסה הזאת תיזכר לעוד הרבה זמן עבור הצהובים, שלא זוכרים גם בתקופות הפחות טובות הפסדים כאלו, כשיותר מהכל, הקהל, שהגיע לא מעט ממנו לסרביה, יצא מאוכזב בענק ויקווה לראות את הקבוצה שלו מתאוששת, כאשר אין הרבה זמן מכיוון שכבר ביום ראשון לאזטיץ’ יפגוש את מ.ס אשדוד בחוץ.