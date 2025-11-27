הווארד שילם 55 מיליון שקל וקנה 15% מהפועל

הפועל תל אביב מתרחבת. האדומים הודיעו באופן רשמי על כך שיש בעל בית רביעי במועדון, כאשר אלן הווארד הצטרף לעופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה במועדון שנמצא במקום הראשון ביורוליג, ובכך עידן חדש נפתח. זה הזמן לעשות סדר איך נראה הכל וכמה הווארד ישפיע.

הווארד קנה 15% בתמורה ל-55 מיליון שקל, כאשר ינאי כעת מחזיק ב-60% בחברת ינאי ספורט בע”מ, מיקי מלכה בעוד 15% ובעשרת האחוזים הנותרים מחזיק גילי רענן. במועדון מעידים שהצטרפות הווארד היא צעד ענק מבחינה כלכלית, שתשפיע רבות על העתיד.

הווארד אחד ממשפיעני הכלכלה החזקים בעולם, ומוערך במקום ה-929 בעשירי עולם. המיליארדר מצטרף לטווח הארוך, ובהפועל תל אביב ההחלטות יתקבלו בצורה מאוד מסודרת עם כלל הבעלים, כשכולם מעורבים ויכולים לתת את הדעה ולהשפיע, ללא קשר לאחוזים.