יום חמישי, 27.11.2025 שעה 14:49
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

"אני בלתי מנוצח, יהיה מרחץ דמים עבורו"

הלוחם הישראלי יעלה מחר ב-18:30 בערוץ ONE2 לקרב הגדול בקריירה וחימם את יריבו: "הקרב הולך להסתיים בנוקאאוט כל פעם שאחליט שיהיה נוקאאוט". צפו

|
אהבת השם גורדון (וואן צ'מפיונשיפ)
בגיל 19 בלבד, אהבת השם גורדון יודע להצית שריפות. הלוחם הישראלי הבלתי מנוצח יעלה מחר (שישי, 18:30) לקרב הגדול בקריירה שלו במסגרת ארגון ה-UTMA בליטא עם מעל 10,000 צופים, שישודר בערוץ ONE2 מול נאוריס ברטושקה.

לקראת הקרב, הכישרון העולה לא פחד להצהיר: “אני הולך להראות לכם משהו שמעולם לא ראיתם לפני כן. זה יהיה הקרב הכי טוב של הערב והוא הולך להסתיים בנוקאאוט כל פעם שאחליט שיהיה נוקאאוט. תהיו מוכנים לעימות כי זה יהיה מרחץ דמים עבורו”.

צפו בטראש טוק בין אהבת השם גורדון ליריבו:

חם ולוהט: הטראש בין אהבת השם ליריבו הבא

הלוחם הישראלי המשיך והתפרץ לשאלה של יריבו כשנשאל מה היתרונות שלו: “אין לו שום יתרונות, אפס יתרונות. הגעת לעולם לי. ילד בן 19 הולך להפיל אותך. הכינוי שלך זה ‘הסיוט’, זה לא הולך להיות סיוט, אתה תקווה שזה יהיה סיוט אבל זו תהיה המציאות”.

