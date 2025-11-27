פרנצווארוש ופנר נפרדו ב-1:1, קניקובסקי בישל

אחרי שליגת האלופות שבה מפגרת הנבחרות גם הליגה האירופית חזרה הערב (חמישי) אל הדשא. פרנצווארוש וגבי קניקבסקי סיימו ב-1:1 אצל פנרבחצ’ה כשהקשר הישראלי רושם בישול, המוליכה מיטיולן נכנעה 2:1 לרומא באולימפיקו, אסטון וילה גברה 1:2 על יאנג בויז, פורטו לא התקשתה עם 0:3 על ניס בדרגאו וסלטיק הפתיעה את פיינורד עם 1:3 ברוטרדם.

פנרבחצ’ה – פרנצווארוש 1:1

הקבוצה של גבי קניקובסקי שפתח בהרכב ומוחמד אבו פאני שלא היה בסגל יצאה למשחק חוץ קשה מול הטורקים. המחצית הראשונה הייתה שייכת רק לצד אחד כשהאורחים שולטים ללא עוררין וההונגרים כמעט ולא מצליחים לסכן את שער היריבה. בחצי השני קניקובסקי הגביה כדור קרן נהדר ומצא את וארגה שנגח לרשת, אך עוד לא עברו 3 דקות וטליסקה השווה את התוצאה, בשער שחתם את ההתמודדות בחלוקת נקודות.

רובי קין על הקווים (IMAGO)

דקה 66, שער! ההונגרים עולים ל-0:1 מבישול של קניקובסקי: הקשר הישראלי הגביה נהדר כדור קרן שמצא את ראשו של ברנבס וארגה, שמצידו לא התבלבל ונגח מדויק לרשת.

גבי קניקובסקי ונלסון סמדו במאבק אווירי (IMAGO)

שחקני פרנצווארוש חוגגים עם גבי קניקובסקי (IMAGO)

דקה 69, שער! הטורקים משווים תוך 3 דקות: פרנצווארוש לא הספיקה לחגוג את היתרון וכבר המארחת השוותה. דורגלס ננה השתלט על כדור גבוה, העביר מסירה לטליסקה שהמשיך לרשת, קבע 1:1 והחזיר את פנר למשחק.

אנדרסון טליסקה מודה לאלוהים אחרי שער השוויון (IMAGO)

אנדרסון טליסקה עם ניסיון וירטוזואי למספרת (IMAGO)

דקה 90+1, כרטיס אדום! פנרבחצ’ה נותרה ב-10 שחקנים: ג’ון דורן הורחק והטורקים ייאלצו לשחק את מה שנותר מהמשחק הזה עם חיסרון מספרי.

רומא – מיטיולן 1:2

מוליכת הליגה האיטלקית ממשיכה במומנטום הנהדר שלה כשהפעם היא ניצחה את מי הדנים מצמרת הליגה האירופית באולימפיקו. גאספריני נהנה משער נאה של אל איינואי שבעט נהדר מהאוויר היישר אל הרשת. סטפן אל שעראווי הכפיל בדקה ה-83 והזאבים היו בדרך לניצחון בטוח, אך פאוליניו צימק 3 דקות לסיום והלחיץ מעט את האיטלקים. עם זאת, הדנים לא השכילו לכבוש ורומא יצאה מהמפגש מחויכת עם 3 נקודות בכיס.

מתיאס סולה בפעולה (IMAGO)

דקה 7, שער! רומא עולה ליתרון 0:1 מול המוליכה: צ’ליק הגביה כדור לאל איינואי שמהאוויר בעט מדויק לפינה הימנית, הכניע את אולאפסון וקבע.

אל איינואי מבסוט לאחר השער שלו (IMAGO)

שחקני רומא מתחבקים לאחר השער (IMAGO)

דקה 83, שער! רומא עולה ל-0:2: ליאון ביילי קיבל כדור ומצא את סטפן אל שעראווי בצד השני, שבעט מדויק לרשת והכפיל את היתרון של הזאבים.

סטפן אל שעראווי בפעולה (IMAGO)

סטפן אל שעראווי חוגג את השער (IMAGO)

דקה 86, שער! מיטיולן לא נכנעת ומצמקת ל-2:1: סימסיר מסר לפאוליניו שהכניע את מילה סווילאר והחזיר את הדנים למשחק.

פאוליניו לאחר השער המצמק (IMAGO)

אסטון וילה – יאנג בויז 1:2

רצף הניצחונות של אונאי אמרי וחניכיו עלה כבר ל-4 לאחר שגברו על השווייצרים בביתם. אחרי 26 דקות מנומנמות, דונייל מאלן פתח את הסכר ובנגיחה הכניע את השוער וחגג מול יציע אוהדי האורחת, במה שגרם להם לזרוק לעברו חפצים. ההולנדי לא התרגש כשהשלים צמד מבישול של מורגן רוג’רס, וחגג פעם נוספת מול אוהדי היריבה. יאנג בויז התעוררו במחצית השנייה כשנכנסו לקצב ואף צימקו בדקה ה-90 משער של מונטיירו, אך זה היה מאוחר מדי והבריטים סיימו עם ידם על העליונה.

ג'יידון סאנצ'ו מתחמם (IMAGO)

דקה 26, שער! וילה עולה ל-0:1: הגבהה נהדרת של יורי טילמס מצאה את ראשו של דונייל מאלן שנותר לבד ונגח בחוזקה כדור שהכניע את קלר. לאחר החגיגה החלוץ ההולנדי חגג מול יציע אוהדי האורחת, דבר שגרם להם לזרוק עליו חפצים ואף לפגוע בראשו.

דונייל מאלן מבקיע את הראשון (IMAGO)

חפצים נזרקים על דונייל מאלן לאחר השער שלו (IMAGO)

דקה 42, שער! מאלן מכפיל את היתרון: מורגן רוג’רס מצא את ההולנדי נהדר, שניצל את המהירות האדירה שלו כדי לעבור את את ההגנה השווייצרית, לא התבלבל מול השוער והשלים צמד גדול.

דונייל מאלן מכניע את השוער (IMAGO)

דקה 52 – מאלן כמעט השלים שלושער לאחר שהבקיע ממסירה גדולה של פאו טורס, אך השער נפסל בטענה מוצדקת לנבדל.

דקה 90, שער! יאנג בויז מצמקת ל-2:1: ג’ול מונטיירו משאיר את השווייצרים לעניינים ומלחיץ את אונאי אמרי לפני הדקות האחרונות של ההתמודדות.

ג'ול מונטיירו חוגג את השער המצמק (IMAGO)

פורטו – ניס 0:3

המאחרת עלתה ליתרון כבר לאחר 20 שניות, עם בעיטה נהדרת של גברי וייגה. הספרדי הצעיר השלים צמד בדקה ה-33 כשחדר במהירות לרחבה והכניע את דיוף השוער. גם במחצית השנייה המארחת לא התקשתה כשסמו ניצל עבירה של דאנטה ברחבה ובעט פנדל מדויק שקבע 0:3. הצרפתים נותרו בתחתית המפעל כשהם סופרים כבר חמישה הפסדים והם ללא נקודות עד כה.

דקה 1, שער! הפורטוגלים עולים ליתרון תוך 20 שניות: פפה רשם מבצע אישי מרשים באגף הימני והעביר כדור רוחב לגברי וייגה, שהניף את הרגל ובעט מדויק כדור שפגע בדאנטה ונכנס לשער.

גברי וייגה מצדיע כל הדרך ליתרון מהיר (IMAGO)

דקה 33, שער! גברי וייגה משלים צמד ופורטו כבר ב-0:2: ויקטור פרוהולדט השתחרר נהדר בסמוך לרחבה ומצא את הספרדי הצעיר, שעם נגיעה נהדרת התקדם קדימה, קיבל חלון פנוי לבעיטה והכניע את השוער.

דקה 61, שער! הפורטוגלים חוגגים והם כבר ב-0:3: דאנטה הכשיל ברחבה סמו שניגש לבעוט את הפנדל, לא התבלבל וכבש את השלישי של פורטו.

שחקני פורטו חוגגים את השער השלישי (IMAGO)

פיינורד – סלטיק 3:1

המשחק ברוטרדם נפתח בשליטה אסייאתית מוחלטת, כשכל שלושת כובשי השערים הראשונים מגיעים מהיבשת. אואדה היפני היה הראשון להבקיע כשהעלה את המארחת ליתרון, אך כעבור 20 דקות היונג’יון מדרום קוריאה השווה. הטאטה היפני, שבישל את שער השוויון, כבש עבור הסקוטים והשלים מהפך. השער היחידי במחצית השנייה נפל בדקה ה-82, שבנג’מין ניגרן ניצל טעות של שוער פיינורד ובעט טיל שפגע במשקוף ונכנס לשער, סלטיק יוצאת מהולנד עם 3 הנקודות.

סלטיק מסכנת את השער של פיינורד (IMAGO)

דקה 11, שער! ההולנדים מבקיעים ראשונים: סם סטיין מצא את אואדה, שמצידו נותר לבד מול השוער, והוא לא התבלבל ובעט נהדר לרשת של שמייכל, 0:1 לפיינורד.

אואדה חוגג את שער היתרון (IMAGO)

שחקני פיינורד חוגגים (IMAGO)

דקה 31, שער! סלטיק משווה ל-1:1: חגיגה יפנית ברוטרדהאם כשלאחר השער של אואדה היפני, הפעם יאנג היונג’יון הקוריאני מצא את השער. הטאטה היפני הגביה כדור שעל פניו נראה דיי אבוד, אך היונג’יון היה נחוש, הגיע בזמן ודחק את הכדור מזווית קשה אל הרשת.

שחקני סלטיק חוגגים את השוויון (IMAGO)

דקה 43, שער! מהפך בדה קויפ: טעות ענקית של השוער וולנרותר לאחר לחץ גדול של מאדה והכדור הגיע להטאטה שבישל את השער הראשון. היפני לא התבלבל, גלגל את הכדור לרשת החשופה וקבע 1:2 לסקוטים. שלושה אסייאתים שונים היו הבקיעו את שלושת השערים שנכבשו.

הלחץ של דאיזן מאדה שהוביל לשער (IMAGO)

ראו הטאטה בועט לרשת (IMAGO)

טימון וולנרותר מתוסכל לאחר הטעות שלו (IMAGO)

דקה 82, שער! סלטיק כבר ב-1:3: טעות נוספת של שוער ההולנדים והכדור הגיע לבנג’מין ניגרן, שנותר ללא שמירה ובעט טיל אל המשקוף ופנימה.

בנג'מין ניגרן חוגג את השער (IMAGO)

תוצאות נוספות:

לודוגורץ – סלטה ויגו 2:3

ליל – דינמו זאגרב 0:4

ויקטוריה פלזן – פרייבורג 0:0

פאוק סלוניקי – בראן 1:1