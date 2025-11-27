ריאל מתאוששת, סיטי וליברפול מחוץ לטופ 8

המחזור החמישי של ליגת האלופות ננעל כאשר ארסנל, שניצחה את באיירן מינכן, תופסת את ראשות הטבלה בבירור. ריאל מדריד חוזרת לשמינייה הראשונה לאחר ניצחון מרשים על אולימפיאקוס בפיראוס. אתלטיקו מדריד ניצחה גם היא במטרופוליטנו ומתקרבת להעפלה ישירה לשמינית הגמר, בניגוד לברצלונה, שספגה הפסד כבד לצ'לסי.

טבלת ליגת האלופות השלמה והמעודכנת אחרי המחזור ה-5

הקבוצות שמעפילות כרגע ישירות לשמינית הגמר

ארסנל

פ.ס.ז'

באיירן מינכן

אינטר

ריאל מדריד

דורטמונד

צ'לסי

ספורטינג ליסבון

ארסנל חוגגת (IMAGO)

הקבוצות שמעפילות לסיבוב הפלייאוף

מנצ'סטר סיטי

אטאלנטה

ניוקאסל

אתלטיק בילבאו

ליברפול

גלאטסראיי

פ.ס.וו איינדהובן

טוטנהאם

באייר לברקוזן

ברצלונה

קרבאח

נאפולי

מארסיי

יובנטוס

מונאקו

פאפוס

מסובכים. שחקני ברצלונה (IMAGO)

הקבוצות שמודחות

אוניון סן ז'ילואז

ברוז’

פרנקפורט

קופנהאגן

בנפיקה

סלביה פראג

בודו/גלימט

אולימפיאקוס

ויאריאל

קייראט

אייאקס

פורמט ליגת הליגה

חשוב לזכור: שמונה הקבוצות הראשונות יעלו ישירות לשמינית הגמר וגם יקבלו יתרון חדש, יתרון ביתיות בכל משחקי הנוקאאוט, ולא רק בשמינית הגמר כמו בעונה שעברה. הקבוצות הממוקמות במקומות 9 עד 24 ימשיכו גם הן במפעל, אך יצטרכו לשחק סיבוב מוקדם (שלב 32 הגדולות) שיקבע מי יהיו שמונת היריבות של הקבוצות שכבר הבטיחו מקום ישיר בשמינית. הקבוצות במקומות 25 עד 36 – מודחות.

תאריכי ליגת האלופות הקרובים

מחזור 6: 9–10 בדצמבר

מחזור 7: 20–21 בינואר

מחזור 8: 28 בינואר

סיבובי פלייאוף: 17–18 ו־24–25 בפברואר

שמינית הגמר: 10–11 ו־17–18 במרץ

רבע הגמר: 7–8 ו־14–15 באפריל

חצי הגמר: 28–29 באפריל ו־5–6 במאי

הגמר: 30 במאי, בבודפשט