אבדיה: המשחק הזה היה משמעותי לגדילה שלנו

דני אבדיה קלע 37 נקודות בהפסד 115:102 של פורטלנד לסן אנטוניו בגביע, הפסד שהדיח את הטרייל בלייזרס מהטורניר. הישראלי היה בין הבודדים שתפקדו בקבוצה שלו שהתקשתה מול הספרס, ובסיום המשחק סיכם את ההתמודדות במסיבת העיתונאים מהזווית שלו.

אבדיה אמר לאחר המשחק: "אני לא אגיד שאני מאוכזב, אבל רצינו מאוד לנצח במשחק הזה. זו הייתה הזדמנות טובה עבורנו, נלחמנו, ניסינו להיות במשחק. זה הרגיש קצת כמו משחק פלייאוף, אני יודע שאני לא מנוסה ושהרבה שחקנים פה לא מנוסים, אבל זה היה מבחן טוב עבורנו ואנחנו יכולים ללמוד מזה הרבה, ניקח את ההפסד הזה כלמידה. מה הדבר הכי גדול שלמדתי? אנחנו צריכים לסגור טוב בהגנה, הנקודות שלהם אחרי שלקחו ריבאונד הרגו אותנו. צריכים להמשיך לזרוק, אני יודע שהכדור לא נכנס היום, אבל זה קורה גם לטובים ביותר וצריך להמשיך קדימה”.

“אבדיה הוסיף: "הם שיחקו בצורה דומה לשלנו וניצחו, זה די מתסכל. רציתי להיות אגרסיבי ולשחק את המשחק שלי, אני לא מרוצה כי אנחנו רוצים לנצח, מאוד רציתי שנעלה לסיבוב הבא, אז אני אחמיא לעצמי קצת, אבל צריכים להמשיך הלאה כי הקבוצה היא מה שחשוב. המשחק היה משמעותי לגדילה שלנו, הרבה שחקנים מעלים את הרמה ואני שמח לראות את זה. אין לנו ניסיון בפלייאוף, אבל אני רואה את הפוטנציאל בקבוצה הזו”.

דני אבדיה (רויטרס)

“אנחנו מאוד צעירים וזה ממש כיף, אפילו כשאנחנו מפסידים זה כיף לשחק עם השחקנים האלה. זה לא שאנחנו מובסים, יש לי ניסיון גם בזה, אנחנו נלחמים, כולם רוצים לנצח וזה מה שהופך את הקבוצה למיוחדת. אני שמח גם מהדרך שבה אנחנו מפסידים כי אנחנו גדלים. אני חושב שההפסד היה מאכזב, אבל יהיה טוב עבורנו נלמד מזה כי נהיה במצבים כאלה בעתיד".

על כך שפורטלנד בונה עליו יותר אמר: "אף פעם לא הייתי בסיטואציה הזו, לא הייתי מנהל המשחק הראשי ולהיות בסיטואציה הזו מלמד אותי הרבה. אני מרגיש שיש לי אחריות לשתף את הכדור ולגרום לחבר'ה האחרים להיכנס למשחק טוב, לדבר עם האחרים, זה כן מוסיף קצת על הכתפיים, אבל נהנה לעשות את זה ולהיות הבחור שמכניס את החבר'ה האחרים למשחק. יש פעמים שזה קורה יותר טוב ויש שפחות טוב, אני מנסה ללמוד".

“זה השחקן שאני, תמיד אנסה למסור את המסירה הנכונה, אני לא מתעקש על המשחק. המון קבוצות מכווצות את הצבע מולי, האחריות שלי זה לחפש את החברים לקבוצה, הרבה פעמים מצופפים מולי ואני מנסה לעשות את המסירה הנכונה, זה סגנון מנצח", סיכם.