ניצחון 10 רצוף לאוקלהומה סיטי, דטרויט נעצרה

לא מעט אקשן קיבלנו הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-NBA עם משחקי הגביע. אוקלהומה סיטי רשמה ניצחון עשירי רצוף, בוסטון עצרה את המומנטום המטורף של דטרויט, ניו יורק דרסה את שארלוט עם הצהרה התקפית מרשימה, מיאמי חגגה ניצחון יוקרתי ומשמעותי על מחזיקת הגביע, מילווקי, טורונטו המשיכה את התקופה הנהדרת שלה עם סל ניצחון דרמטי, גולדן סטייט הפסידה ליוסטון, פיניקס גברה על סקרמנטו וממפיס על ניו אורלינס.

אוקלהומה סיטי – מינסוטה 105:113

מאז ההפסד לפורטלנד ודני אבדיה לפני שלושה שבועות, האלופה לא מפסיקה לנצח. הת’אנדר פתחו עם 17:24 ברבע הראשון ושמרו על הבית (0:9 מתחילת העונה) כדי לעלות למאזן 1:18. שיי גילג’ס אלכסנדר כיכב כמובן עם 40 נקודות, אייזאה הרטנשטיין הוסיף 15, אג’יי מיטשל 13 וצ’ט הולמגרן 12.

אנתוני אדוארדס היה האיש של הטימברוולבס עם 31 נקודות, אבל זה לא הספיק. טרנס שאנון ג’וניור עלה מהספסל כדי לקלוע 18 נקודות, אבל ג’וליוס רנדל לא הצליח להיכנס לקצב עם 10 בלבד.

בוסטון – דטרויט 114:117

הסלטיקס עצרו את רצף 13 הניצחונות של הפיסטונס במשחק צמוד ומותח במיוחד. ג’יילן בראון הוביל את המארחת עם ערב נהדר של 33 נקודות ו-10 ריבאונדים, ודריק ווייט הוסיף תרומה אדירה (27 נקודות), כולל 11 ברגעי ההכרעה. מנגד, קייד קנינגהם היה בלתי ניתן לעצירה עם 42 נקודות, אך פספס הזדמנות להשוות מהקו בשניות הסיום.

דריק ווייט (רויטרס)

למרות התקופה הנהדרת שלה, דטרויט החמיצה הזדמנות לשבור את שיא המועדון ולהשאיר מאחור את קבוצות האליפות של 1990 ו-2004. בסיום, חטיפה של בוסטון מנעה מהפיסטונס ניסיון אחרון לכפות הארכה והעניקה לסלטיקס ניצחון חמישי בששת משחקיהם האחרונים.

שארלוט – ניו יורק 129:101

הניקס הציגו עליונות מוחלטת מהפתיחה וברחו לפער גדול כבר במחצית הראשונה, כשכל החמישייה קולעת בדאבל-פיגרס. הניקס שהשתפרו ל-1:3 במשחקי הגביע, שלטו בכל אספקט וביססו את מעמדם כמועמדים בולטים לעלייה, בעוד בשארלוט ההפסדים נערמים והקבוצה נראית חסרת פתרונות.

ג’יילן ברונסון היה במיטבו עם 33 נקודות וזכה לקריאות "MVP" מהקהל בשארלוט. ג’וש הארט הוסיף 22 נקודות, קארל אנתוני טאונס ומיילס מקברייד 19 כל אחד, ו-מיקל ברידג’ס 18. מנגד לאמלו בול התקשה מאוד, סיים עם 11 נקודות בלבד ואף ספג עבירה טכנית.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

מיאמי – מילווקי 103:106

ההיט חגגו ניצחון משמעותי שהפך גם ליום היסטורי עבור המאמן אריק ספולסטרה, שהגיע ל-800 ניצחונות בקריירה. טיילר הירו הוביל את ההתקפה עם 29 נקודות, ובאם אדבאיו תרם דאבל-דאבל נוסף עם 17 נקודות ו-11 ריבאונדים. מיאמי המשיכה לשמור על הבית ועלתה ל-1:3 בגביע.

מילווקי, שוב ללא יאניס אנטטוקומפו, התקשתה לייצר יציבות למרות הופעה טובה של ראיין רולינס (26 נקודות) ומיילס טרנר (24). זהו הפסד שישי ברציפות עבור הבאקס, שהפסידו לראשונה בשלב הבתים של הגביע אחרי מאזן מושלם בשלוש העונות האחרונות. בקבוצה מקווים שהחזרה המתקרבת של יאניס תייצב את המערכת.

טיילר הירו (רויטרס)

טורונטו – אינדיאנה 95:97

הראפטורס המשיכו את המומנטום האדיר שלהם עם סל ניצחון של ברנדון אינגרם 0.6 שניות לבאזר. אינגרם היה מצוין לאורך הערב וסיים עם 26 נקודות ו-8 ריבאונדים, בעוד סקוטי בארנס (24 ו-10 ריבאונדים) המשיך להוכיח שהוא יכול לתרום בשני צדי המגרש.

אינדיאנה שנמצאת בעיצומה של תקופה קשה במיוחד, נתנה פייט, אך שוב קרסה במאני טיים. הפציעות הרבות ממשיכות לפגוע ברוטציה של הקבוצה, שהידרדרה למאזן 16:2 ונותרה ללא ניצחון בגביע. טורונטו, מנגד, סיימה את שלב הבתים במאזן מושלם והבטיחה יתרון ביתינות ברבע הגמר.

עמנואל קוויקלי (רויטרס)

גולדן סטייט – יוסטון 104:100

הווריירס סופרים הפסד רביעי בחמשת המשחקים האחרונים, בעוד הרוקטס בתקופה מצוינת עם ניצחון שני רצוף ושביעי בשמונת המשחקים האחרונים. זה לא היה קל והמשחק הלך צמוד עד הסוף: שלשה של מוזס מודי 6.6 שניות לסיום קירבה את גולדן סטייט עד ל-102:100, אבל אז ריד שפרד קלע פעמיים מקו העונשין 5.4 שניות לסוף וסגר עניין.

ג’ימי באטלר קלע 21 נקודות ו-וויל ריצ’ארד 18, אבל הווריירס קיבלו רק 14 מסטף קרי. גם ברנדין פודזיימסקי קלע 14 נקודות, ודריימונד גרין (שמונה אסיסטים) וקווינטן פוסט הוסיפו 12 כל אחד. שפרד הוביל את יוסטון עם 31 נקודות.

ג'ימי באטלר (רויטרס)

סקרמנטו – פיניקס 112:100

הסאנס פתחו את המשחק בסערה והשתלטו עליו כבר מהרגעים הראשונים, כשהם מנצלים בליץ התקפי ו-7 איבודים מוקדמים של הקינגס כדי לברוח ליתרון אסטרונומי ברבע הראשון, 16:41 בסיומו. מארק וויליאמס (21 נקודות ו-16 ריבאונדים) שלט לחלוטין בצבע וקולין גילספי, בהופעת הבכורה שלו בחמישייה, הוסיף 21 נקודות, בעוד דווין בוקר סיים עם 19.

סקרמנטו ניסתה לחזור לעניינים במחצית השנייה וצימקה את הפער עד 10 בלבד, אך פיניקס הגיבה בריצה פתיחה ברבע האחרון שהחזירה לה את השליטה. ראסל ווסטברוק וקיגאן מארי הובילו את הקינגס עם 19 נקודות כל אחד, אך התקשות מחוץ לקשת ומחסור בעצירות הגנתיות השאירו אותם מאחור.

ג'ורדן גודווין (רויטרס)

ניו אורלינס – ממפיס 133:128 (אחרי הארכה)

הגריזליז ניצחו כאשר ג’ארן ג’קסון ג’וניור הוביל עם 27 נקודות וג’יילן וולס הוסיף 25 בדרך למהפך דרמטי. אחד מסיפורי המשחק היה זאק אידי, שסיים עם 21 נקודות, 15 ריבאונדים ושתי חסימות, ובזמן ששיחק קבוצתו הייתה טובה ב-39 נקודות מיריבתה. מנגד, חוסה אלברדו (24 נקודות) הוביל את ניו אורלינס עם יד חמה מחוץ לקשת ועזר לפליקנס לפתוח יתרון שגדל עד 17 נקודות במחצית הראשונה.

הדרמה התפשטה להארכה, שם אלברדו השווה את המשחק עם שלשה שישית, אך המילה האחרונה הייתה של ממפיס: ג’קסון מצא את וולס חופשי לחלוטין להתקפה שהחזירה את היתרון והכריעה את המשחק. ניו אורלינס עוד קיבלה שלוש הזדמנויות להגיב, אך איבודי כדור של זאיון וויליאמסון ופספוס נוסף של אלברדו סגרו את הסיפור. הפליקנס, ששלטו כאשר איידי ישב על הספסל, לא הצליחו להשלים את העבודה במאני טיים וסיימו את הגביע ללא ניצחון.