ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הפועל ב"ש קיבלה את אות בן גוריון לשנת תשפ"ו

הקבוצה מבירת הנגב קיבלה את הפרס על תרומתה רבת השנים לקהילת העיר והסביבה: "סמל לחוסן חברתי ולגאווה מקומית". גם שורד השבי גדי מוזס נכח בטקס

|
מיגל ויטור מקבל את האות (הפועל באר שבע)
מיגל ויטור מקבל את האות (הפועל באר שבע)

בטקס מרגש שנערך היום (רביעי) באוניברסיטת בן גוריון, קיבלה הפועל באר שבע את אות בן גוריון המסורתי. בנימוקי הבחירה נכתב: "אנו שמחים להעניק לכם את האות על תרומתכם רבת השנים לעיר באר שבע והנגב, על הישגיכם בכדורגל לאורך עשרות שנים.

“על השמחה (והעצב) שהקבוצה מביאה לעשרות אלפי האוהדים מדי שבוע, על החיבור והתרומה לקהילת באר שבע והנגב, על העבודה הרבה והטמעת ערכים של מנהיגות וספורטיביות לבני ובנות הנוער, ועל היותכם סמל לחוסן חברתי ולגאווה מקומית".

מיגל ויטור במעמד קבלת הפרס (הפועל באר שבע)מיגל ויטור במעמד קבלת הפרס (הפועל באר שבע)

מי שקיבלו את האות בשם המועדון הם מנכ"ל המועדון ניר כץ וקפטן הקבוצה מיגל ויטור. במעמד הוקרן סרטון מרגש על המועדון שהוכן במיוחד לטקס, ובתוכו גולמה התרומה הרבה של המועדון לעיר, לאזור ולקהילה, תוך שילוב ראיונות עם נשיאת המועדון אלונה ברקת, אנשי הקבוצה והאוהדים.

שורד השבי גדי מוזס בטקס (הפועל באר שבע)שורד השבי גדי מוזס בטקס (הפועל באר שבע)

אחד מבין מקבלי הפרס הנוספים היה שורד השבי גדי מוזס, שריגש את כל האולם שקם על רגליו להריע לו. את נאום התודה שלו סיים גדי בקריאת ״יאללה הפועל!״. בטקס השתתפו שחקני הקבוצה הבוגרת, שחקני קבוצת הנוער, שחקני קבוצת נערים א' ואנשי ההנהלה. 

