סלאצ׳אס מונה למאמן נבחרת הנשים בכדור מים

מאמן חדש לנבחרת הנשים בכדורמים לקראת אליפות אירופה 2026. איגוד הכדורמים בישראל הודיע הערב (רביעי) על מינויו של אורסטיס סלאצ’אס לתפקיד מאמן נבחרת הנשים לקראת אליפות אירופה שתיערך בינואר 2026, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE.

המאמן יחל את עבודתו בתחילת דצמבר, בשיתוף הצוות המקצועי של האיגוד ובליווי מאמן ישראלי מקומי, וזאת לאחר שהמינוי אושר בהנהלת האיגוד על סמך המלצת ועדת האיתור. באיגוד מסרו כי “הבחירה נעשתה לאחר תהליך איתור מקצועי ומרוכז, תוך מודעות למורכבות וללוחות הזמנים הקצרים העומדים בפני הנבחרת. אנו שמחים ומברכים על הצטרפותו של מאמן צעיר, אמביציוני ומלא בכוח רצון, שאינו חושש מהמשימה ומאמין ביכולותיה של נבחרת הנשים שלנו”.

לסלאצ’אס ניסיון בינלאומי משמעותי בכדורמים נשים, לאחר שאימן בליגה היוונית הבכירה והיה חלק מצוות האימון של נבחרת סין לנשים שהיא אחת הנבחרות המובילות בעולם בענף.

מנכ”לית האיגוד, דנה טרטצקי גתוע, מסרה: “זהו שלב שמחייב ריכוז מקצועי ומחויבות מלאה. אורסטיס מביא איתו אנרגיה טובה, אמונה בנבחרת ורצון לעבוד בצורה אינטנסיבית ומדויקת. אנו פותחים פרק קצר אך משמעותי בדרך לאליפות, עם כוונה לייצר יציבות ואווירה חיובית״.

יו״ר האיגוד, רונה פרוינד עמיצור, אמרה: “מינויו של אורסטיס הוא צעד משמעותי עבור הנבחרת בתקופה קצרה ומאתגרת. הוא מגיע עם ניסיון רלוונטי מליגת העל היוונית ומהנבחרת הסינית, ואנו נכנסות לתקופת הכנה אינטנסיבית עם עבודה ממוקדת וברורה לקראת האליפות. השילוב בין הניסיון שלו והצוות המקומי יספק לנבחרת את התנאים הטובים ביותר לקראת אליפות אירופה”.

יו"ר הוועדה המקצועית, שאול אלקנה, ציין: “אורסטיס השתלב באופן טבעי בתהליך, וראינו אצלו ניסיון מתאים ויכולת מקצועית שנדרשת למשימה המיידית. אנו מאמינים שהוא מביא עמו כלים משמעותיים שיתרמו לנבחרת בתקופה הקצרה שלפנינו”.

המאמן החדש אורסטיס סלאצ׳אס אמר לאחר אישור המינוי: “אני מקבל את האתגר ומאמין מאוד בנבחרת ישראל. נבנה קבוצה חזקה וממושמעת, נעבוד קשה וביחד מאוחדים עם השחקניות. בכל משחק ניכנס למים כלוחמות אמת, כפי שמתאים לרוח של העם בישראל”.