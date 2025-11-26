טל ארצ'ל האריך חוזה בהפועל ת"א עד 2029

הפועל תל אביב עובדת על העתיד של המועדון והודיעה היום (חמישי) כי שחקן ההגנה טל ארצ’ל ימשיך באדום וחתם על חוזה חדש עד סוף עונת 2028/29, כ-3.5 שנים.

ארצ’ל בן ה-22 הוא יוצא מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, ערך את הבכורה במועדון בעונת 2022/23 ובחצי העונה שעברה הושאל להפועל כפר סבא. סך הכל יש לו 39 הופעות באדום, שבהן כבש שער אחד. העונה השחקן טרם שיחק במסגרת ליגת העל.

ארצ’ל אמר לאתר המועדון לאחר החתימה: “אני שמח לקשור את עתידי עם מועדון שהפך כבר מזמן לבית עבורי. אני מודה להנהלה והצוות על האמון בי, אמשיך לתת את כל כולי עבור המועדון והקהל האדיר שלנו בכל דקה על הדשא. יאללה הפועל!”