יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:13
כדורגל ישראלי

4 שחקני ליגת העל בעבר הורחקו עד תום העונה

דיון בעניינם של אבו אל ניל, קאסם נג'יאר, סייד אחמד ועותמאן קבע הרחקה עד תום יולי 2026. גם מוחמד אבוחמיס, שחקן הליגה הפלסטינית בעבר נענש

|
אמיר אבו ניל (משה חרמון)
אמיר אבו ניל (משה חרמון)

נקבע עונשם של חמישה שחקנים שחלקם שיחקו בעבר בליגת העל, לאחר הדיון בעניינם, זאת בפני הדיינים עו"ד ישראל שמעוני ועו"ד נעם ליובין. טרם ניתנה החלטה בעניינה של הפועל מגדל העמק, אחד משחקניה בעבר ואחד מאנשי בעבר. כל החמישה, שניתנה בעניינם החלטה היום (רביעי) הורחקו עד ל-30/07/2026, כלומר עד תום עונת 2025/26 הנוכחית.

אמיר אבו אל ניל, שחקן הפועל חיפה בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיף "עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות". הדיינים בבית הדין המשמעתי קבעו כי אבו ניל מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.

קאסם נג'יאר, שחקן הפועל ניר רמת השרון בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיפים "סירוב להתייצב לבדיקת פוליגרף" ו"עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות". נקבע כי נג'יאר מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לחמש שנים בכל הרשעה חוזרת בעבירה של אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי.

מוחמד סייד אחמד, שחקן בני סכנין בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיף "אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי". הדיינים בבית הדין המשמעתי קבעו כי סייד אחמד מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.

מוחמד עותמאן, שחקן בני סכנין בעברו, יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיפים "סירוב להתייצב לבדיקת פוליגרף" ו"עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות". נקבע כי עותמאן מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.

מוחמד אבוחמיס, שחקן הליגה הפלסטינית בעברו (בין השנים 2015 ל2023), יצא אשם תחת הסעיף "מעשה בלתי ספורטיבי" וזכאי תחת הסעיף "אי דיווח על מעשה בלתי ספורטיבי". נקבע כי אבוחמיס מורחק עד ל-30/07, כשעל תנאי העונש: הרחקה לצמיתות, בכל הרשעה חוזרת בעבירה של מעשה בלתי ספורטיבי בנסיבות מחמירות, אשר קשורות להטיית משחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */