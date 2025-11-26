יום רביעי, 26.11.2025 שעה 19:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1110-116313פנאתינייקוס1
69%1093-117913הפועל ת"א2
67%972-104312אולימפיאקוס3
67%978-103812הכוכב האדום4
62%1021-103513פנרבחצ'ה5
62%1115-115713ולנסיה6
62%1043-113213ז'לגיריס7
58%994-104412מונאקו8
58%1021-102112ברצלונה9
54%1080-109813ריאל מדריד10
50%997-99712אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
42%1017-98012אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

אוטורו נפצע, חשש בהפועל מהיעדרות ממושכת

כוכב האדומים נפגע במשחק היורוליג האחרון והוא צפוי לעבור בדיקת MRI בימים הקרובים. הסנטר עשוי להצטרף לרשימת הפצועים הארוכה גם ככה של איטודיס

|
דן אוטרו על הטבעת (ראובן שוורץ)
דן אוטרו על הטבעת (ראובן שוורץ)

המשחק הבא של הפועל תל אביב יתקיים רק בעוד שבוע, וזה אירוע שבמועדון לא מכירים עד כה העונה. האדומים נתקלים בעומס גדול מאוד בין משחקי היורוליג, גביע ווינר שהיה וליגת ווינר סל, שמביא איתו לפעמים גם פציעות, ובגזרה הזו אין למועדון כל כך נחת עד כה העונה.

מחזיקת היורוקאפ נכנעה לריאל מדריד עם 75:74 ויצאה לפגרה קצרה ואף לחופש עד יום ראשון, למי שלא מייצג את הנבחרת. אך במועדון לצערם קיבלו מצטרף חדש לרשימת הפצועים, כשהפעם מדובר באחד מהכוכבים הגדולים בסגל של דימיטריס איטודיס, דן אוטורו.

הגבוה נפצע בכתף נגד הבלאנקוס ואף ניסה לחזור לשחק לאחר מכן, אך בסופו של דבר נכנע לכאבים ולא הצליח לסיים את המשחק. בהפועל תל אביב חוששים מפציעה שתגרום לו להיעדרות ממושכת, כאשר אוטורו המריא בכל מקרה למספר ימים בארצות הברית.

דימיטריס איטודיס. לא זוכה לנחת בגזרת הפצועים (חגי מיכאלי)דימיטריס איטודיס. לא זוכה לנחת בגזרת הפצועים (חגי מיכאלי)

במהלך הימים הללו, הסנטר צפוי לעבור בדיקת MRI בארצות הברית, על מנת לאבחן איזו פציעה יש לו וכמה זמן הוא צפוי להיעדר. נזכיר שרשימת הפצועים של הפועל ת״א לא קצרה, וכוללת כבר את ים מדר, גיא פלטין, טאי אודיאסי, תומר גינת וברונו קבוקלו.

