אוטורו נפצע, חשש בהפועל מהיעדרות ממושכת

המשחק הבא של הפועל תל אביב יתקיים רק בעוד שבוע, וזה אירוע שבמועדון לא מכירים עד כה העונה. האדומים נתקלים בעומס גדול מאוד בין משחקי היורוליג, גביע ווינר שהיה וליגת ווינר סל, שמביא איתו לפעמים גם פציעות, ובגזרה הזו אין למועדון כל כך נחת עד כה העונה.

מחזיקת היורוקאפ נכנעה לריאל מדריד עם 75:74 ויצאה לפגרה קצרה ואף לחופש עד יום ראשון, למי שלא מייצג את הנבחרת. אך במועדון לצערם קיבלו מצטרף חדש לרשימת הפצועים, כשהפעם מדובר באחד מהכוכבים הגדולים בסגל של דימיטריס איטודיס, דן אוטורו.

הגבוה נפצע בכתף נגד הבלאנקוס ואף ניסה לחזור לשחק לאחר מכן, אך בסופו של דבר נכנע לכאבים ולא הצליח לסיים את המשחק. בהפועל תל אביב חוששים מפציעה שתגרום לו להיעדרות ממושכת, כאשר אוטורו המריא בכל מקרה למספר ימים בארצות הברית.

דימיטריס איטודיס. לא זוכה לנחת בגזרת הפצועים (חגי מיכאלי)

במהלך הימים הללו, הסנטר צפוי לעבור בדיקת MRI בארצות הברית, על מנת לאבחן איזו פציעה יש לו וכמה זמן הוא צפוי להיעדר. נזכיר שרשימת הפצועים של הפועל ת״א לא קצרה, וכוללת כבר את ים מדר, גיא פלטין, טאי אודיאסי, תומר גינת וברונו קבוקלו.