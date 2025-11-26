הלם בעירוני אשדוד: יו"ר אגודת המועדון התפטר

לזה אף אחד לא ציפה. בעוד קהל אוהדי מכבי עירוני אשדוד אוסף תרומות על מנת שהקבוצה הבוגרת תמשיך להתקיים לצד מחלקת הנוער, מוקדם יותר היום (רביעי), יגאל ממן, יו"ר האגודה, הודיע בנחרצות על התפטרותו. לטענתו, מכפישים את שמו ואזלו כוחותיו. ההתפטרות מגיעה רגע לפני המפגש מול מכבי קריית מלאכי, במסגרת המחזור התשיעי בליגה א' דרום.

ביוני 2024, יו"ר ועדת הבחירות העביר לחברי העמותה המנהלת את מכבי עירוני אשדוד את שמות חמשת חברי הוועד המנהל החדשים, לצד שלושה חברי ועדת הביקורת. בזמנו, הנושא פורסם ב-ONE, כשגם אז דובר על כיסוי חובות ובעיות תקציביות נוכח הפסקת התבחינים מצד עיריית אשדוד, מה שפגע לא פעם במועדון, כך גם העונה.

הודעת ההתפטרות של יו”ר האגודה, כפי שהופצה ברשתות החברתיות: “אני מבין שיש אנשים שחושבים שאני גונב כסף, אז זו חציית גבול. אני מודיע כאן, את הקבוצה הבוגרת אי אפשר להחזיק, נקודה. גם אם כל הכסף שתגייסו יילך לקבוצה הבוגרת, עדיין יישאר חוב של אוקטובר ונובמבר בסך 370 אלף. אני מצטער, אין מאיפה להביא יותר”.

עוד הוסיף ממן: “לכן, אני מודיע על התפטרותי. מרגע זה, אני מאחל לכולם בהצלחה. כל מי שרוצה את הכסף שהוא נתן עד עכשיו, יש רשימה מסודרת והוא מוזמן להגיע מחר לקחת. שיהיה לכולם בהצלחה. אתם מוזמנים לפזר את ההנהלה, לבחור הנהלה שתזרוק 400 ילדים לרחוב. אני לא מוכן להיות שותף לדבר. זהו, נגמרו הכוחות. בהצלחה לעירוני”.