יום רביעי, 26.11.2025 שעה 16:21
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

הלם בעירוני אשדוד: יו"ר אגודת המועדון התפטר

יגאל ממן הודיע על עזיבה, רגע לפני המשחק מול קריית מלאכי: "זו חציית גבול לחשוב שאני גונב כסף, מוזמנים לבחור הנהלה שתזרוק 400 ילדים לרחוב"

|
יגאל ממן (יונתן גינזבורג)
יגאל ממן (יונתן גינזבורג)

לזה אף אחד לא ציפה. בעוד קהל אוהדי מכבי עירוני אשדוד אוסף תרומות על מנת שהקבוצה הבוגרת תמשיך להתקיים לצד מחלקת הנוער, מוקדם יותר היום (רביעי), יגאל ממן, יו"ר האגודה, הודיע בנחרצות על התפטרותו. לטענתו, מכפישים את שמו ואזלו כוחותיו. ההתפטרות מגיעה רגע לפני המפגש מול מכבי קריית מלאכי, במסגרת המחזור התשיעי בליגה א' דרום.

ביוני 2024, יו"ר ועדת הבחירות העביר לחברי העמותה המנהלת את מכבי עירוני אשדוד את שמות חמשת חברי הוועד המנהל החדשים, לצד שלושה חברי ועדת הביקורת. בזמנו, הנושא פורסם ב-ONE, כשגם אז דובר על כיסוי חובות ובעיות תקציביות נוכח הפסקת התבחינים מצד עיריית אשדוד, מה שפגע לא פעם במועדון, כך גם העונה.

הודעת ההתפטרות של יו”ר האגודה, כפי שהופצה ברשתות החברתיות: “אני מבין שיש אנשים שחושבים שאני גונב כסף, אז זו חציית גבול. אני מודיע כאן, את הקבוצה הבוגרת אי אפשר להחזיק, נקודה. גם אם כל הכסף שתגייסו יילך לקבוצה הבוגרת, עדיין יישאר חוב של אוקטובר ונובמבר בסך 370 אלף. אני מצטער, אין מאיפה להביא יותר”.

עוד הוסיף ממן: “לכן, אני מודיע על התפטרותי. מרגע זה, אני מאחל לכולם בהצלחה. כל מי שרוצה את הכסף שהוא נתן עד עכשיו, יש רשימה מסודרת והוא מוזמן להגיע מחר לקחת. שיהיה לכולם בהצלחה. אתם מוזמנים לפזר את ההנהלה, לבחור הנהלה שתזרוק 400 ילדים לרחוב. אני לא מוכן להיות שותף לדבר. זהו, נגמרו הכוחות. בהצלחה לעירוני”.

