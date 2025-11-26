החמרת הענישה על זריקת פירוטכניקה מתקרבת

הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון החמרת ענישה על יידוי אמצעי פירוטכני באירוע ספורט) עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. הצעת החוק של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) עברה ברוב של 29 תומכים מול מתנגד אחד במליאת הכנסת.

יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי, אמרה: "בשנים האחרונות תופעת השלכת הפירוטכניקה התפשטה באופן מסוכן במגרשים ואף גרמה לפיצוץ של אירועי ספורט. האירועים האלו מסכנים את האוהדים שחלקם באים עם ילדיהם כדי להנות ממשחק כדורגל או כדורסל. הגיע הזמן לשים סוף למלחמה במגרשים. הצעת החוק הזו תעזור למנוע את האסון הבא".

על פי הצעת החוק, עבירה פלילית חדשה בחוק תתווסף: המיידה חפץ אסור כגון אבוקה, חזיז או כל חפץ המכיל חומר נפץ בזמן קיומו של אירוע ספורט או בסמוך לו, מקום שבו מתקיים אירוע ספורט, דינו - שלוש שנות מאסר”.