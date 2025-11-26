יום רביעי, 26.11.2025 שעה 15:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

נחשפה הסיבה שבארסה לא החתימה את אסטבאו

"לא היה מקום": דקו ראה בו עדיפות, אך המועדון דחה את ההזדמנות למרות שהברזילאי רצה להגיע. וגם: הקשר לימאל כגורם מרכזי לוויתור על היהלום מצ'לסי

|
אסטבאו (IMAGO)
אסטבאו (IMAGO)

"אנחנו לא יכולים להחתים את כולם". זה אחד המשפטים שנשמעים בתדירות גבוהה במחלקה המקצועית של ברצלונה לנוכח גל הכישרונות הצעירים המעולים שמתבטאים ברצון להגיע למועדון. יש צורך לבחור בהתאם לצרכים המקצועיים והכלכליים, ומקרה אסטבאו, הברזילאי שהבריק במשחק בין צ’לסי לברצלונה, היה אחד מהם. הוא רצה להגיע, מחירו כבר סוכם, אך ברצלונה אמרה "לא". הקרב הסופי התרחש בקיץ 2024, ואלופת ספרד אפילו לא הגישה הצעה, משום ש”לא היה מקום בקבוצה” וההשקעה הייתה אמורה לעבור את רף 40 מיליון אירו, כך לפי ‘ספורט’ הקטלוני.

אסטבאו תמיד היה בפיקוח של ברצלונה, שכן סוכנו הוא אנדרה קורי. הכוונה של קורי הייתה תחילה להשלים את עסקת ויטור רוקה ואז להתחיל לעבוד על צירופו של אסטבאו בשנה העוקבת. כך הוא העביר לברצלונה, אך לבסוף רק עסקת החלוץ יצאה לפועל. רוקה חתם תמורת כ-30 מיליון אירו, והסיפור שלו בברצלונה הסתיים בכישלון, אף שכעת הוא מתאושש בברזיל ונראה שהמועדון יצליח להתקרב להחזרת ההשקעה.

במקרה של אסטבאו, ברצלונה דחתה את ההצעה מכמה סיבות. הסיבה הראשונה הייתה מקצועית: הברזילאי, אז בן 17, שיחק תמיד באותה עמדה של לאמין ימאל. לא היה היגיון להשקיע בכוכב צעיר נוסף שהיה מתקשה מאוד לקבל דקות, כיוון שמעמדו של לאמין ימאל היה כבר אז בלתי מעורער. סביבתו של אסטבאו טענה שהוא יכול לשחק גם מתחת, אפילו כקשר פנימי, אך זה לא שכנע. למעשה, בצ'לסי הוא כבר משחק בבירור כקיצוני, העמדה שבה הוא באמת מבדיל את עצמו ומשפיע יותר מכל.

אסטבאו ולאמין ימאל (IMAGO)אסטבאו ולאמין ימאל (IMAGO)

הסיבה השנייה הייתה כלכלית. לברצלונה הייתה עדיפות על פני ההצעות מהפרמייר ליג, והסביבה של אסטבאו אף הייתה מוכנה להוריד את המחיר אם המועדון היה מחליט להתקדם, אך בינואר 2024 ברצלונה כבר החליטה שלא. לאחר הסירוב החל המרוץ, וביולי 2024 צ'לסי הגיעה להסכם: 45 מיליון אירו ועוד 16.5 מיליון בבונוסים שאמורים להתממש. סוכם שהשחקן יצטרף בקיץ 2025 לאחר שימלאו לו 18, ומאז שהגיע, השתלבותו הייתה מרשימה והוא מצטייר ככוכב אמיתי בפוטנציה.

שוויו של אסטבאו זינק במהירות, וייתכן שימשיך לטפס בחודשים הקרובים עד לרמות של לאמין ימאל. מאמנו, אנצו מארסקה, כבר הזהיר שהולך להיווצר "קרב" חדש, אסטבאו נגד לאמין ימאל, בדומה למה שנראה בעבר עם ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו. בצ'לסי מרוצים במיוחד, שכן הוא חתום על חוזה ארוך עד 2033, אם כי עדיין צריך לראות כיצד יתנהל המשך הקריירה שלו.

אסטבאו בטירוף (IMAGO)אסטבאו בטירוף (IMAGO)

ואם לא די בכך, אסטבאו מעולם לא הסתיר את חיבתו לברצלונה. הוא אמר זאת בגלוי יותר מפעם אחת, הוא אוהד את המועדון וחולם לשחק בו יום אחד. כרגע זה נראה בלתי אפשרי, אך בעתיד, אולי, הדברים יכולים להשתנות. לעת עתה הוא הפך לפריצת השנה ולהפתעה של הפרמייר ליג והצ'מפיונס, גם אם עדיין עליו להתבסס. ברצלונה חשה שההתפוצצות הזאת תבוא, אך לא היה לה מקום ולא כסף כדי להמר עליו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */