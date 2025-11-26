יום רביעי, 26.11.2025 שעה 13:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

דניאל דרזי חתם על חוזה בוגרים במכבי חיפה

הקשר הכישרוני חתם על חוזה לשלוש שנים עם שנתיים נוספות כאופציה: "זה הבית שלי ואין מאושר ממני, אוכיח שזה מגיע לי". רפאלוב: "הוכיח יכולת גבוהה"

|
אבי נמני, דניאל דרזי ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
אבי נמני, דניאל דרזי ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

קפטן קבוצת הנוער של מכבי חיפה, דניאל דרזי, חתם היום (רביעי) על חוזה חדש בקבוצה לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות, באמצעות סוכנו, אבי נמני. דרזי, שנתון 2006 שמשחק כקשר אמצע, הצטרף למחלקת הנוער ולאקדמיה בכפר גלים לפני ארבע וחצי שנים. בשנה שעברה היה שותף לזכייה בתואר האליפות והשנה קיבל את סרט הקפטן של קבוצת הנוער. 

לאחרונה דרזי הוקפץ לסגל הקבוצה הבוגרת, כשהוא עשוי לשחק במחזור הקרוב בליגת העל. לאחר החתימה אמר דרזי: "מכבי חיפה זה הבית שלי ואין מאושר ממני לקבל את האמון הזה ואת החותמת שמאמינים בי. אתן את כל כולי ואוכיח שזה מגיע לי".

דניאל דרזי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)דניאל דרזי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הסקאוט הראשי של המועדון, ליאור רפאלוב, אמר: "ההחתמה של דניאל היא חלק מההסתכלות שלנו לטווח הארוך עם שחקני הנוער שלנו. דרזי שחקן שהוכיח יכולות גבוהות בקבוצת הנוער ובהשתלבותו בתקופה האחרונה בקבוצה הבוגרת. זו תחושת סיפוק גדולה לראות שחקן שגדל אצלנו מתפתח בקבוצה הבוגרת".

דניאל דרזי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)דניאל דרזי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

מנכ״ל המועדון, איציק עובדיה, הוסיף: "דניאל שחקן כשרוני, שגדל והתפתח במחלקת הנוער שלנו בשנים האחרונות. דרזי, שהיה חלק מהאקדמיה שלנו בכפר גלים, מציג דרך קבועה של עבודה קשה, נחישות וכישרון מיוחד. המועדון ימשיך ללוות אותו מקרוב ולקדם אותו מקצועית. במקביל, אנו נמצאים בשלבי עבודה מתקדמים על הארכת חוזים נוספים לשחקנים צעירים נוספים, כחלק מבניית סגל העתיד של הקבוצה הבוגרת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */