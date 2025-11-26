הסכום שהרוויחה הפועל ירושלים ממכירת שחקנים

הפועל ירושלים סיכמה את העונה שעברה 2024/25 עם עלייה משמעותית בהכנסות ממכירת שחקנים, שהסתכמו ב־6,451,336 שקלים, זינוק בהשוואה ל־3,510,770 שקלים שנרשמו בעונה הקודמת. בנוסף, עמותת האוהדים גייסה בעונה החולפת 980,959 ש”ח מדמי החבר, לעומת 940,993 שקלים בעונת 2023/24.

גם הכנסות הקהל עלו: ממכירת כרטיסים נרשמו 3,774,571 שקלים, ומכירת מנויים הניבה 255,965 שקלים, נתון גבוה מההכנסה של 292,831 שקלים בעונה שקדמה לכך. מכרטיסים לגביע המדינה התקבלו 250,869 שקלים.

קבוצות האוהדים רשמו תרומות בהיקף של 5,037,681 ש”ח מקרנות פרטיות, ירידה לעומת 6,415,436 ש”ח בעונת 2023/24. מהפרסום והחסויות התקבלו 1,030,028 שקלים. ההכנסות ממכירת אביזרים זינקו לכ־397 אלף ש”ח, לעומת כ־170 אלף ש”ח בעונה הקודמת.

אוהדי הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

בצד ההוצאות, שכר השחקנים עמד על 9,108,853 שקלים, לעומת 8,715,222 שקל בעונה הקודמת. ההוצאות הנלוות לשכר הסתכמו ב־1,133,516 שקלים, ואחזקת דירות לזרים וטיסות עמדה על 1,282,843 שקלים.

שכר המאמנים הסתכם ב־2,457,583 ש”ח. בנוסף, על הוצאות רכישת והשאלת שחקנים שילמה הקבוצה 1,996,116 ש”ח, יותר מכפול מהעלות בעונה הקודמת, שעמדה על כ־854 אלף ש”ח.