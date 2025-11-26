יום רביעי, 26.11.2025 שעה 13:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הסכום שהרוויחה הפועל ירושלים ממכירת שחקנים

הקבוצה מכרה שחקנים בכ־6.5 מיליון ש"ח בעונה החולפת. העמותה גייסה כ-981 אלף ש”ח מדמי חבר. עלייה נרשמה גם בהכנסות ממכירת כרטיסים ומאביזרים

|
שחקני הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים סיכמה את העונה שעברה 2024/25 עם עלייה משמעותית בהכנסות ממכירת שחקנים, שהסתכמו ב־6,451,336 שקלים, זינוק בהשוואה ל־3,510,770 שקלים שנרשמו בעונה הקודמת. בנוסף, עמותת האוהדים גייסה בעונה החולפת 980,959 ש”ח מדמי החבר, לעומת 940,993 שקלים בעונת 2023/24.

גם הכנסות הקהל עלו: ממכירת כרטיסים נרשמו 3,774,571 שקלים, ומכירת מנויים הניבה 255,965 שקלים, נתון גבוה מההכנסה של 292,831 שקלים בעונה שקדמה לכך. מכרטיסים לגביע המדינה התקבלו 250,869 שקלים.

קבוצות האוהדים רשמו תרומות בהיקף של 5,037,681 ש”ח מקרנות פרטיות, ירידה לעומת 6,415,436 ש”ח בעונת 2023/24. מהפרסום והחסויות התקבלו 1,030,028 שקלים. ההכנסות ממכירת אביזרים זינקו לכ־397 אלף ש”ח, לעומת כ־170 אלף ש”ח בעונה הקודמת.

אוהדי הפועל ירושלים (חגאוהדי הפועל ירושלים (חג'אג' רחאל)

בצד ההוצאות, שכר השחקנים עמד על 9,108,853 שקלים, לעומת 8,715,222 שקל בעונה הקודמת. ההוצאות הנלוות לשכר הסתכמו ב־1,133,516 שקלים, ואחזקת דירות לזרים וטיסות עמדה על 1,282,843 שקלים.

שכר המאמנים הסתכם ב־2,457,583 ש”ח. בנוסף, על הוצאות רכישת והשאלת שחקנים שילמה הקבוצה 1,996,116 ש”ח, יותר מכפול מהעלות בעונה הקודמת, שעמדה על כ־854 אלף ש”ח.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */