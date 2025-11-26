נשארה מושלמת: ארסנל ניצחה 1:3 את באיירן

המחזור החמישי של ליגת האלופות הגיע לסיומו הערב (רביעי), כאשר ארסנל נשארה מושלמת לאחר שגברה באמירויות 1:3 על באיירן מינכן, אתלטיקו ניצחה בתוספת הזמן 1:2 את אינטר, שהפסידה נקודות לראשונה העונה בצ’מפיונס, טוטנהאם הפסידה 5:3 לפ.ס.ז’ ואטאלנטה פירקה בגרמניה 0:3 את איינטרכט פרנקפורט.

ארסנל – באיירן מינכן 1:3

שתי הקבוצות הגיעו למשחק במצב רוח חיובי, שתיהן בפסגת הטבלה בליגות המקומיות, ולא הפסידו נקודות עד הערב באלופות. למרות שער ממהלך קבוצתי אדיר של הבווארים, ושליטה בכדור ברוב שלבי המשחק, ארסנל פשוט הייתה טובה יותר, יוריאן טימבר כבש ראשון, מאדווקה החזיר את התותחנים ליתרון ומרטינלי שם את המסמר האחרון. מוליכת הליגה האנגלית היא גם מוליכת הצ’מפיונס כרגע והקבוצה המושלמת היחידה במפעל.

דקה 22, שער! ארסנל שוב כבשה ממצב נייח: קרן של בוקאיו סאקה לפינה הקרובה, יוריאן טימבר הגיע ראשון לכדור ונגח לרשת, למרות שליטה ב-78% מהזמן בכדור באיירן בפיגור 1:0.

דקה 32: שער! באיירן השוותה ל-1:1: השליטה של האורחת סוף סוף השתלמה, הנעת כדור סבלנית עד שקימיך זיהה את התנועה של גנאברי שבנגיעה גאונית יישר למרכז ללנארט קארל שכבש את השער הראשון שארסנל סופגת במפעל.

דקה 70, שער! ארסנל חזרה להוביל: לחץ גבוה של ארסנל הוביל לחטיפת כדור של רייס, משם הכדור הגיע לקאלפיורי, שהעביר רוחב למאדווקה, שבנגיעה הראשונה בכדור שם את זה ברשת, התותחנים הובילו 1:2.

דקה 77, שער! ארסנל כבר ב-1:3: מתפרצת אדירה של התותחנים, נוייר ניסה לצאת מהרחבה כדי להציל את המולדת אבל פספס את הכדור, ומרטינאלי גלגל לרשת החשופה.

אתלטיקו מדריד – אינטר 1:2

הנארזורי הגיעו למטרופוליטנו במטרה להישאר מושלמים באירופה, אבל כבר בדקה התשיעית חוליאן אלברס הראה להם שקל זה לא הולך להיות. ז’לינסקי השווה לאחר מהלך קבוצתי יפה מאוד, אבל המילה האחרונה הייתה של חוסה מאריה חימנס, הבלם האורוגוואי עלה הכי גבוה ברחבה בתוספת הזמן ונעץ את הכדור ברשת. לקראת המשחק נגד ברצלונה בשבוע הבא הקולצ’ונרוס נראים מוכנים.

דקה 12, שער! אתלטיקו מדריד כבשה וזה 0:1: סימאונה העביר כדור רוחב מאגף ימין, אוגוסטו הרחיק על אלכס באנה, הכדור ניתז ממנו לחוליאן אלברז שכבש מקרוב. תחילה השופט שרק לנגיעת יד של הספרדי אבל בסופו של דבר השער אושר ובצדק.

דקה 54, שער! אינטר השוותה ל1:1: דאבל פאס אדיר בין ז’ילינסקי לבוני שהסתיים בפס מדוייק של הקשר הפולני לרשת.

דקה 90+4, שער! אתלטיקו כבשה בתוספת הזמן וזה 1:2: קרן של גריזמן ישירות לראשו של חימנס, הבלם עלה גבוה ונגח חזק לרשת.

פאריס סן ז’רמן – טוטנהאם 3:5

אלופת הצ’מפיונס שוב הוכיחה שאי אפשר לעצור את ההתקפה שלה, ועם חמישה שערים לרשת של ויקאריו לא הותירה מקום לספק. התרנגולים יכולים להיות מרוצים מההופעה שלהם הערב אבל מול המכונה של לואיס אנריקה זה פשוט לא הספיק. רישארליסון כבש ראשון, ואז ויטיניה כיכב עם שלושער, וויליאם פאצ’ו ופביאן רואיז הוסיפו, צמד של רנדל קולו מואני לא הצליח להשפיע על התוצאה.

דקה 34, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: גריי הגביהה מאגף שמאל לראשו של קולו מואני שיישר למרכז. וכמו שאומרת הקלישאה: שתי נגיחות ברחבה זה שער, אז רישארליסון נגח מקרוב לרשת של קאבלייר.

דקה 45, שער! איזה גול אדיר של ויטיניה: הקשר הפורטוגלי קיבל כדור שני מטרים מחוץ לרחב במרכז, ובנגיעה שחרר טיל למשקוף ופנימה פאריס השוותה ל-1:1.

דקה 50, שער! טוטנהאם חזרה להוביל: קרן של פדרו פורו לפינה הרחוקה, סאר יישר למרכז, גראי גנב את זה מידיו של קאבלייר, מנדס הציל מהקו אבל הכדור החוזר הגיע היישר לרנדל קולו מואני, שהפציץ לרשת וזה 1:2 לתרנגולים.

דקה 53, שער! ויטיניה שוב מראה איזה רגל אדירה יש לו: הקשר הפורטוגלי קיבל כדור שוב על סף הרחבה, הפעם היטל בשני שחקני הגנה וסובב לפינה הרחוקה וזה 2:2 אדיר בפאריס.

דקה 59, שער! פאריס עולה ליתרון לראשונה במשחק: לחץ גבוה של הרננדס גרם לאיבוד כדור של התרנגולים, הכדור הגיע לנבש שבעקב גדול השאיר את רואיז מול שוער, הספרדי לא התבלבל וכבש וזה 2:3 לצרפתים.

דקה 65, שער! פאריס עלתה ל-2:4: קרן של נבש הובילה לערבובייה ברחבה, וויליאם פאצ’ו הגיע לכדור ובנגיעה תוך כדי החלקה שלח אותו לרשת.

דקה 73, שער! טוטנהאם לא ויתרה וצימקה את התוצאה ל-4:3: קולו מואני היטל בהגנה ושלח טיל לפינה הקרובה ולרשת.

דקה 77, שער! ויטיניה השלים שלושער: הפעם הקשר הפורטוגלי הפציץ מהנקודה הלבנה והעלה את קבוצתו ל-3:5.

איינטרכט פרנקפורט – אטאלנטה 3:0

בליץ של חמש דקות, זה כל מה שהקבוצה מברגאמו הייתה צריכה כדי לגבור על המארחת מגרמניה. בדקה ה-60 זה עוד היה 0:0 אזל אז אדמולה לוקמן נכנס למשחק עם שער ובישול, אדרסון הוסיף שער משל עצמו וצ’ארלס דה קטלארה בדקה ה-65 קבע את תוצאת המשחק.

דקה 60, שער! אטאלנטה עלתה ל-0:1: הגבהה של 17 היישר ללוקמן בפינה הרחוקה שבנגיעה מדוייקת שם את הכדור ברשת.

דקה 62, שער! אטאלנטה הכפילה את היתרון: לוקמן הפעם הוא המבשל, עם מסירת עומק גדולה לאדרסון, שכמו חלוץ גדול גלגל את הכדור לרשת.

דקה 65: שער! אטאלנטה מפרקת את פרנקפורט: כדור רוחב של זאפאקוסטה הגיע לסקאמקה שהפציץ למשקוף, הריבאונד הגיע לדה קטלארה שכבש בקלות, הקבוצה מברגאמו כבר ב-0:3.