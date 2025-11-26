יום רביעי, 26.11.2025 שעה 10:08
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

סגל מלא למימר לקראת הפועל, מירניאן יפתח

הקבוצה מהמגזר חזרה ממחנה האימונים באילת כשלרשותה סגל מלא, הכולל את שחקן הרכש החדש יוהאן אנזי. החלוץ הארמני חזר ממולדתו וצפוי לפתוח בבלומפילד

|
שרון מימר (רדאד ג'בארה)
שרון מימר (רדאד ג'בארה)

בני סכנין תחזור היום להתאמן אחרי שחזרה ביום שני ממחנה אימונים באילת, כשלזכות שרון מימר עמד סגל מלא, כולל שחקן הרכש החדש יוהאן אנזי, שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE.

בסכנין לא ממהרים לשפוט את יכולתו של הקשר, זאת לאחר שנטל חלק רק בשני אימונים, אך משוכנעים שמדובר בשחקן שיכול וצריך לשדרג את הקישור של הקבוצה. הקשר בן ה-30 נמנה בסגל של נבחרת מדגסקר, כשבעונה האחרונה שותף ב-20 משחקים בליגה הבכירה בבולגריה במדי הבאר.

אנזי, שותף בשלושת משחקי הנבחרת האחרונים של מדינתו, לזכותה כבש שער אחד ובישל אחד נוסף. סכנין שבמקום השביעי אמורה בסוף השבוע לשחק בבלומפילד מול הפועל ת"א שנמצאת במקום החמישי עם שתי נקודות יותר מסכנין, מה שמעצים את חשיבות ומשמעות המשחק.

מי שחזר לארץ וכבר נוטל חלק באימונים הוא החלוץ ארתור מירניאן, השחקן צפוי לחזור לחוד ההתקפה אחרי שהחמיץ את מכבי חיפה. גם גילד אוטאנגה שהחסיר מספר משחקים השנה בגלל שלא הצליח להסדיר את הויזה, נמצא בתמונת ההרכב.

בסכנין מודעים למשחק הקשה הצפוי בבלומפילד: “אם נשחק את המשחק הרגיל שלנו וננצח, נעשה צעד משמעותי במעלה הטבלה. זה יכול לתת לנו פוש חזק מאד להמשך”.

