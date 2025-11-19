יום רביעי, 19.11.2025 שעה 21:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

כפי שנחשף ב-ONE: יוהאן אנזי חתם בבני סכנין

הקבוצה של מימר מעבה את החלק הקדמי. השחקן בן ה-30, שמשחק בנבחרת מדגסקר, מצטרף למועדון הצפוני כפי שנחשף. רשם 20 הופעות בבולגריה בעונה שעברה

|
יוהאן אנזי (IMAGO)
יוהאן אנזי (IMAGO)

כפי שנחשף כאן ב-ONE: הקשר יוהאן אנזי חתם היום (רביעי) בבני סכנין ויחזק את החלק הקדמי של הקבוצה של שרון מימר להמשך העונה הנוכחית.

הקשר בן ה-30 נמנה בסגל של נבחרת מדגסקר, כשבעונה האחרונה שותף ב-20 משחקים בליגה הבכירה בבולגריה במדי הבאר. הרכש הטרי של הצפוניים שותף בשלושת משחקי הנבחרת האחרונים של מדינתו, שם כבש שער אחד ובישל אחד נוסף.

השחקן, בוגר מחלקת הנוער של שטרסבורג, שיחק בעיקר בליגות הנמוכות בגרמניה ובלגיה וכעת אמור להיכנס במקומו של דוראל אבונו, שלא עומד לזכות מימר בשל בעיות רפואיות.

