"תאמינו להייפ": אסטבאו גנב את ההצגה מימאל

הלילה של אסטבאו. כשצ'לסי כבר הובילה 0:1 וברצלונה נשארה בעשרה שחקנים, בן ה-18 יצר רגע בלתי נשכח שהדליק את סטמפורד ברידג' הרועש ממילא. לאחר שקיבל מסירה מריס ג'יימס, אסטבאו חתך לאמצע, סבסב את אלחנדרו באלדה, ואז שיגר פצצה אל גג הרשת, מעל השוער ז’ואן גארסיה.

כפי שניסח זאת כוכב העבר של צ'לסי, פט נווילין: "תתחילו להאמין להייפ". נווילין אמר אחרי ה־0:3: "השער הוא מה שכולם יראו, והוא היה נפלא מכל כך הרבה בחינות. זה היה כל כך צפוף, השליטה בכדור, והסיומת פשוט מבריקה, מבריקה".

"אבל כל שאר חלקי המשחק שלו, האינטליגנציה, התנועה, תפיסת המיקום… הוא טבעי. לרוב קוראים לשחקנים 'טבעיים' כשהם לא באמת כאלה, אבל אצלו זה נראה כאילו הכל קורה בלי מאמץ. יש שחקנים שפשוט זזים אחרת, עם חן ואלגנטיות. זה יפה לראות".

אסטבאו (IMAGO)

דניאל סטארידג', חלוץ העבר של צ'לסי, אמר: "הציפייה הייתה שזה יהיה הלילה של ימאל, שהכל יהיה סביבו. אבל כשרואים מה אסטבאו עשה הערב, זה היה פשוט אדיר". הערב של ימאל הסתיים בדקה ה־80 כשהוחלף לקול השריקות, כשברצלונה כבר הייתה מובסת. שתי דקות ו־40 שניות אחר כך, אסטבאו ירד מהמגרש לקול מחיאות כפיים סוערות.

"הרגע הכי גדול בקריירה שלי עד עכשיו"

משחק ליגת האלופות של אמש היה הפעם הראשונה שבה ימאל ואסטבאו נפגשו במשחק רשמי. שניהם בני 18, שניהם נולדו בהפרש של שלושה חודשים ב־2007. כיום הם נחשבים לשני הכישרונות הצעירים בעלי הערך הגבוה בעולם: לפי CIES, ימאל מוערך ב־307.4 מיליון ליש"ט, ואסטבאו שני, אך רחוק מאחור, עם 103.8 מיליון.

למרות שההשוואות בלתי נמנעות, ימאל עדיין מוביל ברוב הסטטיסטיקות ההתקפיות, אם כי לא בכולן. ימאל הרבה יותר מבוסס: סיים שני מאוסמן דמבלה בכדור הזהב, נוצץ ביורו 2024 עם ספרד בגיל 17, וזכה פעמיים בפרס קופה לשחקן הצעיר הטוב בעולם. הוא גם מנוסה יותר, במיוחד ברמות הגבוהות של אירופה.

מארק קוקורייה חוסם את לאמין ימאל (IMAGO)

לימאל יש 31 שערים ו־42 בישולים ב־119 משחקים בברצלונה, ועוד 6 שערים ב־23 הופעות במדי ספרד, שם הפך לכובש הצעיר בתולדות המדינה. אסטבאו, לעומתו, עם 5 שערים ובישול אחד ב־11 משחקים בצ'לסי. בפלמייראס הוא כבש 27 שערים ובישל 15 ב־83 הופעות, ולברזיל יש לו 5 שערים ב־11 משחקים. אבל גם הוא מודה, השער בליגת האלופות הרגיש שונה: "אין לי ממש מילים לתאר איך אני מרגיש. זה באמת היה לילה מושלם", אמר אסטבאו.

"הכול קרה כל כך מהר, לפני שהספקתי לחשוב. מצאתי קצת שטח, התגנבתי פנימה ואז בעטתי. זה היה רגע מיוחד מאוד בקריירה שלי. אני מקווה להבקיע עוד הרבה. זה בהחלט היה הרגע הכי גדול בקריירה שלי עד עכשיו".

"יותר מדי להשוות אותם למסי ורונאלדו"

בצ'לסי ידעו היטב שיש להם יהלום ביד כשהחתימו את אסטבאו בקיץ תמורת 29 מיליון ליש"ט, שעשויים לעלות ל־51 מיליון. לפי פט נווילין: "זו לא שאלה של אם, זו שאלה של מתי וכמה טוב הוא הולך להיות." אז האם הוא וימאל יכולים להגיע לגבהים של מסי ורונאלדו? מאמן צ'לסי אנצו מארסקה חיסל את ההשוואה מיד: "הם מאוד צעירים. אם מתחילים לדבר על מסי ורונאלדו, זה לחץ גדול מדי. הם צריכים ליהנות מהכדורגל שלהם. זה פשוט יותר מדי להשוות אותם למסי ורונאלדו".

לאמין ימאל (IMAGO)

כשנשאל אם אפשר בכלל לעצור את ההייפ סביב אסטבאו, אמר מארסקה: "כן, כי אם הוא לא משחק אז פדרו נטו משחק באגף. אנחנו מרוצים גם מפדרו. זה תלוי בתוכנית המשחק. היום, אולי במשחק הקשה ביותר העונה, החלטנו לשחק עם אסטבאו. אני לא אחד שמונע משחקנים דקות. תוכנית המשחק קובעת מי פותח".

"ימאל נראה נהדר… ואז נעלם"

בזמן שאסטבאו כיכב בצד אחד של המגרש, מה עבר על ימאל? בצד של צ'לסי, הוא פגש יריב קשוח במיוחד: מרק קוקורייה. ובסיום, כך נראה, "הראש שלו הסתובב". נווילין הסביר: "יש מגנים שפשוט אוהבים מאבקי אחד על אחד. כשיש מולם דריבליסט, הם חושבים: 'זה שלי'. וגם 'אתה תרדוף אחריי, אני גם יודע לברוח'. מעטים טובים בזה באמת, אבל קוקורייה פשוט אדיר בזה".

"בהתחלה ימאל עוד ניצח חלק מהמאבקים, נראה נהדר, חלק… ואז הוא נעלם. קוקורייה פשוט הכניס אותו לכיס". קוקורייה רשם הכי הרבה תיקולים מוצלחים במגרש, מה שהוביל להשוואות לאשׁלי קול במשחקו המפורסם מול כריסטיאנו רונאלדו ביורו 2004. וויין רוני, ששיחק אז, אמר: "קוקורייה היה פשוט מדהים. זו כנראה ההופעה הכי טובה שראיתי ממגן שמאלי מזה זמן רב. לעשות את מה שהוא עשה הערב. זה מראה שהוא שחקן רציני מאוד".