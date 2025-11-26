יום רביעי, 26.11.2025 שעה 12:54
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"צריך לחשוב רק על איך מחזירים את הכבוד"

מכבי דרוכה לקראת מילאנו ב-19:00 ביורוליג, שעשוי להיות משחק ה'בית' האחרון על אדמת סרביה במפעל: "כשלובשים את המדים, באה עם זה מורשת והיסטוריה"

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

מכבי תל אביב תעלה על הפרקט הערב (רביעי, 19:00) בהיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ, במה שאמור להיות משחק הבית האחרון של הקבוצה על אדמת סרביה, למשחק נגד מילאנו במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. “במצב של הקבוצה כרגע, אנחנו לא יכולים לחשוב על טבלה ועל כלום, אלא רק על איך אנחנו מחזירים את הכבוד ואת הגאווה שלנו כקבוצה”, כך ציינו במועדון, כאשר מדברים על הדריכות של כולם והרצון לנצח יריבה שהתחילה לקבל בחזרה שחקנים מפציעות.

המחזור הערב מביא עימו כמה רמות עניין משלל סיבות. תחילה, ישיבת היורוליג ביום חמישי הקרוב, כשבמועדון מקווים שהמשחק הערב אכן יהיה משחק הבית האחרון על אדמת בלגרד. בנוסף, סוגיית מעמדו של המאמן גם כן מעסיקה, ובמועדון מבהירים: “אף אחד לא רוצה לראות אותו נכשל, כולם רוצים לנצח”. ביום ראשון הצהובים שטפו את הפרקט בהיכל מנורה מבטחים, אך ביורוליג, כאמור, הסיפור שונה: “הרבה זמן שאנחנו במיקום שהוא לא טוב למכבי תל אביב ולאף קבוצת ספורט. זה לא מקום שאנחנו רוצים להיות בו”.

מוטיבציה לקראת המשחק לא חסרה: “צריכים לחשוב רק על איך יוצאים מהמשחק הזה עם ניצחון, ולא משנה מי משחק ומי החמישייה. כשלובשים את המדים של מכבי תל אביב, צריכים לדעת שבאה עם זה מורשת והיסטוריה, ואי אפשר להיראות ככה. לא משנה מי משחק או לא משחק, צריך לנצח את המשחק הזה”. אחת הסיבות שהביאו לכל התסבוכת היא איך שהקבוצה נראית, אך בסביבת הקבוצה יודעים בדיוק מה צריך לעשות: “להיות ראשונים לכל ריבאונד ולהשתטח על הפרקט, והשאר יבוא”.

עודד קטש ורומן סורקין (ראובן שוורץ)עודד קטש ורומן סורקין (ראובן שוורץ)

ג'וש ניבו אמור להיות כשיר להתמודדות לאחר שחזר מזעזוע מוח. הסנטר, כזכור, נפצע לאחר המשחק נגד וילרבאן. הצהובים, מנגד, יחסרו את ג'יילן הורד, טי ג'יי ליף וג'ף דאוטין. יחד עם זאת, גבריאל לונדברג הצטרף לנסיעה, וההחלטה לגבי שיתופו תתקבל בסמוך למשחק. המאזן של הצהובים-כחולים בבית עד כה העונה עומד על שני ניצחונות אל מול חמישה הפסדים. “צריך לשמור על הבית”, אומרים בקבוצה רגע לפני היציאה לחלון הנבחרות.

מילאנו של השנה נבנתה עם לא מעט עומק וכישרון. על הנייר, הדברים אמורים היו להיראות יותר טוב, אך המזל או חוסר המזל של הקבוצה עם פציעות בשנים האחרונות לא השתנה העונה. כבר בהתחלה, הספיקה לאבד את לורנזו בראון, ולאחר מכן את ניבו. ההמשך ידוע. בכדי לקצר במעט את בורסת השמות, רק נציין שארבעה שחקנים שיחקו את כל 12 המחזורים, שלושה שיחקו 11 ושלושה נוספים שיחקו 10. ולאטקו צ'אנצ'ר כבר לא עם הקבוצה. כמובן שישנם שחקנים שמשיקולי רוטציה לא ראו דקות משחק. רק נציין שכל שאר השחקנים לא התקרבו לכמות דו-ספרתית של משחקים. 17 שחקנים רשומים כיום באתר היורוליג, זאת לאחר שחרורו של צ'אנצ'ר.

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

עדיין, למרות כל הפציעות, מצבה של מילאנו בטבלה לא נורא. הוא אולי לא טוב בהתחשב בשמות שהגיעו העונה. בכל זאת, מרקו גודוריץ', אלוף אירופה הטרי, הצטרף לשאבון שילדס וחבריו, ובמועדון הלכו על רוטציה עמוקה במיוחד בעמדות הפנים, כאילו ידעו מראש מה הולך לקרות (וגם קרה. הברק כבר הכה יותר מפעמיים), כך שמילאנו הגיעה מוכנה. ערב המשחק, "הנעליים האדומות" מדורגים במקום ה-11 עם מאזן של שישה ניצחונות אל מול שישה הפסדים, כשמעשית הם מרחק ניצחון מהשמינייה הראשונה ושניים מהמקום השלישי. היא אולי מנוסה מדי (גיל) ובהחלט יכול להיות שהפציעות מנעו ממנה להיות היכן שהיא צריכה להיות, אך מדובר בקבוצה שיודעת לנצח גם בבית וגם בחוץ.

