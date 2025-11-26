אורלנדו הביסה את פילדלפיה ב-41 הפרש בגביע

בעיצומה של עונת ה-NBA, משחקי גביע הליגה נמשכו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) עם שלושה משחקים נוספים.

אורלנדו (8:11) – פילדלפיה (8:9) 103:144

אורלנדו ממשיכה להיראות מצוין, ורשמה ניצחון רביעי בחמישה משחקים. אחרי ההפסד לבוסטון, המג'יק חזרו לשטף ההתקפי שלהם והציגו משחק משכנע במיוחד. הרבע הראשון עוד היה שקול, אבל ברבע השני הגיע המבול: 25:51 מוחץ שהפך את המשך ההתמודדות לגארבג' טיים ארוך והותיר את הסיקסרס ללא מענה.

הניצחון העלה את אורלנדו למאזן 0:3 במסגרת הגביע, בעוד פילדלפיה סיימה רשמית את דרכה בטורניר. אנתוני בלאק כיכב עם 31 נקודות ב־28 דקות, פרנץ ואגנר הוסיף 21 ודזמונד ביין תרם 15. טייריס מקסי ניסה להחזיק את פילי עם 20 נקודות, אך ללא הצלחה.

וושינגטון (15:2) – אטלנטה (8:11) 113:132

עבור וושינגטון, הגביע הפך למעין פסק זמן מהליגה, והזדמנות נדירה לחוות ניצחון. הוויזארדס השיגו רק את ניצחונם השני העונה, הראשון מאז הניצחון בדאלאס לפני יותר מחודש. כבר מהפתיחה וושינגטון שלטה בקצב, נהנתה מערב אדיר של סי.ג'יי מקולום, שסיים עם 46 נקודות, לצד דאבל דאבל מרשים של אלכס סאר, 27 נקודות ו־11 ריבאונדים. אצל אטלנטה, קריסטפס פורזינגיס בלט עם 22 נקודות מול קבוצתו לשעבר, ואונייקה אוקונגוו הוסיף 20.