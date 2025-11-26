יום רביעי, 26.11.2025 שעה 12:54
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1110-116313פנאתינייקוס1
69%1093-117913הפועל ת"א2
67%972-104312אולימפיאקוס3
67%978-103812הכוכב האדום4
62%1021-103513פנרבחצ'ה5
62%1115-115713ולנסיה6
62%1043-113213ז'לגיריס7
58%994-104412מונאקו8
58%1021-102112ברצלונה9
54%1080-109813ריאל מדריד10
50%997-99712אולימפיה מילאנו11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
42%1017-98012אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

משחק על המשרה? קטש חייב לנצח את מילאנו

כשברקע הדיבורים על פיטורים והגיבוי מההנהלה, מכבי תל אביב תארח את האיטלקים למשחק חשוב מאין כמותו. ניצחון ייתן אוויר לנשימה, הפסד והמאמן בבעיה

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב "תארח" הערב (רביעי, 19:00) בבלגרד את אולימפיה מילאנו במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. המשחק חשוב מאוד עבור הקבוצה ובמיוחד עבור עודד קטש שמעמדו מעורער. שתיהן מגיעות למחזור היורוליג הנוכחי לאחר כמה ימים סוערים, רק שמדובר בסערות שונות. שתיהן קצת פצועות והערב הן ינסו לשוב למסלול הניצחונות בתחרות הבכירה של אירופה. 

קטש אמר לפני ההמראה לבלגרד כי הוא מרוכז במשימות שיש לו ובמה שצריך לעשות בשביל לנצח ולעזור לקבוצה. הצהובים צריכים את הניצחון כמו אוויר לנשימה, אך ברור שהפסד נוסף ביורוליג עלול לגרום לרעידת אדמה בקבוצה בזמן פגרת הנבחרת, בעוד שניצחון כאמור יכול להכניס לא מעט אוויר ועל הדרך ישפר במעט את מאזנה של הקבוצה בטבלה. השאלה היא איזו קבוצה נראה הערב: זאת שראינו נגד הפועל חולון ביום ראשון או זו שהפסידה לווירטוס בולוניה ביום שישי שעבר?

מילאנו כזכור, היא הקבוצה נגדה קרו ניסים ונפלאות בתקופות זוהרות יותר של הצהובים, שהובילו לחגיגות הכי מתוקות שיש. כאלו של שמחה אדירה משולבת בשמפניה שהגיעה לכל מקום ברחבי הפורום ד’אסאגו, והמשחק שאולי יוכל להכריע גורלות במפגש שכבר הפך להיסטורי עוד לפני שבכלל החל, בכל זאת אלו הן מכבי תל אביב וקבוצת ה”נעליים האדומות”, אלו שבכל שנה מחפשות להיות יותר אופנתיות מאשר בשנה הקודמת.

תמיר בלאט וגתמיר בלאט וג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

הצהובים במאזן של שלושה ניצחונות אל מול תשעה הפסדים במפעל האירופי ובדיוק כמו בעונה שעברה, הקבוצה איבדה משחקים בהם הובילה, באחרים לא היו באזור החיוג והטעם הכללי הוא שגם אם הסגל הנוכחי לא מאוזן, אפשר להשיג תוצאות טובות יותר. הערב בכל אופן בוודאות יהיה חסר כישרון לצהובים, לאור פציעותיהם של ג'ף דאוטין ג'וניור, טי ג'יי ליף וג'יילן הורד החולה.

מה עוד היה חסר לקבוצה עד כה? ההגנה, העקביות, תחושת הדחיפות, הניסיון והשורה התחתונה היא ששוב הדברים היו אמורים להיות ואולי עוד קודם גם להראות טוב יותר, כמה? זו כבר שאלה אחרת, אך טור הניצחונות של הצהובים בהשוואה לקבוצות שעל הנייר מחזיקות בפחות כישרון מהם, לא טוב, חלקן עם פי שניים יותר ניצחונות, חלק גם עם קצת יותר.

מילאנו מבחינתה אמורה לקבל בחזרה את ג'וש ניבו, אך עוד לפני כן הסערה שחוותה הקבוצה לפני מספר ימים עם התפטרותו של המאמן, אטורה מסינה, כאשר את מקומו תפס פפה פואטה, שכבר הספיק לעמוד על הקווים של אולימפיה מילאנו ועד כה הוא מחזיק במאזן מושלם במשחקים בהם החליף את מסינה (לפני שהתפטר). אפקט המאמן החדש-ישן או החדש אבל המוכר, בהחלט יכול לשחק תפקיד מבחינתם של האיטלקים.

קטש: "המעמד שלי? משתדל להתרכז באיך לנצח"

המון יהיה על הכף במשחק הזה ודרמה לא באמת תהיה חסרה, הרי זה משחק שאסור להפסיד בו. לאחר פתיחת העונה המזעזעת של הצהובים ביורוליג המשמעות ברורה, בטח כאשר מדברים על הקווים, כך שספק אם היה משחק בתקופה האחרונה שמבחינתה של מכבי תל אביב הכותרת או התיאור “משחק שאסור להפסיד” היה נכון יותר ודחוף יותר.

ביורוליג, ותשאלו את הקריאייטיב של התחרות, האמרה “כל משחק חשוב וגם כל פוזשן חשוב” נכונה מאוד. חשוב לציין שגם 12 משחקים אל תוך העונה הקבוצה של קטש רחוקה שלושה ניצחונות מהמקום ה-11 או מהאזור הזה שנחשב "הבטן" של הטבלה עבור הקבוצות שנאבקות על הכניסה לפליי-אין. הפסד והתוצאה ברורה, ניצחון לעומת זאת יכול לתת לא מעט אוויר לנשימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */