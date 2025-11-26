משחק על המשרה? קטש חייב לנצח את מילאנו

מכבי תל אביב "תארח" הערב (רביעי, 19:00) בבלגרד את אולימפיה מילאנו במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג. המשחק חשוב מאוד עבור הקבוצה ובמיוחד עבור עודד קטש שמעמדו מעורער. שתיהן מגיעות למחזור היורוליג הנוכחי לאחר כמה ימים סוערים, רק שמדובר בסערות שונות. שתיהן קצת פצועות והערב הן ינסו לשוב למסלול הניצחונות בתחרות הבכירה של אירופה.

קטש אמר לפני ההמראה לבלגרד כי הוא מרוכז במשימות שיש לו ובמה שצריך לעשות בשביל לנצח ולעזור לקבוצה. הצהובים צריכים את הניצחון כמו אוויר לנשימה, אך ברור שהפסד נוסף ביורוליג עלול לגרום לרעידת אדמה בקבוצה בזמן פגרת הנבחרת, בעוד שניצחון כאמור יכול להכניס לא מעט אוויר ועל הדרך ישפר במעט את מאזנה של הקבוצה בטבלה. השאלה היא איזו קבוצה נראה הערב: זאת שראינו נגד הפועל חולון ביום ראשון או זו שהפסידה לווירטוס בולוניה ביום שישי שעבר?

מילאנו כזכור, היא הקבוצה נגדה קרו ניסים ונפלאות בתקופות זוהרות יותר של הצהובים, שהובילו לחגיגות הכי מתוקות שיש. כאלו של שמחה אדירה משולבת בשמפניה שהגיעה לכל מקום ברחבי הפורום ד’אסאגו, והמשחק שאולי יוכל להכריע גורלות במפגש שכבר הפך להיסטורי עוד לפני שבכלל החל, בכל זאת אלו הן מכבי תל אביב וקבוצת ה”נעליים האדומות”, אלו שבכל שנה מחפשות להיות יותר אופנתיות מאשר בשנה הקודמת.

תמיר בלאט וג'ף דאוטין ג'וניור (רדאד ג'בארה)

הצהובים במאזן של שלושה ניצחונות אל מול תשעה הפסדים במפעל האירופי ובדיוק כמו בעונה שעברה, הקבוצה איבדה משחקים בהם הובילה, באחרים לא היו באזור החיוג והטעם הכללי הוא שגם אם הסגל הנוכחי לא מאוזן, אפשר להשיג תוצאות טובות יותר. הערב בכל אופן בוודאות יהיה חסר כישרון לצהובים, לאור פציעותיהם של ג'ף דאוטין ג'וניור, טי ג'יי ליף וג'יילן הורד החולה.

מה עוד היה חסר לקבוצה עד כה? ההגנה, העקביות, תחושת הדחיפות, הניסיון והשורה התחתונה היא ששוב הדברים היו אמורים להיות ואולי עוד קודם גם להראות טוב יותר, כמה? זו כבר שאלה אחרת, אך טור הניצחונות של הצהובים בהשוואה לקבוצות שעל הנייר מחזיקות בפחות כישרון מהם, לא טוב, חלקן עם פי שניים יותר ניצחונות, חלק גם עם קצת יותר.

מילאנו מבחינתה אמורה לקבל בחזרה את ג'וש ניבו, אך עוד לפני כן הסערה שחוותה הקבוצה לפני מספר ימים עם התפטרותו של המאמן, אטורה מסינה, כאשר את מקומו תפס פפה פואטה, שכבר הספיק לעמוד על הקווים של אולימפיה מילאנו ועד כה הוא מחזיק במאזן מושלם במשחקים בהם החליף את מסינה (לפני שהתפטר). אפקט המאמן החדש-ישן או החדש אבל המוכר, בהחלט יכול לשחק תפקיד מבחינתם של האיטלקים.

קטש: "המעמד שלי? משתדל להתרכז באיך לנצח"

המון יהיה על הכף במשחק הזה ודרמה לא באמת תהיה חסרה, הרי זה משחק שאסור להפסיד בו. לאחר פתיחת העונה המזעזעת של הצהובים ביורוליג המשמעות ברורה, בטח כאשר מדברים על הקווים, כך שספק אם היה משחק בתקופה האחרונה שמבחינתה של מכבי תל אביב הכותרת או התיאור “משחק שאסור להפסיד” היה נכון יותר ודחוף יותר.

ביורוליג, ותשאלו את הקריאייטיב של התחרות, האמרה “כל משחק חשוב וגם כל פוזשן חשוב” נכונה מאוד. חשוב לציין שגם 12 משחקים אל תוך העונה הקבוצה של קטש רחוקה שלושה ניצחונות מהמקום ה-11 או מהאזור הזה שנחשב "הבטן" של הטבלה עבור הקבוצות שנאבקות על הכניסה לפליי-אין. הפסד והתוצאה ברורה, ניצחון לעומת זאת יכול לתת לא מעט אוויר לנשימה.