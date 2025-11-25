יום רביעי, 26.11.2025 שעה 05:32
כדורגל ישראלי

גרופר אובחן עם קרע בצולבת וסיים את העונה

החשש במכבי ת"א אומת, המגן השמאלי יצטרך לעבור ניתוח שלאחריו יתחיל את השיקום בתוך המועדון: "מאחלים לדני החלמה מהירה ומוצלחת בחזרה לכשירות"

|
דני גרופר (רדאד ג'בארה)
דני גרופר (רדאד ג'בארה)

‏דני גרופר נפצע בברכו במהלך אימון מכבי תל אביב, שהודיעה הערב (שלישי) כי לאחר בדיקה של הצוות הרפואי של המועדון – אושרה אבחנה של קרע ברצועה הצולבת (ACL) ולמעשה השחקן גמר את העונה.

הצהובים עוד עדכנו: “גרופר עתיד לעבור ניתוח בקרוב ולאחריו יחל בתהליך השיקום בתוך המועדון. כולנו במכבי תל אביב מאחלים לדני הליך חלק והחלמה מהירה ומוצלחת בחזרה לכשירות מלאה”.

גרופר סובב את ברכו ועבר MRI כדי לאבחן את חומרת הפציעה, כאשר החשש תחילה היה כמובן קרע באחת הרצועות או במיניסקוס. בסופו של דבר כאמור, המגן השמאלי אובחן עם קרע בצולבת.

