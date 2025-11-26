חייו האישיים, זהבי והעונה: עובד כמו שלא הכרתם

זוהי עונתו השלישית של אלירן עובד כבעלי בני יהודה. איש העסקים, שהצטרף למועדון אותו אהד מילדות, שאף כבר להעפיל לליגת העל, אך חווה על בשרו כמה קשה היא הליגה הלאומית כשהעונה, עם סגל מרשים ולא מעט כסף שהושקע, הזהובים נמצאים דווקא בתחתית הטבלה ורחוקים משני המקומות הראשונים.

הוא מנסה לתקן, אך הדברים עדיין לא הולכים כפי שתכנן. במועדון מקווים שהפגרה בת שלושת השבועות תעשה את שלה תחת המאמן אלי לוי, כשבינתיים, הבעלים הגיע השבוע לראיון בלעדי בפודקאסט "שיחת היום" של ONE, בו דיבר בפתיחות מלאה על המועדון, אך גם עליו.

עובד התייחס למה שעובר על קבוצתו העונה כולל הפרידה ממאור בורג ומסאי דגו, עתיד המועדון, סוגיית האצטדיון, החיים כבעלים והחיים האישיים שלו. עוד הוא דיבר על החברות עם עומר אדם, השמועות על הגעה של ערן זהבי, הקהל, ההבנה שלו בכדורגל והמודלים שמנחים אותו. בכתבה הבאה, תוכלו לקרוא מיטב מציטוטיו בראיון, כאשר בראיון המלא ניתן יהיה לצפות או להאזין בפלטפורמות השונות.

אלירן עובד (שחר גרוס)

אלירן זה לא מה שפיללת.

"אין ספק שציפיתי וקיוויתי שנהיה במקום אחר. היופי בכדורגל הוא שתמיד אפשר לתקן. לא באתי ליום או ליומיים, נתקן תוך כדי תנועה ונגיע לאן שאנחנו רוצים בסוף. יש אכזבה, אבל השוני מהבחינה שלי לעומת מאמן או שחקנים, הוא שאני משלם על הטעויות שלי במזומן בזמן שאחרים לא רק שלא משלמים, אלא ממשיכים לשבת בבית ולקבל כסף".

למה קשה למאמנים להצליח בבני יהודה?

"בני יהודה הוא מועדון מאוד לחוץ. דוד מרטן הוא מאמן מצוין, אבל זה היה ניסיון ראשון שלו בקבוצה גדולה. אפילו מסאי ומאור שבאו ממכבי חיפה אמרו שהם לא ידעו כמה המועדון הזה הוא חם ומשפחתי, אבל גם לחוץ ומרגישים את האוהדים".

היו פה לא מעט מאמנים בתקופה האחרונה, ניסית הכול וזה לא עבד.

"לא ניסיתי הכול. אם הייתי מנסה הכול כנראה שהייתי מיואש ואני לא מיואש. אני מבין שהדברים צריכים להיראות אחרת: בעונה הראשונה שלי (עם עומר פרץ), הייתי מעורב בצורה יומיומית. היינו מדברים ומתייעצים בנושא הרכש וכל מה שקשור לקבוצה. היינו פסע מהמטרה ונשאבתי באותה עונה להכל בגלל החיבור שלי לעומר. זה גבה ממני משאבים עסקיים, כלכליים ואישיים. אחרי זה לקחתי צעד אחורה והחתמתי מנהל מקצועי (מאור בורג). נוצר ואקום ניהולי ומקצועי בתקופה הזאת. היום אני נמצא בצומת ומתוך החלטה שלי אני חוזר להיות יותר מעורב ניהולית ומקצועית כדי שהקבוצה תהיה במסלול הנכון לפי ראות עיני".

"היינו מדברים ומתייעצים". עומר פרץ ואלירן עובד (בני יהודה)

להיפרד מעומר פרץ זו הייתה הטעות הכי גדולה שלך?

"אני הראשון שזיהה את הפוטנציאל של עומר פרץ והחתמתי אותו בבני יהודה אחרי עונה אחת בהפועל כפ"ס. בני יהודה הוא מועדון גדול ועד שאתה לא בפנים אתה לא מבין את העוצמות. הלכתי עם עומר יד ביד והייתי היציבות שלו והאוזן הקשבת. גם כשסיימתי איתו אמרתי שהוא אחד המאמנים המוכשרים בכדורגל הישראלי ושאין לי ספק שהוא יצליח. באותה נקודה, הרגשתי שהקבוצה צריכה זעזוע וזה התחיל עם פתיחת הפלייאוף. היו הרבה בעיות בתקשורת האישית ביני לבין עומר, בין עומר לבין השחקנים וברמת הפוקוס.

"הרגשתי שכדי לעלות ליגה אני צריך שינוי. אני שמח מאוד בשביל עומר שאחרי עונה הוא עלה ליגה, אבל אני לא בטוח שאם הוא היה נשאר בבני יהודה היינו עולים. הייתה נפילה מנטלית מאוד חזקה במועדון אחרי אותה עונה וזה לא פשוט להרים את עצמך גם בתור מאמן אחרי פספוס עלייה שכזה באותו רגע. נכנס למשוואה גם מנהל מקצועי (מאור בורג) ופתאום צריך לשים חוצץ באמצע. החתימה לשלוש עונות? זה היה קצת יותר עמוק. עמדתי מאחורי עומר בלחצים ובהפסד להפועל ר"ג. הגיעה נקודה שלא התחילה לפני המשחק האחרון, אלא במהלך כל הפלייאוף וזיהיתי רפיון וחוסר פוקוס".

"הרגשתי שכדי לעלות ליגה אני צריך שינוי". אלירן עובד (שחר גרוס)

ואז הלכת בעונה שעברה על המנהל המקצועי מאור בורג. תסביר את הבחירה.

"התחלתי לחפש מנהל מקצועי כבר באמצע העונה. המעורבות שאבה ממני המון, ידעתי לאן אני רוצה להגיע והתחלתי לחפש שמות. חיפשתי אנשים שעשו את התפקיד ובישראל אנחנו לא שופעים בשמות. מאור היה מנהל גיוס וסקאוט במכבי חיפה, שזה אחד התפקידים החשובים במועדון, במיוחד כשאני רוצה לבנות עתודה צעירה ומאגרים כי לא נוכל להתמודד עם הכסף הגדול של הקבוצות הגדולות. הוא ניהל את קבוצת הפיתוח של עפולה, אבל ידעתי שיש לו עוד לאן להתקדם וללמוד. העבודה תחת לחץ, להיות בפרונט במועדון, מה שהוא לא עשה בעבר, זה גרם לזה לא להצליח. זה כמו בחברה שאתה רוצה להביא סמנכ"ל כספים מחברה בורסאית. קשה לך להביא, אז אתה מביא מישהו בתפקיד אחר שיגדל עם המועדון.

"מועדון צריך להיות בשל לתפקיד המנהל המקצועי. יש כל מיני סוגים: יש את אלמוג כהן שבעצם אחראי על הרכש, מתווה את שיטת המשחק והסגנון והמאמן צריך להתיישר איתו. המאמן מנהל את המשחק אבל ידוע שאלמוג נמצא בדשא ודומיננטי. יש מנהלים מקצועיים כמו גל אלברמן, שהוא יותר מנהל טכני ומשם בא מאור בורג. הוא פחות מעורב במערך או במשחק, אלא יותר באסטרטגיה של המועדון. בעונה הראשונה הוא היה מעורב מול המאמנים, בעונה השנייה פחות ומסאי היה אוטוריטה מקצועית. גם שם זה פחות הצליח".

אלמוג כהן. אחראי על הרכש ומטווה את שיטת המשחק בבית"ר (אורן בן חקון)

מה הייתה נקודת השבר בה החלטת לסיים את תפקידו?

"ניסיתי הכול כדי לתת לו את הכלים להצליח. אחרי מכבי פ"ת הוא סיים את תפקידו, אבל כבר לפני הרגשתי את זה. ברגע ששמעתי שמסאי התחיל לאבד את חדר ההלבשה ולא שמעתי את זה ממאור. היו חילוקי דעות בנושא הרכש וגם אי עמידה בלחץ. נשביתי בקסמיו? כשאני מביא בן אדם ובייחוד מנהל מקצועי, אני נותן לו את כל הבמה להצליח".

מה אתה חושב עליו כאיש מקצוע?

"הליגה הלאומית היא ליגה שמתנהגת אחרת. אין לי ספק שאם היו יותר זרים ויותר מקום לנושא הסקאוטינג, זה היה עולם אחר. אני לא פה כדי לתת ציונים לאנשים, אבל יכול להגיד מה לא עבד בבני יהודה. אם אביא שוב מנהל מקצועי? אם אני אחשוב שמצאתי את הבן אדם המתאים. אין לי ספק שזו פונקציה שנפוצה בכדורגל הישראלי, אולי בליגה הלאומית פחות. זה תלוי במערכת ואיזה סוג של מנהל מקצועי".

כמה הכדורגל שואב ממך אנרגיות?

"כשאתה עומד בראש המערכת אתה מרגיש אחריות יותר גדולה: כלפי הקהילה וכלפי עצמי. אני בן אדם הישגי וכשאני שם לעצמי מטרות אני מגיע אליהן. מידת הזמן שאני משקיע משתנה מתקופה לתקופה ובני יהודה היא עדיין מערכת שבונה את עצמה. זו מערכת שחוותה לא מעט משברים לאורך השנים וייקח זמן לשים את האנשים הנכונים. כשאתה בתקופה פחות טובה, יש לך פחות חשק וכיף אבל אני לא מרים ידיים. מתוך בחירה, אני בצומת של לחזור ולהיות מעורב יותר".

"כשאתה עומד בראש המערכת אתה מרגיש אחריות יותר גדולה". אלירן עובד (שחר גרוס)

כמה אתה אוהב כדורגל?

"אני קודם כל בן אדם דומיננטי אז זה בוער בי, אני אוהב שהמערכות עובדות לפי איך שאני רואה את הדברים. אני נותן לאנשים שלי את מרחב הפעולה שלהם, אגיד מה אני חושב, אשאל שאלות מנחות. אני די פריק של כדורגל: השנה אני פחות רואה, אבל בד"כ בשבת אני רואה לפחות שלושה או ארבעה משחקים מחו"ל. אני אוהב מאוד לחקור את העולמות הללו, לאיזה סוגי כדורגל אני מתחבר. אני אוהב את הכדורגל הגרמני, זה כדורגל ישיר, כדורגל מהיר. כל מה שקורה בגרמניה מגיע לכל שאר העולם".

אתה מבין בכדורגל?

"את זה אתה צריך לשאול את המאמנים שעבדו אצלי או המנהלים המקצועיים. אני חושב שאני יכול לתת להם עצה ממקום של חשיבה והתנהלות. לפתוח להם את הראש לשיטות מסוימות. רוב חילוקי הדעות שלי עם מאמנים הם לא רק מקצועיים, אלא על התנהלות ודרישה: איך אני רוצה שהקבוצה תיראה".

ספר קצת על הילדות שלך.

"אני אוהד בני יהודה מילדות, גדלתי בחולון. אני אוהב אתגרים ואת הקסם שיש בבני יהודה, את הקהילה ואת המועדון. הייתי משחק בתור ילד במחלקת הנוער של בני יהודה בתור קשר. איך הייתי? אם לא תקופת הפיגועים באוטובוסים שהפכה את ההגעה באוטובוס לקשה, אולי הייתי בבני יהודה בתור שחקן ולא בתור בעלים. תמיד הייתה לי את החוצפה החיובית, השאיפה למצוינות והחשיבה מחוץ לקופסה וזה גם מה שאני מנסה להביא לבני יהודה. תמיד הייתי יזם באופי, הקמתי עסקים בעולמות השיווק מגיל 20, קצת אחרי צבא. יש לי הבנה בצורך של עולמות טכנולוגיה בשוק והתחלתי להשקיע בעולמות הפיננסיים. אני אוטו-דידקט שלומד ומזהה צורך. לפני הצבא עבדתי בגלידה בחולון ואח של הבעלים לימים הפך לספונסר שלנו. לא נראה לי שהייתה לי חופשה של יותר משבועיים בחיים".

"אם לא תקופת הפיגועים באוטובוסים יכול להיות שהייתי שחקן בבני יהודה". אלירן עובד (שחר גרוס)

גם דיברו על הווילה שרכשת.

"אנשים אוהבים רכילות ומה שעניין אותם זה שבעלי בני יהודה קנה וילה. אני קנאי לחיים הפרטיים שלי אבל גם הבנתי שברגע שאתה בעלים של קבוצת כדורגל, הפרטיות מסתיימת במקום מסוים. אתה לא יכול לשלוט על מה שיכתבו או יגידו בתקשורת וברוך השם לכל אחד יש מה להגיד ואיך לספר. בישראל אוהבים לחפש את הרע ולא את הטוב, אז התרגלתי שזה מה שמגיע עם להיות בעלים של קבוצת כדורגל וזאת החבילה. אני מנסה לשמור על החיים הפרטיים שלי לעצמי ומנסה למצוא את האיזונים".

מה לא עובד העונה?

"אני חייב להגיד שבאנו כדי לבחור לא את השחקנים בהכרח הכי טובים, אלא השחקנים שיכולים להיות הכי נכונים ומתאימים. גם ההסתכלות על מסאי הייתה שהוא עבד במכבי חיפה והפועל ת"א, אז הוא יעמוד בלחץ מול קהל דורש. זה לא צלח".

מה גובה מכם המעבר לאצטדיון "שכונת התקווה"?

"האהבה שלנו לכדורגל היא קהל ובני יהודה הוא מועדון מרגש, בטח כאחד שגדל ביציע. הרבה זמן הסתכלנו ושמנו לעצמנו כיעד לחזור לשכונה, מעבר להפסד הכלכלי העצום: הוצאות אבטחה פי כמה וכמה, קנסות ועונשים. רוב הקהל של בני יהודה הוא קהל טוב שמביע אמון במה שעשינו, עם סולד אאוט של מנויים (1800). לקהל יש סלוגן שאומר ש"אם זה לא קשה זה לא בני יהודה". האוהדים רוויי אכזבות וזה משהו שמלווה. הייתי שמח לעשות אותם אופטימיים, אבל זה תהליך שייקח זמן ועד אז נרצה שהרוב הטוב, ייקח את המתפרעים באמת לבוא, להסתכל מה הקבוצה צריכה ולהאמין במה שאנחנו עושים".

האצטדיון המשופץ בשכונת התקווה (רדאד ג'בארה)

מה תעשו אם תחזרו לליגת העל מבחינת האצטדיון?

"קודם כל זה לא אם, זה כשנחזור לליגת העל. חשבנו על מספר פתרונות, היינו בשיח מול העירייה וחשבנו על אצטדיון שמתאים לבני יהודה. לא יהיה משהו בטווח המיידי: עלה עם עיריית ת"א נושא וינטר שישופץ, יש שם משהו עם עיריית ר"ג. בני יהודה הייתה רוצה מגרש שיתאים למידות שלה בליגת העל, גם אצטדיון של 10,000-12,000 צופים נמצא בשיקולים לאור כמות הקהל במגרשים. במשחקי העלייה לפני שנתיים הגיעו 9,000 צופים שחלקם התחברו לבני יהודה תוך כדי הדרך. אני בטוח שאם היינו עולים ליגה, היינו ממנפים את זה יותר אבל אנחנו עושים את זה גם באמצעות הרשתות החברתיות. אז אולי גם אצטדיון של 10,000-12,000 יהיה קטן".

העונות הלא פשוטות גורמות לך ליותר מוטיבציה? לכמה זמן באת?

"אין ספק שלפעמים אתה מקבל יותר דרייב, ומהצד השני יש תסכול ואכזבה. אני פה, אנחנו משנים ועושים עד שנמצא את המתכון והדרך לחזור למקום. דיברת על החלפת המאמנים והשחקנים? לא נראה לי שככה מתנהל מישהו שהוא מיואש. אם מדברים איתי על חזון? זה להחזיר את בני יהודה לימי הזוהר שלה בשנות ה-90: בני יהודה הוא מועדון מרגש, אבל מועדון שצריך לדעת לייצר הכנסות מבלי תלות בבן אדם כזה או אחר. זה לא אומר שהבעלים לא יביא כסף, אבל צריכה להיות תשתית ראויה כדי להתקיים. בוא נגיד שאם לא בני יהודה? לא הייתי נכנס לכדורגל".

עופר ינאי. שינה סדרי עולם בכדורסל (רדאד ג'בארה)

איזה מודל בעלות מדבר אליך או שאתה שואב ממנו השראה?

"זה שילוב של דברים: אפשר להסתכל על דורטמונד שיש להם אקדמיה לפיתוח שחקנים, הם מגלגלים את עצמם ובבעלות 51% של האוהדים. יש מועדונים שלא מגדלים את השחקנים אבל עושים סקאוט אדיר כמו ברנטפורד שמנתחת כל פעולה של שחקן ולאחר מכן הם מוכרים שחקנים. עופר ינאי בכדורסל שינה סדרי עולם עם הסתכלות עסקית וניפוח שווי ובמקביל לקרוא תיגר על אירופה. כסף ללא הגבלה או גלאקטיקוס זאת לא הדרך הנכונה. בני יהודה צריכה לקבל גם אצטדיון שיגרום לה וימשוך אנשים פנימה כדי לזהות את הפוטנציאל. כל מי שיכול לבוא ולעזור ניהולית, מיתוגית, שיווקית וכלכלית.

"אם תשאל אותי אם אני רואה את עצמי הבעלים היחיד או היחיד שמזרים כסף בעוד עשר שנים? אני לא בטוח. אבל בתור אחד שמאמין בעצמו לייצר מועדון שרוצה להביא הכנסות, להתחבר לזהות ולהיות אחד מנותני הטון? אז חד משמעית כן. בכל אופן, אני בטוח שלא אזניח את בני יהודה אף פעם".

דיברו על ערן זהבי.

"אני וערן זהבי חברים. בתחילת העונה גיששתי ובדקתי את האפשרות שיבוא לבני יהודה בסוג של מצב של צחוק או חברי. זה לא משהו שהבשיל, אבל אין לי ספק שהוא יכול לעזור לבני יהודה בכל המובנים. הוא דמות שהחתירה למצוינות וההתמדה מלווים אותו והוא ירים כל מקום שהוא יגיע אליו. כרגע זה לא רלוונטי ולא הגיע למקומות האלה".

"גיששתי ובדקתי את האפשרות שיבוא לבני יהודה". ערן זהבי (רדאד ג'בארה)

עוד חבר קרוב שלך הוא הזמר עומר אדם. ספר קצת על החברות.

"החברות נולדה מזה הרבה שנים. עומר לא מחובר היום לכדורגל, אבל בבסיס שלו הוא אוהד בני יהודה כי המשפחה שלו גדלה בשכונה. אנחנו עושים עסקים ביחד ואנחנו חברים".

ספר על הקשר עם כפר שלם? בסוף המאמן שלך כיום אלי לוי עזב אותם כשהם מעליכם בטבלה.

"נכון שהם מדורגים מעלינו בטבלה ועם כל הכבוד אליהם שהם גם חברים שלי, בני יהודה הוא מועדון יותר גדול. מי שחושב שמעבר מכפר שלם לבני יהודה זו לא שאיפה עבור מאמן אז הוא מנותק (לגבי אלי לוי). זה תהליך שקורה בכל העולם: מאמנים מצליחים ומתקדמים ואם יש הסכמה בין הצדדים זה בסדר". אני מסכים שהליגה הלאומית היא ג'ונגל.

מסאי דגו (רועי כפיר)

"המאמן שלי (מסאי דגו) סיים לעבוד ואחרי כמה ימים חתם בהפועל ר"ג. בסופו של דבר, ברגע שמאמן חותם במקום אחר, האחריות היא של המאמן ושל אותו המקום. לא לנצל את המצב ואת הפיצוי של אותו מקום וזה לא עניין הקבוצה החדשה. לבוא ולעשות כל מיני משחקים כדי שמישהו ייקח חלק בעלויות האלה? אני פחות מתחבר לקטע הזה. אנשים צריכים לכבד את המקצוע שלהם: גם בעלי קבוצות וגם מאמנים. בדיוק כמו שמצפים שמועדונים יעמדו בחוזים".