תצא מהמשבר? גלוך בספסל אייאקס מול בנפיקה

אחרי פגרת נבחרות ושלושה שבועות ללא משחקים במפעל, ליגת האלופות חזרה. הערב (שלישי, 19:45) המחזור החמישי של שלב הליגה במפעל הבכיר באירופה ייפתח, כאשר אייאקס של אוסקר גלוך, שיפתח את המשחק על הספסל, תארח את בנפיקה במטרה להתחיל לצאת מהמשבר החריף בו נמצא המועדון.

אם לפני כמה עשרות שנים זה היה מפגש בין אימפריות על הדשא, היום בעיקר השם נשאר ותאמינו או לא, אבל ההולנדים והקבוצה של ז’וזה מוריניו אלו שתי הקבוצות היחידות בליגת האלופות העונה עם כמות נקודות של 0 עגול, ושתיהן נועלות את הטבלה.

אייאקס אחרונה רק כי ספגה 14 שערים וכבשה גול אחד, להבדיל משמונה הספיגות של בנפיקה ושני השערים שהפורטוגלים כבשו. בכל מקרה, בוודאות אחד המועדונים ייצא מרף 0 הנקודות, כאשר ייתכן שגם שניהם יעשו זאת במצב של תיקו וחלוקת נקודות.

מבחינת אוסקר גלוך, אז הוא עם ארבעה שערים ושני בישולים העונה במסגרת הליגה ההולנדית, אבל בליגת האלופות הוא עדיין לא רשם שער או בישול בארבע הופעות. הערב, היהלום הישראלי ינסה לעשות זאת לראשונה ולעזור לקבוצה שלו לצאת מהמשבר הקשה ולהתחיל דרך חדשה.