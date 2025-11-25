סולומון על הספסל של ויאריאל נגד דורטמונד

בעוד שהקבוצות של אוסקר גלוך וענאן חלאילי שיחקו במשחקים המוקדמים של הערב, ויאריאל של מנור סולומון תתארח אצל בורוסיה דורטמונד במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות במשחקים המאוחרים.

הרכב בורוסיה דורטמונד: גרגור קובל, וולדמר אנטון, ניקו שלוטרבק, יאו קוטו, דניאל סבנסון, מרסל סביצר, אנסלמיניו, פליקס אנמצ׳ה, ג׳וליאן בראנדט, קארים אדיימי, סהרו ג׳וראסי.

הרכב ויאריאל: לואיז ג׳וניור, חואן פויט, קומסנה, רנאטו וייגה, מוריניו, תומאס פארטיי, פאפה גיי, ניקולאס פפה, אולויאסי, בוכנאן, קרדונה.

החבורה של ניקו קובאץ’ מגיעה להתמודדות אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, כשבמחזור הקודם במפעל, הגרמנים הפסידו 4:1 למנצ’סטר סיטי והם במאזן של שבע נקודות מתוך 12 אפשריות.

מנגד, הצוללת הצהובה ומנור סולומון עדיין לא ניצחו במפעל הבכיר באירופה כשלזכותם נקודה אחת בלבד, לעומת זאת במסגרת הלה ליגה, מרסלינו וחניכיו נמצאים בכושר נהדר והם במקום השלישי מרחק שלוש נקודות בלבד מריאל מדריד המוליכה.