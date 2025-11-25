יום שישי, 28.11.2025 שעה 00:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

סולומון על הספסל של ויאריאל נגד דורטמונד

הקיצוני הישראלי שוב לא בהרכב קבוצתו הספרדית, שתשחק נגד הצהובים מגרמניה במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות. ג׳יראסי בחוד הגרמנים מנגד

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

בעוד שהקבוצות של אוסקר גלוך וענאן חלאילי שיחקו במשחקים המוקדמים של הערב, ויאריאל של מנור סולומון תתארח אצל בורוסיה דורטמונד במסגרת המחזור החמישי של ליגת האלופות במשחקים המאוחרים. 

הרכב בורוסיה דורטמונד: גרגור קובל, וולדמר אנטון, ניקו שלוטרבק, יאו קוטו, דניאל סבנסון, מרסל סביצר, אנסלמיניו, פליקס אנמצ׳ה, ג׳וליאן בראנדט, קארים אדיימי, סהרו ג׳וראסי.

הרכב ויאריאל: לואיז ג׳וניור, חואן פויט, קומסנה, רנאטו וייגה, מוריניו, תומאס פארטיי, פאפה גיי, ניקולאס פפה, אולויאסי, בוכנאן, קרדונה.

החבורה של ניקו קובאץ’ מגיעה להתמודדות אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, כשבמחזור הקודם במפעל, הגרמנים הפסידו 4:1 למנצ’סטר סיטי והם במאזן של שבע נקודות מתוך 12 אפשריות.

מנגד, הצוללת הצהובה ומנור סולומון עדיין לא ניצחו במפעל הבכיר באירופה כשלזכותם נקודה אחת בלבד, לעומת זאת במסגרת הלה ליגה, מרסלינו וחניכיו נמצאים בכושר נהדר והם במקום השלישי מרחק שלוש נקודות בלבד מריאל מדריד המוליכה.  

