"אם הוא לא יכול, הוא יוצא": הייאוש של אמבפה

יש מבטים שאומרים הכל. מול אלצ’ה, עם לוח תוצאות תקוע ותסכול רב, קיליאן אמבפה שבר את השתיקה בלחישה שהייתה כמעט צעקה: "אנחנו צריכים ללחוץ גבוה". זו לא הייתה רק הוראה טקטית, אלא זעקה של מנהיג שהרגיש שהמשחק בורח לו בין האצבעות. ג’וד בלינגהאם הקשיב וענה לתחינתו של חברו, אך העדיף לכסות את פיו.

מצלמות הטלוויזיה בספרד תיעדו את הסצנה, אבל מה שלא רואים הוא הרעד הבלתי נראה שמופיע כשקבוצה מחפשת תשובות ולא מוצאת. לילה קשה לאמבפה, לריאל מדריד בכלל וגם לצ’אבי אלונסו, שלא הצליח למצוא את הפתרון באצטדיון מרטינס ואלרו: "בחוץ אולי כי אם יש לנו אחד באגף, שינסה לעשות את זה", התווכח המאמן עם הצוות שלו בניסיון לגרום לקבוצה להתאושש מהתוצאה.

הייאוש של מספר 10 הצרפתי החל כבר במחצית הראשונה. ריאל מדריד יצאה להתקפה, התמקמה היטב על הדשא ושיחקה בעוצמה שאפשרה לה לחטוף מספר כדורים באזורים שמסוכנים ליריבה. לכן אמבפה לא הבין למה הקבוצה שקעה במאמץ: "השוער המשיך, אז..." סיכם לגבי השער השנוי במחלוקת שקבע 2:2 והתחיל במפגש בין ויניסיוס לאיניאקי פנייה. "יאללה ויני, צריך לכבוש שער", אמר זמן קצר לפני שהתפוצץ מהתסכול על בזבוזי הזמן.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

"זהו, עבר המון זמן. אם הוא לא יכול, הוא יוצא", הבהיר מספר 10. עם שריקת הסיום אמבפה הלך ישירות לשופט כשלא הבין מדוע לא הוסיף עוד זמן. "תסביר לי, תסביר לי", צעק לפני שקיבל כרטיס צהוב.

וזו לא הייתה התקרית היחידה שתפסו המצלמות. הייתה גם השיחה בין אסנסיו לוואלוורדה אחרי השער השני של אלצ’ה. הספרדי הסתכל על קפטן ריאל מדריד וזרק לעברו שאלה שלא קיבלה תשובה: "למה טיבו קורטואה סופג את זה?".