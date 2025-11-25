בגלל וירוס: טיבו קורטואה ייעדר נגד אולימפיאקוס

ריאל מדריד נמצאת בתקופה רעה מאוד, הגרועה ביותר ללא ספק תחת צ’אבי אלונסו, כאשר הבלאנקוס עם שלושה משחקים ללא ניצחון ובשניים מהם הם גם לא כבשו גול. במועדון ינסו לשים לזה סוף מחר (רביעי, 22:00) בליגת האלופות מול אולימפיאקוס, אך אם זה יקרה זה יהיה ללא אחד הכוכבים הכי גדולים שיש בסגל.

טיבו קורטואה סובל מווירוס במעיים ובריאל מדריד הודיעו רשמית שהוא לא יכול לקחת חלק במשחק. נזכיר, במשחק האחרון של הלבנים בליגת האלופות זה נגמר בהפסד 1:0 לליברפול, כשאיש המשחק ללא צל של ספק היה הבלגי, שפעם נוספות נגד האדומים סיפק מופע, הפעם כזה שלא הספיק לנצח כמו בגמר ההוא ב-2022.

לשם שינוי, דווקא ההגנה של ריאל היא לא החלק הבעייתי כל כך במשחקים, כאשר יש לקורטואה חלק גדול בכך. הבלגי מידי שבוע מספק הצלות נפלאות ולא פעם ולא פעמיים היה אחראי על כך שהקבוצה שמרה על שער נקי, וללא ספק ההיעדרות שלו תחסר לצ’אבי אלונסו במשחק החוץ הקשה בפיראוס.