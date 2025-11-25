"רוצה לחזור לאמן, היו אופציות בחו"ל וגם בארץ"

יש לו קריירה מרשימה ביותר כאן בישראל וגם במועדונים מעבר לים, אך נכון לכרגע למרקו בלבול אין קבוצה אצלה הוא עומד על הקווים וייתכן שבעתיד נראה אותו שוב עושה זאת, בין אם בישראל ובין אם לא. בינתיים, המאמן עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה שלומך? הרבה זמן לא שמענו ממך, נעלמת לנו.

”אחרי 25 שנים במקצוע כמאמן כדורגל, שזה דורש ממך להיות 24/7 במקצוע, עכשיו יש זמן עם המשפחה. זה היה זמן לעשות הפוגה לעצמי. כשאימנתי בקושי היה לי זמן עם הילדים והמשפחה. מנצל את התקופה הזו כדי להקדיש למשפחה”.

מרגיש בשל לחזור?

”תמיד בשל והיו אופציות בחו”ל ובארץ, אבל זה לא התאים לי בטיימינג הזה. הרעב תמיד נמצא ואני רוצה לחזור לאמן”.

מרקו בלבול (עמרי שטיין)

איך אתה רואה את מה שקורה בחיפה? מה אתה חושב על הסיטואציה של בכר ומה היית ממליץ לו לעשות?

”הייתי בסיטואציה כמאמן וכשחקן שם. חווינו מקרים שאתה מנצח בליגת האלופות ועל גג העולם ושנים שדברים לא הולכים כמו שצריך כמו עכשיו, צריך לעשות מהלכים נכונים. לתת שקט וביטחון לשחקנים, הדבר הבולט ביותר, ב-2018 הקבוצה הייתה במצב הרבה יותר קשה, הכנסנו דם חדש, שחקנים צעירים ורעבים”.

כמו שעכשיו הוא מעלה שחקני נוער לבוגרת?

”כן, זה שינוי שיכול לעזור, להכניס דם חדש, שחקנים שה-DNA שלהם זה מכבי חיפה, אבל צריך עדיין שני מנהיגים טובים שיתנו ביטחון ושקט ויחברו את כולם”.

מה אתה חושב על הקאמבק של בכר? זה עיתוי טוב שלו לחזור לקבוצה ולנסות לבנות משהו מחדש?

”בכר מכיר את המועדון מצוין, עשה איתו הצלחות אדירות. זה אתגר מאוד גדול, סיטואציה שונה לבוא ולבנות את המועדון מחדש”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

אתה מכיר את הלחץ שיש במכבי חיפה. כמה זה קשה להרים קבוצה ולבנות אותה מחדש?

”המועדון יודע לנטרל רעשים ולעבוד בשקט, זה מועדון שיודע לתת למאמן את כל הכלים כדי להצליח וזה מה שקיבלתי כשהייתי שם”.

הסגל בנוי רע מאוד.

”כשהתוצאות כאלה גרועות הכל נראה שחור. ב-2015 ו-2018 אותם שחקנים שהיו שתי נקודות ממקום אחרון, לקחנו שחקנים שלא שיחקו מתוך הסגל כמו ארד, וייסמן וחבשי, הכנסנו אותם להרכב והדברים שונו לגמרי. החתמנו כמובן עוד 1-2 שחקנים מבחוץ, הייתה מנהיגות”.

היית חוזר במקום בכר לחיפה במצב הזה?

”שאלה אינדיבידואלית. למכבי חיפה אתה לא אומר לא. עם הקהל הזה, עם סמי עופר, אין מאמן שאומר לא”.

ציפית שיקראו לך לבוא לעזור למועדון?

”לא יושב ומצפה, אני יודע שכשרוצים פונים. פעמיים קיבלתי את הטלפון משחר ושמחתי להגיע, זה הבית שלי וזה מועדון שהצלחתי בו כשחקן, עוזר מאמן ומאמן בתקופה של יותר מ-30 שנה. כשהטלפון צריך להגיע הוא מגיע”.

מרקו בלבול (רדאד ג'בארה)

מה לא עבד במכבי נתניה?

”בהתחלה התחיל מצוין, קיבלתי אותם עם רגל וחצי בליגה הלאומית, נשארנו בליגה, בנינו סגל יוצא מן הכלל, 5 משחקים נפלאים בגביע הטוטו, בליגה במשחק הראשון הגענו ללא 5 שחקנים שנפצעו באותו שבוע. הדברים הלכו פחות טוב, במועדון יש לחץ באופן טבעי כשאין תוצאות, אבל זה מועדון טוב ובסוף השחקנים האלו הביאו לפלייאוף העליון”.

למה אתה מכוון?

”אני תמיד אוהב להגיע למקום שהחזון שלי ושל הבעלים זהה, של לבנות משהו. בכל מקום לקחתי את המועדון להיבנות מחדש, לחיות משבת לשבת. אני רוצה משהו שייתן לי את התשוקה ולג’וב הזה אני מחכה ומאמין שהוא יגיע גם. אם אין תשוקה אי אפשר להצליח”.

מה עשית בזמן שאתה יושב בבית ולא מאמן? מה עבר עליך בתקופה הזו?

”זו הייתה תקופה טובה להיות עם המשפחה. רואה הרבה כדורגל, נפגש עם חברים מתחום הכדורגל בעולם, רואה משחקים, יוצא להשתלמויות”.

איך אתה רואה את הכדורגל הישראלי?

”יש לנו ליגה מעניינת מאוד. כל הגדולות נמצאות למעלה וחוזרות לעניינים, לימים שלי כשחקן שכל הגדולות היו נלחמות למעלה וזה היה כיף. האצטדיונים מלאים, אי אפשר להשיג כרטיסים לפעמים, הרבה מתקשרים אליי לעזרה. זה הכדורגל שלנו, שאנחנו אוהבים, יש עניין טוב".

כריסטיאן בליץ' מנסה לעצור את ניב גוטליב (חג'אג' רחאל)

עופרי ארד עושה חייל, אין לו כוונה לחזור לישראל למרות ההתעניינות. מה אתה חושב עליו?

”הוא שיחק עם הבן שלי בבית”ר חיפה ותראו לאן הוא הגיע. הוא עושה קריירה מדהימה ומגיע לו שאפו ענק עם מה שהוא עבר בדרך”.

נהיית אוהד כדורסל מושבע.

”אוהד ספורט, לא רק כדורסל. אני אוהב גם טניס. אני פריק של ספורט, רואה הרבה וגם עושה ספורט”.

מה עם אברהם גרנט? תחזרו לעבוד ביחד?

”לא יודע, אבל הלוואי, הלוואי ותהיה הצעה מעניינת. אימנתי הרבה שנים בזכותו בחו”ל, וצברתי חוויות”.

אימנת איתו בזמביה. כל כך הרבה בלגן יש שם?

”עלינו לאליפות אפריקה וזו הייתה חוויה מטורפת, אבל באפריקה יש שחקנים כל כך מוכשרים שהיו יכולים להגיע הרבה יותר רחוק אם התרבות שלהם הייתה של סדר, ארגון ומשמעת וכל מה שאנחנו מכירים באירופה”.

אברהם גרנט ומרקו בלבול (נבחרת זמביה)

כמה קשה לאמן שם?

”זה מאתגר וצריך להתרגל לתרבות שלהם, שאתה יכול לקבוע משהו וקורה משהו אחר לגמרי. צריך להיות יצירתי ולהבין את זה, ומצד שני גם לדרוש. יש מדינות שהתחילו לעשות שינוי, יש לי חבר שהיה מאמן של גינאה ואמר שהם באמת התחילו לעשות שינוי”.

תחזור לאמן השנה?

”הכדורגל כל כך דינמי. כשהגעתי למכבי חיפה פעמיים, בדצמבר ובינואר, פתאום קיבלתי את הטלפון הזה”.

תמשיך להיות בררן?

”אני לא בררן”.

אתה יכול להרשות לעצמך לא לקחת כל הצעה כי יש לך עסקים מחוץ לכדורגל.

”הכדורגל זה לא קשור רק לפן כלכלי, זה קודם כל אהבה, זה כל הזמן בראש שלך ולא יכול לצאת ממך. כל הזמן יש לי את התשוקה. ראיתי את המאמן של קורסאו, בן 80 עוד מעט, עלה איתם למונדיאל”.

באיזה פרויקט תרצה להיות?

”הייתי רוצה מועדון שבאמת רוצה ללכת קדימה, אני רוצה להיאבק על תארים, לשם הכוונות שלי”.