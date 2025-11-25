"קרב ענק": באירופה מתרגשים לבארסה - צ'לסי

שש שנים שזה לא קרה, אבל בכל פעם שברצלונה וצ’לסי נפגשות זה גדול, וזה יקרה גם היום (שלישי, 22:00) במסגרת המחזור החמישי של שלב הליגה בליגת האלופות. הקטלונים יגיעו לסטמפורד ברידג’ לקרב ענקיות, כשכל אחד משני הצדדים עם שבע נקודות בדיוק וצמודות בטבלה, כשבארסה מקדימה רק על יתרון של שני גולים בהפרש השערים.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה במשחק ידידות ב-2019 בו ניצחה צ’לסי, ולפני כן הן נפגשו ברבע הגמר ב-2018 שם המשחק הראשון נגמר ב-1:1 אחרי גולים של וויליאן וליאו מסי, ולבסוף בארסה עלתה עם 0:3 בבית הודות לשערים של מסי, אוסמן דמבלה ועוד פעם מסי, כאשר הפרעוש גם בישל לצרפתי את הגול שלו.

בכללי, ברצלונה וצ’לסי ידעו לספק משחקי ענק לאורך השנים, כשהזכורים ביותר הם ההדחה של הקטלונים בחצי הגמר ב-2012 עם השער המפורסם של פרננדו טורס שנעל את העלייה בתוספת הזמן לכחולים, וכמובן ה-1:1 של אנדרס אינייסטה ב-2009 בדקה ה-93, במשחק שבמקרה הזה נתן עלייה לגמר לברצלונה.

אנדרס אינייסטה בגול ההוא ב-2009 (רויטרס)

מבחינה מקצועית, האנזי פליק ייאלץ להסתדר ללא פדרי, אחד השחקנים החשובים במערך של המאמן הגרמני אם לא החשוב מכולם. המועדון צפוי לתת בכורה למדים לזכר קובי בראיינט באלופות, ומי שצפויים ללבוש את החולצה הזו בהרכב לפי הדיווחים בספרד הם שחקנים כמו רונאלד אראוחו שישחק לצד קוברסי.

סימן השאלה הכי גדול הוא לגבי ראפיניה, שחזר לשחק עם עשר דקות בניצחון על בילבאו, ונותר לראות האם פליק יפתח איתו או לא, כאשר מרקוס רשפורד ופראן טורס בכוננות לצד רוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל. אצל צ’לסי, קול פאלמר ייעדר, וז’ואאו פדרו, אלחנדרו גרנאצ’ו, אסטבאו וליאם דלאפ צפויים לפתוח בהתקפה.

אנזו מרסקה (IMAGO)

בספרד מתרגשים למשחק: “האתגר הגדול של ברצלונה”, זעקה הכותרת ב’ספורט’ הקטלוני. “ברצלונה צריכה לנצח את צ'לסי כדי לחזק את סיכוייה להגיע לשמונה הראשונות בליגת האלופות”. באנגליה ניתחו: “משחק ענק, מהטובים שיש למפעל להציע. השיטות שונות, הכדורגל אמור להיות קצבי ומרסקה ינסה לתת נוקאאוט לפליק”.

ההרכב המשוער של צ’לסי: רוברט סאנצ’ס, מאלו גוסטו, וויליאם צ’אלובה, טוסין אדאראביויו, מארק קוקורייה, אנזו פרננדס, מויסס קאייסדו, אסטבאו, ז’ואאו פדרו, אלחנדרו גרנאצ’ו וליאם דלאפ.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, רונלד אראוחו, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פרנקי דה יונג, פרמין לופס, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ורוברט לבנדובסקי.