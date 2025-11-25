יום שלישי, 25.11.2025 שעה 21:46
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
67%972-104312אולימפיאקוס2
67%978-103812הכוכב האדום3
67%1041-107212פנאתינייקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%957-96912פנרבחצ'ה7
58%1051-106712ולנסיה8
58%976-105012ז'לגיריס9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
50%1017-99612וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
42%1017-98012אנדולו אפס14
42%990-93512באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
33%1088-104512באסקוניה17
33%1045-99212פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

רבע 4, 01:13: הפועל ת"א - ריאל מדריד 75:74

יורוליג, מחזור 13: קרב ענק בבוטבגרד ומשחק צמוד. האדומים התעוררו, נראים טוב ולקחו את ההובלה. בלייקני ובראיינט בולטים ומובילים את איטודיס

וסיליה מיציץ' (הפועל תל אביב)
וסיליה מיציץ' (הפועל תל אביב)

היא במקום הראשון בליגת ווינר סל עם מאזן מושלם, במקום הראשון ביורוליג והפועל תל אביב ממש לא רוצה לעצור. האדומים ינסו לשמור על הפסגה למחזור נוסף ולצאת לפגרה קטנה עם חיוך, כשהם מארחים בשעה זו את ריאל מדריד לקרב מסקרן במיוחד במסגרת המחזור ה-13 של הליגה הטובה באירופה, במפגש שנערך בבוטבגרד.

חניכיו של דימיטריס איטודיס לבד בפסגה, כאשר הם היחידים על תשעה ניצחונות ורק שלושה הפסדים, כאשר במחזור הקודם הם חגגו בענק עם מחצית שנייה מושלמת בדרך לניצחון על מילאנו. כעת, הפועל ת”א רוצה להיות הקבוצה הראשונה העונה ביורוליג שמגיעה לעשרה ניצחונות, וכאמור לצאת לפגרה במצב רוח חיובי ובמקום הראשון.

מהצד השני נמצאת ככל הנראה הקבוצה הגדולה אי פעם באירופה, עם לא פחות מ-11 זכיות ביורוליג והאחרונה שבהן ב-2023, לפני כשנה וחצי עם אותו סל היסטורי של סרחיו יול. העונה קצת פחות הולך לריאל בעידן סרג’יו סקאריולו, כאשר למאמן וחניכיו יש מאזן לא כל כך מרשים של שישה ניצחונות לצד שישה הפסדים, בדיוק במרכז הטבלה.

אחרי המשחק הזה, הפועל תל אביב תהנה מאירוע נדיר העונה, כאשר יהיו לה לא פחות משמונה ימים עד למשחק הבא, למעט כמובן השחקנים שמייצגים נבחרות. בכל מקרה, איטודיס ינסה להסתדר ללא הפצועים בתקווה שאחרי הפגרה הזו הם יחזרו לו, כאשר היווני טרם נהנה מסגל מלא אפילו פעם אחת ועדיין קבוצתו במקום הראשון.

רבע ראשון: 18:22 לריאל מדריד

חמישיית הפועל ת”א: כריס ג’ונס, וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית ריאל מדריד: אלברטו אבלדה, פאקונדו קאמפזו, צ’המה אוקקה, מריו הזוניה ו-וולטר טבארס

# 05:00 – 10:00: הלבנים פתחו טוב ועלו ליתרון, אך האדומים חזרו מנגד עם שתי שלשות של וויינרייט וג’ונס, הפועל השלימה ריצת 2:10 ועלתה ליתרון אחרי חמש דקות, 10:13.

00:00 – 05:00: הזוניה וקאמפזו הובילו ריצת 0:8 של הלבנים, שברח וליתרון קטן, בראיינט הרגיע עם שלשה וצימק, אך הזוניה, שקלע תשע נקודות בחמש הדקות האחרונות, החזיר את הלבנים ליתרון קטן בסוף הרבע, 18:22.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)

רבע שני: 36:39 לריאל מדריד

# 05:00 – 10:00: הספרדים השלימו ריצת 0:6 וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, האדומים הגיבו עם ריצת 2:11 והתקרבו עד נקודה הפרש בלבד, יול צלף שלשה ועשה 29:33.

00:00 – 05:00: גבריאל דק הגדיל לשש הפרש, הקבוצות קלעו פחות, ג’ונס שוב הוריד עד נקודה הפרש עם שלשה, קאמפזו דאג להחזיר יתרון שלוש ללבנים רגע לפני הירידה להפסקה, 36:39 לריאל.

איש וויינרייט (הפועל תל אביב)איש וויינרייט (הפועל תל אביב)

רבע שלישי: 58:60 לריאל מדריד

# 05:00 – 10:00: הקבוצות החליפו סלים בחמש הדקות הראשונות, קאמפזו הגדיל את ההפרש לשבע עם שלשה גדולה, אך האדומים השלימו ריצת 0:6 וצמצמו את ההפרש לנקדה אחת בלבד, 49:48.

# 00:00 – 05:00 אבלדה צלף שלשה, האדומים השלימו ריצת 0:8 ולקחו את ההובלה עם 50:58, אך אז הם לא קלעו במשך שתי דקות, הספרדים מנגד השיבו עם ריצת 0:8 משלהם וחזרו ליתרון, 58:60. 

פאקונדו קאמפזו מול כריס גפאקונדו קאמפזו מול כריס ג'ונס (IMAGO)

רבע רביעי:

05:00 – 10:00: בחמש הדקות הראשונות, הקבוצות החליפו סלים, כאשר הלבנים פתחו עם ריצת 2:7 וברחו ליתרון קטן, וויינרייט עם שלשה החזיר את הפועל וזה שוויון, 69:69. 

