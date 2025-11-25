יום שלישי, 25.11.2025 שעה 12:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

תקציב אשדוד ב-2024/25: הכנסות נמוכות וגירעון

הקבוצה סיימה בעונה שעברה עם תקציב של כ-25 מיליון שקלים והכנסות נמוכות ממשחקים, למרות תמיכה עירונית יציבה. אשדוד רשמה גירעון של כ-566 אלף שקל

|
ג'קי בן זקן (שחר גרוס)
ג'קי בן זקן (שחר גרוס)

תקציב מ.ס. אשדוד בעונת 2024/25 עמד על כ-25 מיליון שקל, כולל תקציב מחלקת הנוער. מהנתונים עולה כי ההכנסות ממשחקי הבית הסתכמו בכ-1.07 מיליון שקל בלבד.

סעיף שכר השחקנים והנלווים הגיע בעונה זו לכ-11.22 מיליון שקל, ירידה לעומת כ-12.56 מיליון שקל בעונת 2023/24. מנגד, שכר המאמנים והצוות המקצועי עלה לכ-3.02 מיליון שקל, לעומת כ-2.49 מיליון שקל בעונה שלפניה.

הכנסות הקבוצה מאימוץ זינקו באופן משמעותי והסתכמו בכ-5.8 מיליון שקל, חלק גדול מהסכום הגיע מהבעלים ג’קי בן-זקן. זאת בהשוואה לכ-1.73 מיליון שקל בלבד בעונת 2023/2024. עיריית אשדוד תרמה סכום דומה לעונות קודמות, כ־3.46 מיליון שקל.

שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)שחקני מ.ס אשדוד (שחר גרוס)

הכנסות נוספות: ממנהלת הליגות קיבלה הקבוצה כ-3.45 מיליון שקל, מענק המדינה עמד על כ-2.88 מיליון שקל, ומפרסום ושילוט נרשמה הכנסה של כ-1.13 מיליון שקל.

מחלקת הנוער תרמה הכנסות בהיקף של כ-5.95 מיליון שקל, אך גם הוציאה סכומים משמעותיים: כ-4.18 מיליון שקל על שכר והוצאות עובדים, כ-1.10 מיליון שקל על אחזקה, ביטוח וציוד, וכ-1.73 מיליון שקל על הוצאות אחרות.

לפי סיכום התקציב הכולל, מ.ס. אשדוד סיימה את העונה החולפת עם גרעון של כ-566,680 שקל.

נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
