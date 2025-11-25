יום שלישי, 25.11.2025 שעה 07:04
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

"אני מקווה שהשחקנים שלי יריבו זה עם זה"

לאחר ההרחקה המוזרה של שחקן אברטון, אמורים, מאמן מנצ'סטר יונייטד שהפסידה, בהתבטאות מעניינת: "לריב זה לא דבר רע, אני לא מסכים עם הכרטיס האדום"

|
רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

למרות תקרית לא רגילה במסגרתה הורחק אידריסה גיי לאחר שרב דווקא עם חברו לקבוצה, מייקל קין, מנצ’סטר יונייטד לא הצליחה לנצל את היתרון המספרי שלה אמש (שני) והפסידה לאברטון, במשחק שהזכיר שלשדים האדומים יש עוד דרך ארוכה לעבור.

מאמנם רובן אמורים דיבר לאחר המשחק, וסיפק זווית מעניינת למקרה. “לריב זה לא דבר רע”, אמר המאמן. “זה לא אומר שהם לא אוהבים זה את זה. אני לא מסכים עם ההרחקה בכרטיס אדום, מותר לך לריב עם החברים לקבוצה”.

הפורטוגלי הסביר כי הוא דווקא רואה את העניין כאקט חיובי: “אני מקווה שהשחקנים שלי, כשהם מאבדים את הכדור, יריבו זה עם זה. אסור להיות מורחקים כמובן, אבל הראינו בהרבה משחקים שאנחנו יכולים לעשות את זה. הפעם לא הראינו זאת”.

מייקל קין ואידריסה גיי מתעמתים, "מקווה שהשחקנים שלי יריבו זה עם זה" (IMAGO)מייקל קין ואידריסה גיי מתעמתים, "מקווה שהשחקנים שלי יריבו זה עם זה" (IMAGO)

בגלל ההפסד יונייטד רק במקום העשירי, בעוד שניצחון היה מעלה אותה למקום החמישי בפרמייר ליג. אמורים הדגיש כי הוא הרגיש “תסכול” ו”אכזבה מהצורה שבה שיחקנו”, והוסיף: “הם היו הקבוצה הטובה יותר, הגיע לנו להפסיד. לא שיחקנו באינטנסיביות”.

במחזור הבא תצא מנצ’סטר יונייטד למשחק חוץ לא פשוט אצל קריסטל פאלאס החמישית. למרות הפער בטבלה, שתי נקודות בלבד מפרידות ביניהן, ואמורים ינסה לחזור לצד המנצח לאחר שלושה משחקים.

