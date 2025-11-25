"אני מקווה שהשחקנים שלי יריבו זה עם זה"

למרות תקרית לא רגילה במסגרתה הורחק אידריסה גיי לאחר שרב דווקא עם חברו לקבוצה, מייקל קין, מנצ’סטר יונייטד לא הצליחה לנצל את היתרון המספרי שלה אמש (שני) והפסידה לאברטון, במשחק שהזכיר שלשדים האדומים יש עוד דרך ארוכה לעבור.

מאמנם רובן אמורים דיבר לאחר המשחק, וסיפק זווית מעניינת למקרה. “לריב זה לא דבר רע”, אמר המאמן. “זה לא אומר שהם לא אוהבים זה את זה. אני לא מסכים עם ההרחקה בכרטיס אדום, מותר לך לריב עם החברים לקבוצה”.

הפורטוגלי הסביר כי הוא דווקא רואה את העניין כאקט חיובי: “אני מקווה שהשחקנים שלי, כשהם מאבדים את הכדור, יריבו זה עם זה. אסור להיות מורחקים כמובן, אבל הראינו בהרבה משחקים שאנחנו יכולים לעשות את זה. הפעם לא הראינו זאת”.

מייקל קין ואידריסה גיי מתעמתים, "מקווה שהשחקנים שלי יריבו זה עם זה" (IMAGO)

בגלל ההפסד יונייטד רק במקום העשירי, בעוד שניצחון היה מעלה אותה למקום החמישי בפרמייר ליג. אמורים הדגיש כי הוא הרגיש “תסכול” ו”אכזבה מהצורה שבה שיחקנו”, והוסיף: “הם היו הקבוצה הטובה יותר, הגיע לנו להפסיד. לא שיחקנו באינטנסיביות”.

במחזור הבא תצא מנצ’סטר יונייטד למשחק חוץ לא פשוט אצל קריסטל פאלאס החמישית. למרות הפער בטבלה, שתי נקודות בלבד מפרידות ביניהן, ואמורים ינסה לחזור לצד המנצח לאחר שלושה משחקים.