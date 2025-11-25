טריפל-דאבל וסל מהחצי ליוקיץ' בניצחון דנבר

לילה נוסף עמוס במשחקים בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, התקיים הלילה (בין שני לשלישי) וסיפק מספר תוצאות מעניינות. במוקד: עוד טריפל-דאבל לניקולה יוקיץ’ בניצחון דנבר מול ממפיס, הניקס גברו על הנטס ודטרויט ניצחה את אינדיאנה.

ממפיס גריזליס – דנבר נאגטס 125:115

עוד מופע של יוקיץ’ העניק ניצחון לקבוצתו. הענק הסרבי עם טריפל-דאבל עשירי העונה העמיד שורה סטטיסטית של 17 נקודות, 16 אסיסטים ו-10 ריבאונדים בדרך לניצחון נוסף, כשהוא קיבל עזרה מג’מאל מרי שקלע 29 נקודות.

דנבר הובילה ברוב הזמן, אך ממפיס נותרה צמודה, ואחד הרגעים המכריעים הגיעו בסוף הרבע השלישי כשיוקיץ’ קלע שלשה מהחצי עם הבאזר. דנבר המשיכה להחזיק ביתרון סולידי ברבע האחרון, בדרך לניצחון ולמאזן 4:13. מנגד, ממפיס עם מאזן 12:6.

ניקולה יוקיץ' בפעולה (IMAGO)

ברוקלין נטס – ניו יורק ניקס 113:100

קארל אנתוני טאונס סחף את קבוצתו לניצחון במופע אישי נהדר עם 37 נקודות ב-70% מהשדה. המשחק היה צמוד, אך במחצית השנייה הניקס יצאו לריצה מרשימה ועם רבע שלישי מצוין סגרו את הסיפור ועלו למאזן 6:10. 31 נקודות של נואה קלאוני לא הספיקו לנטס, שירדו למאזן של 14:3.

קארל אנתוני טאונס במאבק (IMAGO)

אינדיאנה פייסרס – דטרויט פיסטונס 122:117

הפיסטונס כבר עלו ליתרון מבטיח של 16 נקודות בסוף המחצית הראשונה והאמינו שהם משייטים לניצחון, אך הם הורידו הילוך וראו את אינדיאנה שבה ובענק. לבסוף כחצי דקה לסוף ההפרש עמד על 2 בלבד, אך קייד קאניגהאם (24 נקודות ו-11 ריבאונדים) עמד בלחץ, קלע סל חשוב ואיפשר לקבוצתו לנצח ולהמשיך ולשפר את המאזן שלהם ל-2:15. אינדיאנה תסתפק במחמאות על האופי וירדה למאזן הפוך של 15:2.

תוצאות נוספות

טורונטו ראפטורס – קליבלנד קבאלירס 99:110

מיאמי היט – דאלאס מאבריקס 102:106

ניו אורלינס פליקנס – שיקגו בולס 130:143

