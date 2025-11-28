"עכשיו אפרוץ, מאמין שאגיע לדו ספרתי בשערים"

כשעירוני טבריה ערכה את אימון פתיחת העונה שלה, אי אז באוגוסט, איתמר שבירו היה מרכז תשומת הלב של האוהדים שהגיעו והתרוצצו במגרש הישן בטבריה. שבירו היה, ללא ספק, השם הגדול והבולט ביותר שהגיע בקיץ, לאור הרזומה שהיה לו, עם מועדונים גדולים כמו הפועל באר שבע, בה גדל, מכבי נתניה והפועל ת''א, ממנה הגיע לטבריה.

הקריירה של שבירו היא דרך ארוכה ומפותלת של עליות ומורדות, עם רגעים שהוא היה נראה כמו הדבר הגדול הבא בכדורגל הישראלי ורגעים שהיה נראה שהקריירה שוקעת, אבל שבירו, בגיל 27, לפחות מנטלית, נמצא במקום חזק וחיובי מאי פעם.

"מספר שערים דו ספרתי", אמר אז שבירו לכותב שורות אלה, כאשר הוא נשאל על המטרה האישית שלו העונה. עשרה מחזורים בתוך העונה ושבירו עדיין ללא שער, כאשר עד המחזור העשירי, ממש רגע לפני הפגרה, הוא שותף רק כמחליף. בהפסד לקריית שמונה הוא פתח, לראשונה העונה, בהרכב, נראה טוב, הגיע למספר מצבים נהדרים, כולל מספרת וירטואוזית שכמעט נתנה לו שער בכורה חלומי, אבל רק כמעט. עכשיו, בפגרה, רגע לפני שהליגה חוזרת, הוא התיישב איתנו לראיון, בו הוא מדבר על הקריירה שלו, האנשים שהשפיעו עליה, העליות והמורדות, ההתחלה הלא טובה בטבריה, הרבה על חשיבות העבודה המנטלית ואיך אפשר בלי הזוגיות שנותנת לו את האיזון בחיים.

איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

ספר קצת על ההתחלה בכדורגל: מה חיבר אותך, מה משך אותך?

"אני בן קיבוץ שובל שבדרום. זה קיבוץ שכולו חולה כדורגל. כולנו, כל החברים, הלכנו לשחק וכולנו הגענו לילדים של הפועל באר שבע. אני המשכתי עם זה. הייתי כבר כילד אחד שעובד קשה. שמתמיד. התמדתי והשקעתי בכדורגל".

הייתה לך דחיפה גם מהבית?

“בהחלט. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה הולך אחריי לכל מגרש בארץ, דוחף אותי, מעודד אותי. גם אחי הגדול והדוד שלי, אורי, דחפו וליוו אותי. בשלב מסוים גם אמא שלי ואחותי נכנסו לעניין חזק מאוד. הדחיפה של המשפחה היא משהו חשוב מאוד".

אפרופו אמא, היא באה מבית של פוליטיקה (סבא של שבירו, אלעזר גרנות, היה חבר כנסת ויושב ראש מפ"ם), לכיוון הזה לא דחפו אותך בבית?

"(צוחק), לא. הפוליטיקה לא הייתה משהו שמשך אותי. אני מאוד רחוק מזה. רק כדורגל”.

איתן עזריה. אחד מאלו שהיו שם בשביל איתמר שבירו בבאר שבע (ליאור מוסקוביץ הפועל ב״ש)

מי השפיע עליך הכי הרבה מאז התחלת לשחק?

"קודם כל אבא. חוץ מזה, הייתה לי מתנה משמיים בדמות מיכאל ברוש, מאמן הכושר של הפועל באר שבע, שממש לקח אותי תחת חסותו. עד היום הוא בן בית אצלנו. הוא לקח ובנה אותי. ברמה המנטלית היה לי את איתן עזריה ועדי טפר שעזרו לי. הראש לכדורגלן חשוב יותר מכשרון. כדורגלן שרוצה להתמיד חייב ראש חזק".

אז הגעת לבוגרים של הפועל באר שבע והשתלבת. בגיל צעיר מזה בטוח סוג של הגשמת חלום. מה קרה שם?

"התחלתי שם בגיל צעיר מאוד. פחות מ-17, וברק בכר הוא זה שהעלה אותי לבוגרים והאמין בי וגם שיחקתי. פתחתי במשחקים בליגת העל ואל תשכח שהיו שם שחקני התקפה נהדרים, כמו ברדה, פקהארט. קבוצה שמתחרה על תארים. בסוף השנה ברק חשב שנכון לצאת לשחק הרבה דקות והיו לי שנה וחצי נהדרות בראשון לציון (15 שערים ב-68 הופעות) ואז חזרתי לבאר שבע, תחת יוסי אבוקסיס, שמאוד האמין בי. היה לי חיבור מדהים איתו. הייתה לי חצי עונה מדהימה, שותפתי במשחקים, גם במסגרת האירופאית ואז הגיע רוני לוי, שפחות האמין בצעירים.

"הייתה לי חצי עונה מדהימה". איתמר שבירו חוגג במדי באר שבע (אורן בן חקון)

“רוני מאמן ברמה מאוד גבוהה, לא היה לי משהו רע איתו, חלילה, אבל הביאו את שגיב יחזקאל בהרבה כסף. אני באותו הזמן לחצתי לצאת בהשאלה, אבל רוני רצה שאשאר. עמיר נוסבאום, שהיה העוזר של ברק בבאר שבע, רצה אותי מאוד בקריית שמונה. בבאר שבע נלחמו עליי ולא רצו שאעבור. דווקא ממש לפני המעבר היה משחק באירופה נגד ורוצלאב והבקעתי ושוב ניסו לשכנע אותי להישאר, אבל נלחמתי על זה והצלחתי לעבור והיו לי שנתיים מדהימות בקריית שמונה, גם עם נוסבאום, שידעתי שאקבל אצלו קרדיט ואחר כך זכיתי בסלובו (דראפיץ', ג.ק), שאני לא יכול לתאר את הקשר שיש לי איתו עד היום ואחר כך גם עם קורצקי. משם הגעתי לנבחרת. הרגשתי על גג העולם, פשוט פרחתי שם (27 שערים בשתי העונות שלו שם)”.

יכול להיות ששם קל יותר להצליח כי אין קהל, אז אולי יש פחות לחץ?

"קריית שמונה זה מקום מאוד משפחתי ותומך, אבל גם שם יש לחץ. אני ממש לא פוחד מלחץ ואוהב לשחק עם קהל גדול מאחורי והקהל אוהב אותי. גם בבאר שבע, גם בנתניה אהבו אותי וגם בהפועל ת''א היה לי חיבור משמיים עם הקהל, אבל גם בקריית שמונה הייתי צריך לעבוד קשה ולהביא את עצמי כדי להצליח".

בקיץ 2023, כשקריית שמונה ירדה ליגה, מכבי ת''א התעניינה. כמה זה היה קרוב שתשחק שם?

"מאוד קרוב. הכל היה כמעט סגור, אבל היו פערים כספיים בין איזי שרצקי למכבי".

איזי שרצקי. היו פערים כספיים בינו לבין מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אז בוא נדבר על הפועל ת''א: החלטת לרדת ליגה כדי לשחק שם.

"כן, אבל זאת הפועל ת''א. לא עניין אותי שזאת ליגה שנייה. היו לי הרבה הצעות מליגת העל. אליניב היה שם והיה לי חיבור מדהים לשם. גם המשפחה שלי אוהדת של הפועל ת''א. ברור שרציתי לעלות איתם ליגה ולהמשיך איתם לליגת העל. גם הקהל מאוד רצה שאמשיך".

אז למה זה לא קרה?

"זה היה עניין של כסף. כדי לממש את האופציה עליי מנתניה. היו לי שיחות טובות מאוד עם אליניב והוא רצה אותי, אבל זה היה עניין כספי נטו. אז בנתניה התחלף הבעלים ופתאום מצאתי את עצמי שחקן חופשי, עם כרטיס ביד".

"היו לי שיחות טובות עם אליניב והוא רצה אותי". ברדה ושבירו (שחר גרוס)

ספר לי קצת על הסיטואציה שהביאה אותך לטבריה?

"בחרתי בטבריה. היו לי עוד הצעות, אבל נפגשתי עם אלירן חודדה ומאוד האמנתי במה שמתפתח שם".

לא פחדת? בעונה שעברה טבריה כבשה הכי מעט שערים בליגה, לא בדיוק מקום אידאלי לחלוצים.

"נכון, אבל ראיתי את הרכש שהקבוצה הביאה וראיתי את הפרויקט שאלירן בונה בטבריה והאמנתי שזה המקום לפרוח בו".

אתה ללא שער אחרי עשרה משחקים. עד המשחק האחרון לא פתחת אפילו בהרכב. קודם כל, איך אתה מרגיש לגבי זה ושנית, למה זה קורה לדעתך? אשמת איתמר? אשמת המערכת?

"מבחינת למה זה קורה? יש מאמן ויש צוות מקצועי והוא מחליט, אלה לא שיקולים אישיים שלו, אלא מקצועיים. אתה יכול לקבל אותם או שלא, אבל זה המצב. אני עד קריית שמונה לא קיבלתי הרבה הזדמנויות ואז היה קשה לי לבוא לידי ביטוי.

איתמר שבירו חוגג במדי קריית שמונה. "עד שהגעתי לשם לא קיבלתי הרבה הזדמנויות" (אורן בן חקון)

“אם אני אגיד לך שזה לא קשה, אני אשקר. כל שחקן רוצה לשחק. אני רואה שאני מתאמן חזק ומשקיע ובכל פעם יש את שני החלוצים הזרים שמתחילים לפניי ואני רק מחכה להתפוצץ, כי אני רוצה להוכיח שמקומי עדיין ברמות הגבוהות, אבל דווקא התקופה הזאת הפכה אותי לחזק מנטלית מאי פעם. לקחתי את יובל עזריה כיועץ מנטלי נוסף ולקחתי עוד אנליסט אישי. זה גרם לי לעבוד יותר קשה. הוספתי כל מה שאני יכול, כדי לעבוד קשה יותר ולהצליח”.

הכי קל במצב כזה זה לשקוע ואולי לזייף באימונים.

"נכון, אבל אני עבדתי עוד יותר קשה. הנה, אני עכשיו מקבל הזדמנות ואני מאמין שמכאן אני אעוף קדימה. הכדורגל הוא מאוד דינמי. רק תראה את הדברים שקורים בו: בעונה שעברה, מיכאל אוחנה בשלושה משחקים טובים בסוף העונה, השיג לעצמו חוזה במכבי חיפה. בכדורגל אתה לא יכול להרשות לעצמך להוריד את הראש. אולי פעם, כשהייתי צעיר יותר, יכול להיות שהייתי לוקח קשה, אם כי אף פעם לא הייתי שחקן שישבור את הכלים, אבל היום אני גם בוגר יותר וגם חזק מנטלית”.

מיכאל אוחנה במדי מכבי חיפה. "אתה לא יכול להרשות לעצמך להוריד את הראש" (עמרי שטיין)

נלך למשחק רגע לפני הפגרה, נגד ק"ש. פתחת, היית טוב לדעתי, הגעת למצבים ואז חודדה הוציא אותך בדקה 65. איך הרגשת עם זה? בטוח הרגשת שאם תישאר עוד קצת, במשחק כזה, אתה שם את הגול.

"ברור שזה מתסכל. אני ווינר ורוצה להיות תמיד על המגרש ואני הצעיר אולי הייתי כועס מאוד, אבל אני בוגר יותר, יודע שצריך להישאר עם ראש מורם, להמשיך לעבוד קשה ולהוכיח גם בפעם הבאה שהמקום שלי על המגרש".

תן לי את הרגע של המספרת, שכמעט נכנסה נגד קריית שמונה?

"ברור שזה רגע שעבר לי בראש שהנה זה נכנס ומשער בכורה כזה אני הולך להתפוצץ. אני אספר לך סקופ: אני אוהב לעשות מספרות. בכל אימון אני מנסה. אבל לא נכנס וממשיכים קדימה ואני עדיין משוכנע שאחרי המשחק שהיה לי מול קריית שמונה, אני אעוף קדימה. אני מאמין שמפה אשחק הרבה בהרכב".

אם הייתי אומר לך לפני שלוש שנים שתהיה בעוד שלוש שנים בטבריה, מה היית אומר לי? היית מאוכזב?

”על הנייר אולי כן, כי ברור שרציתי להיות במקום גבוה יותר, אבל אני מבין שהכדורגל הוא נזיל ודינמי ויש בו עליות וירידות ובכל מקום אתה יכול למצוא את הדברים הטובים. אפשר להמריא בכל קבוצה ולעלות. אני מן הסתם מכוון הכי גבוה ושואף להיות שם".

איתמר שבירו מול האקסית הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אתה מרגיש פספוס אם אתה מסכם את הקריירה שלך עד עכשיו?

"אולי לפעמים היה קצת חוסר מזל, לא הייתי אומר פספוס, אבל בסוף הכל קורה לטובה. אני לא מתעסק בעבר ולא מרגיש פספוס, אני מסתכל רק קדימה".

ומה עם הקבוצה? בסופו של דבר, היא כרגע רק נקודה אחת יותר ממה שהייתה באותו שלב בעונה שעברה וציפו ליותר.

"חד משמעית ציפינו ליותר, אבל אני מאמין בקבוצה הזאת. יש לנו סגל טוב ומאמן טוב ואנחנו נעלה למעלה".

לצאת לאירופה לא מעניין אותך?

"בוודאי שמעניין. שחקן שיגיד לך שלא, משקר. אני הייתי קרוב מאוד לחתום בברשיה, טסתי לשם לחתום, אבל היו חסרים מסמכים וזה לא יצא לפועל”.

"הייתי קרוב לחתום בברשיה, אבל היו חסרים מסמכים" (עודד חסין)

אתה בזוגיות כבר שנה וחצי.

"כן. קוראים לה מיקה. היא מחיפה במקור ולאחרונה עברנו לגור יחד בקריית ים, קרוב למשפחה שלה. היא נותנת לי תמיכה מדהימה, גם היא וגם המשפחה שלה. יודעים לפרגן, לתמוך. זה לא פשוט להיות בת זוג של כדורגלן. יש תקופות קשות וצריך לדעת לקבל, להכיל, לחזק. היא מדהימה בזה. היא רק בת 21 ובגיל כל כך צעיר היא יודעת להכיל את הסיטואציה הזאת ומגיע לה המון קרדיט בזה שאני מרגיש כל כך שקט. היא נותנת לי את האיזון בחיים".

שאלון מהיר, מוכן?

”כן”.

מה אוהב לאכול? “פסטה בולונז”.

המאמן הכי גדול שהיה לך? “לא יודע הכי גדול, אבל כאמור, עם סלובו היה לי את הקשר הכי חזק ואני עד היום בקשר נהדר איתו. הוא איש מדהים ומאמן נהדר”.

איזה טיפוס אתה? אוהב לבלות או לשבת בבית? "רק בבית. אני אוהב להיות עם בת הזוג, עם המשפחה".

מה אתה אוהב לעשות בשעות הפנאי שלך? "כשאני לא במשחק או באימון? אז אולי מסעדה, או בבית ועם המשפחה. אני חי צנוע".

איתמר שבירו. מאמין שיסיים עם דו ספרתי של שערים (רועי כפיר)

מה אתה הכי לא אוהב? "קניונים. אני שונא קניות".

כלבים או חתולים? "כלבים. הכלב של ההורים של מיקה חצי מהזמן אצלנו בבית ואני ממש אוהב אותו. לחתולים אני לא מתחבר”.

עם כמה שערים תסיים את העונה? "אומר עדיין את מה שאמרתי בתחילת העונה. עם דו ספרתי”.

באיזה מקום טבריה תהיה בסוף העונה? "כמה שיותר גבוה. אנחנו משחקים טוב, גם אם לא תמיד מביאים את הנקודות. ברגע שניקח קצת נקודות, נעלה למעלה".

איפה איתמר שבירו יהיה בגיל 30? "קודם כל, נשוי, בעזרת השם. מקצועית? מי יודע? בכדורגל אי אפשר להסתכל כל כך רחוק".