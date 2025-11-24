בפעם השנייה: רוס קסטין עשוי להגיע לישראל

קצת יותר משלושה חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה בה נכח בישראל, כאשר ל-ONE נודע כי בעלי מכבי נתניה, רוס קסטין, עשוי להגיע בשבוע הבא בשנית, מאז רכש את היהלומים.

קסטין, עושה מאמצים להגיע, כשהסיכויים מוגדרים כגבוהים, אך טרם ברור אם יהיה זה למשחק מול בית״ר ירושלים ביום ראשון או מול מ.ס אשדוד שייערך ביום רביעי. מי שבכל מקרה יגיע, הוא מי שמוגדר כמקשר בין הבעלות החדשה בישראל, תומר שלום. קסטין כאמור ועוד אנשים בכוורת, עשויים להצטרף.

נתניה תשוב מחר ממחנה האימונים באילת, כאשר מלבד מקסים פלקושצ׳נקו הפצוע, אבוקסיס נהנה מסגל מלא, כשכזכור ביום ראשון נתניה תגיע לטדי, מחוזקת ב-2600 מאוהדיה.

אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)

מלבד דניאל אטלן ובני פלדמן, מי שהצטרף לקבוצה הבוגרת בפעם הראשונה ונכח במחנה, הוא הקשר המרכזי אלכס טלפה, שחקן קבוצת הנוער ונבחרת הנוער, שבמועדון מאמינים, כי עתיד גדול לפניו.