יום שלישי, 25.11.2025 שעה 00:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בפעם השנייה: רוס קסטין עשוי להגיע לישראל

בעלי מכבי נתניה עשוי לנחות בארץ במהלך השבוע הבא, בפעם השנייה מאז רכש את המועדון. אבקוסיס יהנה מסגל מלא נגד בית״ר י-ם מלבד פלקושצ׳נקו הפצוע

|
רוס קסטין (רועי כפיר)
רוס קסטין (רועי כפיר)

קצת יותר משלושה חודשים חלפו מאז הפעם האחרונה בה נכח בישראל, כאשר ל-ONE נודע כי בעלי מכבי נתניה, רוס קסטין, עשוי להגיע בשבוע הבא בשנית, מאז רכש את היהלומים.

קסטין, עושה מאמצים להגיע, כשהסיכויים מוגדרים כגבוהים, אך טרם ברור אם יהיה זה למשחק מול בית״ר ירושלים ביום ראשון או מול מ.ס אשדוד שייערך ביום רביעי. מי שבכל מקרה יגיע, הוא מי שמוגדר כמקשר בין הבעלות החדשה בישראל, תומר שלום. קסטין כאמור ועוד אנשים בכוורת, עשויים להצטרף.

נתניה תשוב מחר ממחנה האימונים באילת, כאשר מלבד מקסים פלקושצ׳נקו הפצוע, אבוקסיס נהנה מסגל מלא, כשכזכור ביום ראשון נתניה תגיע לטדי, מחוזקת ב-2600 מאוהדיה.

אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)

מלבד דניאל אטלן ובני פלדמן, מי שהצטרף לקבוצה הבוגרת בפעם הראשונה ונכח במחנה, הוא הקשר המרכזי אלכס טלפה, שחקן קבוצת הנוער ונבחרת הנוער, שבמועדון מאמינים, כי עתיד גדול לפניו.

