הישג למכבי ת"א: אחרי הפגישה, המשחקים שבים

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כמה שחיכינו, כמה שרצינו, כמה שציפינו, ועכשיו זה סופי כשמכבי ת”א רשמה הישג יפה. בשבוע שעבר בכירי היורוליג הגיעו לארץ לביקור, ונקבע שתהיה פגישה גורלית עם כל הקבוצות בעל רישיון קבע במפעל הבכיר באירופה. הפגישה הזו התרחשה ולאחר מכן נקבע מה שרצינו כל כך לשמוע: סופית, הישראליות יכולות לארח משחקים כאן בארץ.

כעת, הפועל תל אביב תעזוב את סופיה ותחזור לארח משחקים בינלאומיים כאן בישראל, מכבי תל אביב תעזוב את סרביה ותחזור לארח משחקים בינלאומיים כאן והפועל ירושלים תעזוב את סרביה גם היא ותחזור לארח משחקים בינלאומיים כאן ביורוקאפ, זאת לאחר קצת יותר משלוש שנים ארוכות מאוד, עם המון טיסות, ריחוק מהמשפחה והיעדר קהל ביתי.

אם נסתכל רגע על הלו”ז, המשחקים חוזרים החל מה-9 בדצמבר, וזה אומר שהמשחק הראשון שישוחק כאן הוא דווקא ביורוקאפ, שם הפועל ירושלים בתאריך הזה תארח את המבורג בחולון בגלל הופעות של נקסט. יומיים לאחר מכן (11.12) מכבי ת”א תשחק ביורוליג נגד וילרבאן בהיכל מנורה, והפועל ת”א ב-16 מול הכוכב האדום בלגרד בבית.