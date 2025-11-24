"מזמר לקקן, יפוטר במילא. זו ערימה של שקרים"

במסגרת תגובה שהגישה חברת ‘אדום ניהול סל’ לבית המשפט המחוזי בתל אביב, זאת במסגרת הליך מול רשות המיסים, עוז מזמר, מי שהיה מנכ"ל עמותת הפועל אוסישקין ומשמש כיום כמנהל קהילות בהפועל ת"א, הגיש תצהיר אישי בו האשים בהאשמות קשות בהתנהלות את רמי כהן שהיה יו"ר הקבוצה, כפי שפורסם מוקדם יותר ב-ONE.

כהן הגיב להאשמותיו של מזמר ואמר: “הוא בסך הכל לקקן שהחליף עכוז אחד בעכוז אחר. אני לקח לי זמן להיפטר מהלשון שלו בעכוז שלי, ועכשיו יש עכוז אחר שמשלם. עצם הטענות שלו, אם נשים בצד את כל הדברים הקטנים כי שם יש מסכת שלמה של טענות בין העמותה לחברה, אנחנו שילמנו כספים עליהם והם גבו כספים מאיתנו. יש שם מסכת טענות של רכב לפה, כספי אבטחה לשם”.

“אני אומר בוא נתעסק עם הדברים הגדולים. הטענה המצחיקה הראשונה על שלושה מיליון כביכול שלקחנו מ’יציל’ זה קשקוש אחד גדול. ‘יציל’ זו חברת הסליקה שלנו, זה כמו ישראכארט. כשאנחנו מושכים מהקופה אנחנו מושכים אותם לייעוד שלהם. לשלם לנהגים, הסעות וכו’. אז הכסף שיצא משם שולמו בדיוק למקומות שאליהם הם ייעודו. אז זה קשקוש ראשון”.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

“הטענה השנייה היא ה-3 מיליון הלוואה, גם היא מגוחכת. מדובר על סכום שעופר צריך להעביר בחתימה ויש לי ייעוד מדויק. היה אקסל מפורט על מה הולך הכסף. הייתה רשימת חברות שהגשנו גם לאיש מטעם עופר, וזה נכנס שם בדו”חות. יש כתובת לאן הכסף הזה הלך וזה נכנס בחוזה. יותר מזה, בסוף זה נרשם כהלוואה משיקולים חוזיים, אבל גם להלוואה הזאת יש מנגנון החזר מדויק שייקח עשרות שנים בכוונה”.

“זאת לא הייתה הלוואה שנגנבה כמו שהוא מתאר אותה, אלא כסף שידוע מראש לאן הוא הולך. המנגנון מדבר על 80 אחוז מיתרות העמותה שיחזרו לחברה מתוך ידיעה שזו עמותה שהיא עובדת פחות או יותר כעסק, ויש לה יתרה של עסק, זאת אומרת שבכל שנה נצטרך להחזיר כמה אלפי שקלים ותעשה את החשבון כמה זמן ייקח להחזיר שלושה מיליון. זה לא נגנב ולא נעלם, זה מיועד בדיוק לאן שצריך”.

רמי כהן (רועי כפיר)

“הטענה המצחיקה מכולם היא על משרד הספורט, כי בעצם באותה תקופה אני ניהלתי את שני הגופים. הגשתי ויש לי את כל הניירות, על חרבות ברזל, בקשה לפיצוי עבור העמותה וגם עבור החברה. קיבלנו 3.6 מיליון שחצי מהם של העמותה וחצי של החברה. באותה תקופה מאחר והעברנו את הכסף לאן שהיה צריך, בחברה לא היה כסף והיה צריך לשלם משכורות, אז העברנו 3.1 לחברה למרות שהכסף הוא של העמותה, ככה שמי שחייב משהו למישהו זה העמותה לחברה ולא הפוך. מס הכנסה מכיר בזה שהחברות הם של עופר, איפה האמת כולם יכולים להבין”.

ולגבי אבי? מה שהוא טוען שם?

”לגבי אבי זה מאוד פשוט. את הכסף שלו הוא הכניס דרך העמותה לחברה, והכסף עבר בכל חודש מהעמותה לחברה בדיוק כמו שהיה צריך. בשלב כלשהו, כשהחברה לא העבירה לעמותה את הכסף שהיא צריכה להעביר, כמו כספי מס ההכנסה, אותם שבעה מיליון שהיא צריכה להעביר, פשוט קיזזנו אחד מהשני. במקום שאנחנו נעביר לחברה מיליון והחברה תעביר אלינו 1,400,000 חזרה, פשוט קיזזנו את זה מזה. זה קוזז מהתחייבויות של החברה לעמותה”.

עופר ינאי ורמי כהן (רועי כפיר)

“הכל היה ידוע, אז כל הסיפורים, ועוז בכלל מצהיר שהוא לא יודע. אבל אין מה להגיד על בן אדם שמצהיר בשם חברה שהוא עובד בה. אם הוא לא יכתוב את התצהיר אז הוא יפוטר מחר, ואם הוא יכתוב את התצהיר אז הוא יפוטר בעוד חודש. במילא הוא יפוטר. בסוף, ברור לכולם מי הוא. ערימה של שקרים”.

איך אתה רואה את כל התצהיר עלייך?

”קשקוש. בינתיים העובדות היחידות הן שהתביעה היחידה שהוגשה זה שהנאמנים תבעו את החברה. מה שמסתמן מזה, שעשרה מיליון שקל בערך החברה חייבת לעמותה ולא להפך. אני אגיד גם יותר מזה: אנחנו שילמנו מתוך מס ההכנסה, למרות שהחברה לא העבירה, שילמנו בכל חודש סכום אדיר וזה מה שחנק אותנו. אנחנו המשכנו לשלם למס הכנסה, אבל הם לא שילמו לנו את מה שהם היו צריכים. הכל יתגלה בבית משפט”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

הקבוצה מצליחה ביורוליג. מה יש לך לומר?

“אני לא מתבטא עליהם, אני מגיב על דברים שהם אמרו עליי. אני לא מתבטא עליהם, הם מחפשים להמשיך לריב. בכל פעם שהם ירצו לריב אני כאן, אבל אין לי שום עניין להתבטא על מה שהם עושים, לטובה או לרעה”.

זה לא יכול להיגמר בשקט? עם כל התביעות והבלגן.

”אם אני עונה זה בכל פעם שמאשימים אותי, אני לא זה שיוצר את הרעש. ערב טוב ותמסור ד”ש לעוז מזמר עם השיר במדינת השקרנים”.