יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
67%972-104312אולימפיאקוס2
67%978-103812הכוכב האדום3
67%1041-107212פנאתינייקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%957-96912פנרבחצ'ה7
58%1051-106712ולנסיה8
58%976-105012ז'לגיריס9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
50%1017-99612וירטוס בולוניה12
42%1017-98012אנדולו אפס13
42%990-93512באיירן מינכן14
42%1075-107212פאריס15
42%1056-103112דובאי16
33%1088-104512באסקוניה17
33%1045-99212פרטיזן בלגרד18
25%1027-90712ליון וילרבאן19
25%1130-106912מכבי ת"א20

רגע לפני מכבי ת"א: מסינה התפטר מאימון מילאנו

דרמה בקבוצה מאיטליה: אחד המאמנים הגדולים בכל הזמנים הודיע למועדון שהוא לא ימשיך על הקווים, כשהצפי הוא שהוא יישאר בתפקיד אחר. ברביעי: הצהובים

אטורה מסינה (IMAGO)
אטורה מסינה (IMAGO)

רגע לפני שהיא תפגוש את מכבי תל אביב ולא הרבה אחרי שהיא נכנעה להפועל תל אביב ביורוליג, דרמה גדולה במילאנו. מאמן הקבוצה ואחד הגדולים שהיו באירופה ללא ספק, אטורה מסינה, התפטר מאימון הקבוצה, והוא כבר הודיע למועדון על ההחלטה שלו.

האיטלקים יארחו את מכבי תל אביב ביום רביעי (19:00), והם יעשו זאת ככל הנראה ללא המאמן המעוטר על הקווים. מסינה הודיע לראשי מילאנו שיעזוב, ובאיטליה כבר מדווחים שהוא צפוי כן להמשיך במילאנו, אך במקום מאמן פשוט בתפקיד אחר.

מחליף גם כן יש, כשפפה פואטה צפוי לעמוד לפחות לבינתיים על הקווים, ייתכן שכבר עד סוף העונה ואז במועדון בהתאם לתוצאות שלו יחליטו האם להמשיך את ההתקשרות איתו. בכל מקרה, מילאנו העונה פתחה לא כל כך טוב את העונה, אם כי יש לציין שסבלה מפציעות, והמאזן שישה ניצחונות ושישה הפסדים.

אטורה מסינה (חגי מיכאלי)אטורה מסינה (חגי מיכאלי)

בקיץ האחרון האיטלקים העמידו סגל שציפו ממנו ליותר, כאשר חתמו שחקנים בכירים כמו מרקו גודוריץ’ שבדיוק זכה ביורוליג עם פנרבחצ’ה, את לונרזו בראון, בראיינט דנסטון, דווין בוקר ועוד רבים, אך כאמור, לא מעט פצועים בתקופה האחרונה הקשו על הקבוצה לנצח משחקים.

בקריירה המדהימה שלו, מסינה זכה לא פחות מארבע פעמים ביורוליג. הפעם הראשונה הייתה עם בולוניה ב-1998, לאחר מכן פעם נוספת עם האיטלקים ב-2001, ועוד פעמיים עם צסק”א מוסקבה ב-2006 ו-2008. בנוסף, הוא זכה לכבוד שלא רבים חווים, והיה עוזר המאמן של גרג פופוביץ’ בספרס.

