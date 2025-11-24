פגישה חשאית בין בכירי אייאקס לקרויף בברצלונה

אייאקס מאיצה את מאמציה לאייש את תפקיד המנהל הטכני: צילום בלעדי שדלף ל’טלחרף’ ההולנדי חשף מפגש חשאי שנערך היום (שני) בברצלונה בין מנכ"ל אייאקס, מננו הילן, מנהל הספורט מריין ביוקר והמועמד המרכזי לתפקיד, ג'ורדי קרויף, מי שכזכור היה כאן שנים רבות במכבי תל אביב.

השניים נפגשו עם קרויף וסוכנו סופיאן אסאפיאטי במלון טורה מלינה גראן מליה, לשיחה שנמשכה כשעה. הולנדי המתגורר בספרד זיהה את הארבעה, צילם אותם והעביר את התמונה לעיתון. לאחר בדיקה, הילן סיפק מעין אישור עקיף לפגישה: “אנחנו עובדים על פרויקטים חשובים. נעדכן כשיהיו חדשות, וזה עדיין לא המצב”. קרויף העדיף לשמור על שתיקה: “זה לא הזמן לדבר”.

מרוץ נגד השעון: אייאקס רוצה לחתום מהר

הביקור המפתיע בספרד התרחש יום לפני משחק ליגת האלופות של אייאקס מול בנפיקה, מה שמעיד על הדחיפות הגדולה של המועדון הנאבק על עונתו. באמסטרדם רואים בקרויף מועמד מוביל להוביל את השיקום המקצועי ולהחזיר את היציבות.

אוסקר גלוך (IMAGO)

על פי התקנון, דירקטוריון הפיקוח הוא זה שממנה את המנהל הטכני, אך העובדה שרק הילן וביוקר המריאו מראה שהם אלה שמובילים את התהליך, ושאלכס קרוס, המנהל הטכני העוזב, לא מעוניין להמשיך להשפיע מרחוק. אם ימונה, קרויף יהיה אחראי גם לבחירת המאמן הבא.

עצם קיום הפגישה הזו מאותת שקרויף נמצא גבוה בראש רשימת המועמדים, לצד שמות נוספים שאייאקס בוחנת. בהמשך צפויים הילן וביוקר לקיים ישיבות עם דירקטוריון הפיקוח כדי לקדם את הגעתו.

משימה בסדר גודל של יוהאן

אם אכן ימונה, מצפה לקרויף משימה מורכבת במיוחד, לא פחות מזו שניצבה בפני אביו האגדי, יוהאן קרויף, כשהוביל את “המהפכה הקטיפתית” ב-2010. אז טען שהמועדון התרחק מה-DNA של אייאקס ונמצא בשפל מקצועי. אותה מהפכה הובילה לשבע אליפויות, גמר הליגה האירופית וחצי גמר ליגת האלופות, עד שהכול קרס בעקבות עזיבתו של מארק אוברמארס ומספר מינויים כושלים.

ג'ורדי קרויף (IMAGO)

כעת, ג'ורדי צפוי לנסות לשחזר את ההישג: להחזיר את הערכים הקרויאפיים, להגביר את מעורבות אייקוני המועדון, רבים מהם כבר לא חלק מהמערכת, ולהחזיר את הזהות ההולנדית-אייאקסית למרכז. בנוסף, הוא עשוי לבחון מאמנים זרים, כולל ספרדים, מתוך הרשת הבינלאומית שלו. ההצלחה של פרנצ'סקו פאריולי בהולנד הוכיחה שאפשר לסלול דרך חדשה, אם בוחרים נכון. בשלב זה, השאלה הגדולה היא האם אייאקס וקרויף יצליחו להגיע להבנות. אם כן, בנו של מספר 14 האגדי עשוי להפוך לדמות המרכזית בשיקום המועדון.