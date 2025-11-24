יום שלישי, 25.11.2025 שעה 00:36
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3417-4113פ.ס.וו. איינדהובן1
2816-3313פיינורד2
2421-2613אלקמאר3
2122-3313ניימיכן4
2017-2313אוטרכט5
2019-2313אייאקס6
2019-1913כרונינגן7
1719-2113טוונטה אנסחדה8
1722-2213הירנביין9
1721-1913פורטונה סיטארד10
1725-1513ספרטה רוטרדם11
1622-2113גו אהד איגלס12
1421-1713וולנדם13
1324-1313אקסלסיור רוטרדם14
1329-1613זוולה15
1222-1513נאק ברדה16
1235-2113הראקלס אלמלו17
1022-1513טלסטאר18

אוסקר גלוך: לא הייתה לי כוונה נגד הייטינחה

הישראלי של אייאקס שיתף אחרי שהסטורי שלו לאחר פיטורי המאמן התפרשן כעקיצה: "אין לי בעיה אישית איתו, הוא תמיד היה שם בשבילי על המגרש ומחוצה לו"

|
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)
אוסקר גלוך וג'ון הייטינחה (IMAGO)

אוסקר גלוך התייחס בראיון ל’אייאקס לייף’ לסערה שנוצרה בעקבות פוסט שהעלה לאינסטגרם בסמוך להודעת הפיטורים של מאמן אייאקס, ג’ון הייטינחה, והבהיר כי לא הייתה בו שום אמירה עקיפה כלפי המאמן. ב-6 בנובמבר הודיעה אייאקס כי הייטינחה יסיים את תפקידו בעקבות רצף תוצאות מאכזב וחוסר התקדמות מקצועית של הקבוצה. שעות לאחר ההודעה הרשמית, גלוך העלה תמונה שלו במדי אייאקס, מלווה באימוג’י של ידיים מתפללות ולב.

הצעד הזה גרם לאוהדים רבים לחשוב כי הוא מביע הקלה בעקבות עזיבת המאמן. חלק מהפרשנים קשרו זאת לעובדה שהקשר הישראלי הוחלף פעמיים בשלב מוקדם במשחקים, מה שגרר שריקות בוז כלפי המאמן. אלא שגלוך דחה לחלוטין את הפרשנות הזו: “זה בלבל אותי. העליתי את הפוסט בגלל המשחק מול גלאטסראיי, ואז השתמשו בזה נגד המאמן,” אמר.

“לא הייתה לי שום בעיה אישית עם הייטינחה, וגם לו לא הייתה בעיה איתי. הוא תמך בי כשצריך ודאג לאינטרסים שלי על המגרש ומחוצה לו. אני רק יכול להיות אסיר תודה”, המשיך”. גלוך שיבח גם את קהל המועדון: “מהיום הראשון הרגשתי את האהבה של האוהדים. הבקעתי כמה שערים חשובים וזה תמיד עוזר. אני רק מקווה להחזיר עוד. אנחנו עדיין לא מספיק יציבים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */