יום שלישי, 25.11.2025 שעה 00:36
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
123-114מיטיולן1
103-84פרייבורג2
104-84פרנצווארוש3
94-94סלטה ויגו4
94-84בראגה5
92-64אסטון וילה6
92-54ליון7
82-64ויקטוריה פלזן8
82-64בטיס9
76-94פאוק סלוניקי10
72-54בראן11
76-74דינמו זאגרב12
74-54גנק13
74-44פורטו14
74-44פנרבחצ'ה15
66-74פנאתינייקוס16
65-64פ.צ. באזל17
64-54רומא18
66-64ליל19
64-44שטוטגרט20
65-44גו אהד איגלס21
610-64יאנג בויז22
55-64נוטינגהאם פורסט23
53-34בולוניה24
45-34הכוכב האדום25
45-34שטורם גראץ26
47-44סלטיק27
36-44רד בול זלצבורג28
36-34פיינורד29
39-54לודוגורץ30
37-34סטיאווה בוקרשט31
15-14אוטרכט32
17-24מאלמו33
18-14מכבי ת"א34
09-44ניס35
08-14גלאזגו ריינג'רס36

"האיסור של קהל חוץ היה בגלל מאורעות הדרבי"

המשחק של מכבי ת"א נגד אסטון וילה ממשיך לעורר הדים, גם לאחר ששוחק, כשהפעם נציב משטרת ווסט מידלנדס יצא נגד ראש ממשלת בריטניה שטען לאנטישמיות

|
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

המשחק מעורר המחלוקת של מכבי תל אביב נגד אסטון וילה בברמינגהאם נערך לפני יותר משבועיים אך הוא ממשיך לעורר הדים בממלכה, כשהפעם נציב משטרת ווסט מידלנדס יצא כנגד ההאשמות לאנטישמיות מצד ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר.

כזכור, המשטרה המקומית אסרה על אוהדי הצהובים להגיע למשחק, על פניו בעקבות חשש לביטחונם, כשברחבי העיר וסביב האצטדיון היו עשרות מוקדים של הפגנות פרו פלסטיניות ואף התארגנויות של תושבים מוסלמים לפגוע ביהודים.

ההחלטה עוררה תגובות רבות משני הצדדים, כשמצד אחד פעילים פרו פלסטינים תמכו בהחלטה ואף קראו לביטול המשחק, ומהצד השני רבים העלו חשש שמדובר בהחלטה אנטישמית, שפוגעת בזכויות של אוהדי הכדורגל ומהווה תקדים מסוכן.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (ראובן שוורץ)הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (ראובן שוורץ)

אחד מהאנשים שטענו זאת הוא ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, שהדגיש שאין מקום לאנטישמיות ויש לאפשר לאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק. כעת, נציב המשטרה מתח ביקורת על דבריו של סטרמר, וטען כי ההחלטה לא להכניס את אוהדי מכבי הגיעה בכלל בעקבות פיצוץ הדרבי התל אביבי, שכידוע כלל לא היה קשור לאוהדי האלופה.

כל זאת מגיע לאחר פרסום תחקיר על האירועים ב-‘TIMES’ הבריטי, בו נטען שהחלטת המשטרה לאסור על קהל חוץ בהתמודדות הגיעה לאחר שקיבלה ”מידע מודיעיני” פיקטיבי ממשטרת הולנד, לגבי הפרעות שהיו באמסטרדם במשחק נגד אייאקס. ההולנדים מצידם הכחישו כל קשר למסירת מידע מוטעה שכזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */