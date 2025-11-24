"האיסור של קהל חוץ היה בגלל מאורעות הדרבי"

המשחק מעורר המחלוקת של מכבי תל אביב נגד אסטון וילה בברמינגהאם נערך לפני יותר משבועיים אך הוא ממשיך לעורר הדים בממלכה, כשהפעם נציב משטרת ווסט מידלנדס יצא כנגד ההאשמות לאנטישמיות מצד ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר.

כזכור, המשטרה המקומית אסרה על אוהדי הצהובים להגיע למשחק, על פניו בעקבות חשש לביטחונם, כשברחבי העיר וסביב האצטדיון היו עשרות מוקדים של הפגנות פרו פלסטיניות ואף התארגנויות של תושבים מוסלמים לפגוע ביהודים.

ההחלטה עוררה תגובות רבות משני הצדדים, כשמצד אחד פעילים פרו פלסטינים תמכו בהחלטה ואף קראו לביטול המשחק, ומהצד השני רבים העלו חשש שמדובר בהחלטה אנטישמית, שפוגעת בזכויות של אוהדי הכדורגל ומהווה תקדים מסוכן.

הפגנה פרו-פלסטינית בבירמינגהאם (ראובן שוורץ)

אחד מהאנשים שטענו זאת הוא ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, שהדגיש שאין מקום לאנטישמיות ויש לאפשר לאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק. כעת, נציב המשטרה מתח ביקורת על דבריו של סטרמר, וטען כי ההחלטה לא להכניס את אוהדי מכבי הגיעה בכלל בעקבות פיצוץ הדרבי התל אביבי, שכידוע כלל לא היה קשור לאוהדי האלופה.

כל זאת מגיע לאחר פרסום תחקיר על האירועים ב-‘TIMES’ הבריטי, בו נטען שהחלטת המשטרה לאסור על קהל חוץ בהתמודדות הגיעה לאחר שקיבלה ”מידע מודיעיני” פיקטיבי ממשטרת הולנד, לגבי הפרעות שהיו באמסטרדם במשחק נגד אייאקס. ההולנדים מצידם הכחישו כל קשר למסירת מידע מוטעה שכזה.