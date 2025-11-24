יום שני, 24.11.2025 שעה 22:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

לא מצא את השיטה: ריאל מדריד גדולה על אלונסו

מה שהיה אמור להיות פרויקט מודרני מתחיל להיראות כמו ניסוי יומרני שמתרסק מול העיניים. הפעם: עוד "טסט" כושל להמציא מחדש ותחושה שאין רעיון מגובש

|
אלונסו ושחקני ריאל מדריד (IMAGO)
אלונסו ושחקני ריאל מדריד (IMAGO)

ריאל מדריד וצ'אבי אלונסו, לפחות כרגע, נראים כמו חליפה יוקרתית שתפורה במידה אחת יותר מדי גדולה. מה שהיה אמור להיות פרויקט מודרני, חד וכזה שנותן "טוויסט" חדש לבלאנקוס, מתחיל להיראות כמו ניסוי יומרני שמתרסק לאט מול העיניים, עוד לפני שעברנו אפילו שליש עונה.

ה-2:2 מול אלצ'ה לא היה "עוד תיקו חוץ". זה היה משחק מסוג אלה שבתחילת עונה מסמנים כנקודות כמעט בטוחות, בטח עבור קבוצה שהובילה את הליגה ונראתה כמו סוס דוהר. בפועל, ריאל לא רק שלא ניצחה, היא גם כמעט הפסידה, ולא בטוח שמישהו היה יכול לטעון שזה היה לא צודק. אלצ'ה, קבוצה שעלתה ליגה, נראתה במשך מחצית שלמה כמו הצד הבכיר: הנעת כדור שוטפת, תנועה בלי כדור, מסירות מדויקות מול ריאל שהייתה בלי תוכנית התקפה ובלי טיפת יציבות הגנתית.

צ'אבי אלונסו בחר באלצ'ה בעוד "יום ניסויים". שלושה בלמים, סבאיוס וגולר כצמד באמצע, ויניסיוס על הספסל, פראן גארסיה בכנף שמאל ורודריגו נדחף שוב לימין שהוא שונא. על הנייר זה 3-4-3 או 3-5-2, על הדשא זה היה כאוס. ריאל הגיעה להפסקה כשהיא בחיים רק בזכות חוסר דיוק של ההתקפה המקומית. במחצית השנייה המאמן נסוג, מחק את הניסוי, הכניס את ואלוורדה, קמאבינגה ו-ויניסיוס, ולבסוף גם גונסאלו, והמשחק הפך לקרב בין אלצ'ה האלגנטית לבין ריאל “אנגלית למחצה” שמחפשת קרוסים של טרנט אלכסנדר ארנולד וצריכה מצבים נייחים כדי לנשום.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

שני השערים של ריאל הגיעו מכדורים נייחים של טרנט, בעוד אלצ'ה כבשה ממהלך גדול של אלברו רודריגס, אקס הלבנים. בסוף זה נגמר בתיקו, אבל זה מסוג המשחקים שהמארחת יוצאת ממנו זקופה, והאלופה בפוטנציה יוצאת ממנו עם עוד סימן שאלה. התחושה סביב המועדון ברורה, איבוד שליטה וגם איבודי נקודות. רק שתי נקודות מתשע האחרונות, יתרון של חמש נקודות נמס לנקודה אחת בלבד מעל ברצלונה, ולפני זה, הפסד באנפילד שנראה הרבה יותר גרוע מה-1:0 היבש שהיה בפועל.

המעבר מקרלו אנצ'לוטי לצ'אבי אלונסו הוא מעבר חד: ממאמן משחרר, כמעט לא מתערב, כזה שנותן לשחקנים להרגיש מלכים, למאמן מתודי, אובססיבי לטקטיקה, שנראה כי לעיתים פשוט משעמם את חדר ההלבשה. ניכר שחלק מהשחקנים לא מרגישים בנוח עם השיטות החדשות. השטח משדר אותות לא טובים, וזו כבר לא רק התחושה של עיתונאים, אלא גם של "הקומה הנעלה" במועדון, כולל טענות שפלורנטינו פרס לא משוכנע שהמאמן פועל בחדות שדורשת ריאל מדריד.

צצ'אבי אלונסו ופלורנטינו פרס (ריאל מדריד)

הבעיה היא לא רק תוצאות, אלא גם תחושה שאין רעיון מגובש. הלחץ הגבוה של באייר לברקוזן לא הגיע לסנטיאגו ברנבאו, החדות של שחקני הקו השני נעלמה, המגנים לא שוברים קווים, והקבוצה סופגת בממוצע כ-15 איומים וכמעט 6 למסגרת בשלושת המשחקים האחרונים. בצד השני, רק 14 איומים למסגרת בשלושה משחקים, אחרי רצף שבו ריאל לא ירדה מעשרה איומים למשחק. זה לא מקרה, זה דפוס.

ומעל כל זה מרחף סיפור ויניסיוס. הספסול באלצ'ה היה כבר הרביעי העונה, השלישי בליגה. שוב הוא נכנס כמחליף, שוב התקשה להיכנס לקצב, ושוב נוצר הרושם שמשהו לא יושב טוב ביחסים בינו לבין המאמן. צ'אבי אלונסו ניסה להרגיע: "דיברנו, הוא הבין את התפקיד שלו". אבל העובדה הפשוטה היא שריאל יוצאת למשחקים מכריעים כשהיא מוותרת מראש על אחד השחקנים הכי דינמיים שלה, ומשאירה את התקווה בעיקר על רגע גאונות של קיליאן אמבפה.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

הניסויים לא נעצרים. פעם קמאבינגה בכנף ימין, פעם גולר, פעם ברהים דיאס, פעם מסטנטואונו, עכשיו רודריגו נדחף שוב לתפקיד שלא מחמיא לו, רק כדי להכניס את פראן גארסיה ככביכול "קיצוני". גם זה התרסק. אלצ'ה עלתה ליתרון, ורק אז המאמן נסוג לאחור, מחזיר את המערך המוכר, את ויניסיוס, את ואלוורדה, וזורק את הקבוצה לעוד חצי שעה של "כדורגל חירום" בסגנון לילות אירופיים, הרבה לב, מעט מאוד רעיון. 3 החילופים הראשונים היו גם השינויים בהרכב, רודריגו, גארסיה וסבאיוס, הוכחה ברורה לזה שהשיטה הניסיונית החדשה לא עבדה.

מול ברצלונה דווקא היה נראה שהמאמן מצא את המתכון המנצח עם ארבעה קשרים, וה-1:2 בקלאסיקו נתן תמריץ אדיר לפרויקט, אחרי זה גם הגיע 0:4 על ולנסיה בדרך ל-6 ניצחונות רצופים ואז הדברים התחילו להתמוטט באנפילד. גם ההאטה בקצב של אמבפה לא עזרה, כשהוא פתח את העונה עם 18 גולים ב-14 משחקים וכעת מחזיק במאזן שערים זהה אחרי 17 משחקים, והוא עדיין אחראי על מחצית מסך שערי הקבוצה העונה (36).

התחושה שמלווה את התקופה הזו פשוטה: ריאל מדריד כרגע גדולה מדי על צ'אבי אלונסו. זה לא אומר שהוא לא מאמן טוב, או שהוא לא יצליח בעתיד, אבל בשלב הזה, במועדון שבו כל תיקו מרגיש כמו הפסד, כל ניסוי טקטי כושל יפנה אליו את כל החצים. פתיחת העונה הכניסה את כולם לאופוריה, עכשיו החולשות יוצאות אחת אחת החוצה, כולל העובדה שהפרויקט כולו תלוי יותר מדי בשוער שמציל יום אחרי יום ובפעולות נקודתיות של כוכבים.

כרגע ריאל גדולה עליו. צכרגע ריאל גדולה עליו. צ'אבי אלונסו (IMAGO)

שלושה משחקים בלי ניצחון, יתרון שנמס, תקשורת שמחממת מנועים, הנהלה שלא לגמרי משוכנעת, חדר הלבשה שנראה פחות מאמין, ויריבה שמחייכת בקאמפ נואו המחודש. ריאל מדריד עדיין ראשונה, עדיין במאבק בכל החזיתות, אבל התחושה הכללית ברורה: אם צ'אבי אלונסו לא יפסיק לנסות "להמציא את ריאל מחדש" ויתחיל קודם כל לייצב אותה, המצב הזה עלול לבלוע אותו חי הרבה לפני שהחלום שלו באמת יבשיל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */