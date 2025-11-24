הרכבים וציונים



בארי וברונו פרנדדש במאבק על הכדור (IMAGO) בארי וברונו פרנדדש במאבק על הכדור (IMAGO)

המשחק שחותם את המחזור ה-12 בליגה האנגלית נערך בשעה זו, כאשר מנצ’סטר יונייטד פוגשת את אברטון באולד טראפורד. השדים האדומים ראו את ליברפול מתרסקת ויכולים לפתוח ממנה פער ולטפס בטבלה, אך נפילה והפסד מול הטופיז תביא לכך שהקבוצה הכחולה מליברפול תשתווה לחבורה של רובן אמורים במספר הנקודות.

התחושה באוויר היא כי יונייטד מצליחה אט אט לצאת מהמשבר של תחילת העונה, עם רצף תוצאות לא רע שכלל 2:2 עם טוטנהאם במחזור האחרון, 2:2 עם נוטינגהאם פורסט שלפניו הגיעו שני ניצחונות – 2:4 על ברייטו ו-1:2 חשוב ודרמטי על ליברפול. אותה ליברפול שכאמור, יכולה הערב (שני) להתרחק מהמועדון ממנצ’סטר שמצפה להמשיך במומנטום החיובי.

בצד השני, גם קבוצת החוץ מחפשת יציבות לאור פתיחה מדשדשת. למרות 0:2 על פולהאם לפני פגרת הנבחרות, דייויד מויס וחניכיו הפסידו כבר ארבע פעמים העונה לצד עוד שלוש תוצאות תיקו. עם 15 נקודות טרם שריקת הפתיחה, אברטון יודעת שניצחון לא ירק ישווה אותה ליונייטד כאמור, אלא גם ליריבה העירונית הגדולה של ארנה סלוט.

למנצ'סטר יונייטד מאזן היסטורי טוב מול אברטון והיא ניצחה ב-96 מתוך 215 המשחקים שנערכו בין שתי הקבוצות, לעומת 71 ניצחונות של אברטון. השדים האדומים נותרו בלתי מנוצחים בשבעת המפגשים האחרונים נגד הטופיז בכל המסגרות, כאשר ההפסד הקודם שלהם לכחולים היה 1:0 במסגרת הליגה ב-2022.