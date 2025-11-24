מערכת ONE
|
24/11/2025 22:00
בארי וברונו פרנדדש במאבק על הכדור (IMAGO)
המשחק שחותם את המחזור ה-12 בליגה האנגלית נערך בשעה זו, כאשר מנצ’סטר יונייטד פוגשת את אברטון באולד טראפורד. השדים האדומים ראו את ליברפול מתרסקת ויכולים לפתוח ממנה פער ולטפס בטבלה, אך נפילה והפסד מול הטופיז תביא לכך שהקבוצה הכחולה מליברפול תשתווה לחבורה של רובן אמורים במספר הנקודות.
התחושה באוויר היא כי יונייטד מצליחה אט אט לצאת מהמשבר של תחילת העונה, עם רצף תוצאות לא רע שכלל 2:2 עם טוטנהאם במחזור האחרון, 2:2 עם נוטינגהאם פורסט שלפניו הגיעו שני ניצחונות – 2:4 על ברייטו ו-1:2 חשוב ודרמטי על ליברפול. אותה ליברפול שכאמור, יכולה הערב (שני) להתרחק מהמועדון ממנצ’סטר שמצפה להמשיך במומנטום החיובי.
בצד השני, גם קבוצת החוץ מחפשת יציבות לאור פתיחה מדשדשת. למרות 0:2 על פולהאם לפני פגרת הנבחרות, דייויד מויס וחניכיו הפסידו כבר ארבע פעמים העונה לצד עוד שלוש תוצאות תיקו. עם 15 נקודות טרם שריקת הפתיחה, אברטון יודעת שניצחון לא ירק ישווה אותה ליונייטד כאמור, אלא גם ליריבה העירונית הגדולה של ארנה סלוט.
למנצ'סטר יונייטד מאזן היסטורי טוב מול אברטון והיא ניצחה ב-96 מתוך 215 המשחקים שנערכו בין שתי הקבוצות, לעומת 71 ניצחונות של אברטון. השדים האדומים נותרו בלתי מנוצחים בשבעת המפגשים האחרונים נגד הטופיז בכל המסגרות, כאשר ההפסד הקודם שלהם לכחולים היה 1:0 במסגרת הליגה ב-2022.
מחצית שניה
-
'71
- מייסון מאונט העביר כדור רוחב נהדר לברונו, שהמשיך להחמיץ ופספס את המסגרת ממצב קורץ מתוך הרחבה
-
'63
- מייסון מאונט ניסה לסובב את הכדור לפינה הרחוקה, אך הבעיטה שלו פספסה במעט את המסגרת
-
'58
- בחילוף השני, פטריק דורגו פינה את מקומו לדיוגו דאלוט
-
'58
- אמורים ביצע חילוף כפול, תחילה קובי מאיינו עלה למגרש במקומו של קאסמירו המוצהב
-
'49
- הכרטיס הצהוב נשלף לעברו של קאסמירו לאחר שתיקל את ג'ק גריליש במרכז המגרש
-
'46
- עם העלייה למחצית השנייה, רובן אמורים ביצע חילוף כשהעלה למגרש את מייסון מאונט על חשבונו של נוסאייר מזראווי
מחצית ראשונה
-
'45+1
- הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של בראיין אמבואמו, לאחר שמשך בחולצתו של ג'יימס גארנר ומנע ממנו להוציא מתפרצת
-
'45
- ברונו פרננדש ניסה את כוחו עם בעיטה עוצמתית ומדויקת מחוץ לרחבה, אך פיקפורד עצר נהדר לקרן
-
'41
- אמאד דיאלו הגיע להזדמנות טובה, לאחר שחדר אל תוך הרחבה, שחקן הכנף איים על שערו של ג'ורדן פיקפורד, אך הוא פספס את המסגרת
-
'29
- דקה 29, שער! אברטון עלתה ליתרון 0:1: מהלך התקפי נהדר של האורחת הסתיים בבעיטה חדה ונהדרת של קירנאן דיוסברי-הול מסף הרחבה אל החיבורים
-
'14
- לאחר מקרה הזוי בו שני שחקני אברטון, אידריסה גיי וג'יימס טרקובסקי התווכחו והתקוטטו, השופט שלף את הכרטיס האדום אל הקשר הסנגלי
-
'13
- הזדמנות ראשונה במשחק, ברונו פרננדש איים מתוך הרחבה ופספס את המסגרת
-
'10
- חילוף מוקדם של דייויד מויס, שיימוס קולמן נפצע ופינה את מקומו לג'ק אובראיין
-
'1
- טוני הרינגטון שרק לפתיחת ההתמודדות